El campo de exterminio de niños con mil 600 dientes de leche: la fosa clandestina de Michoacán que cimbró hasta en el Senado

En un campo de exterminio en Zacapu, Michoacán, fueron hallados dientes de aproximadamente 80 niños debido a que peritos determinaron que los dientitos de leche eran pequeños y pertenecían a niños menores de 12 años encontrados desde 2021 Foto: Colectivo Buscando cuerpos

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El colectivo Buscando Cuerpos en Todo México informó haber localizado alrededor de 1,600 dientes de leche en Zacapu, Michoacán, dentro de fosas clandestinas y un predio señalado como posible sitio de incineración, los llamados campos de exterminio mexicanos del narco. La FGR mantiene pendientes los análisis científicos que permitan determinar si las piezas son humanas, a cuántas víctimas corresponden y bajo qué circunstancias murieron.

Las búsquedas en la zona comenzaron en 2021, cuando integrantes del colectivo detectaron humo que salía de un cerro cercano a un basurero. Al revisar el terreno, recuperaron un diente que personal pericial habría identificado como una pieza dental infantil, de acuerdo con el testimonio de la fundadora del grupo, Margarita López.

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López aseguró que el hallazgo representó uno de los episodios más dolorosos que ha presenciado durante 15 años de abrir fosas. También sostuvo que, desde 2023, aproximadamente 80 menores habrían sido cremados en ese lugar, aunque esa cifra no cuenta con una confirmación oficial ni con un dictamen pericial definitivo.

La buscadora planteó como hipótesis que los menores podrían haber sido víctimas de explotación sexual, tráfico de órganos o pornografía infantil. Esas posibilidades permanecen bajo investigación y no han sido acreditadas por las autoridades como explicación del hallazgo.

Integrantes del colectivo de búsqueda liderado por Margarita López realizan labores de excavación y criba en terrenos al aire libre y zonas con agua en Michoacán. En las imágenes se observa la localización, recuperación y clasificación de diversos restos óseos dispuestos sobre una lona azul para su registro por parte del personal de apoyo. La activista y senadora

El cribado permitió recuperar piezas dentales de menor tamaño

Tras el primer diente encontrado, el colectivo redujo el tamaño de las herramientas de cribado hasta una medida de un cuarto de centímetro. El ajuste permitió separar de la tierra fragmentos pequeños que podrían haberse perdido durante revisiones previas del sitio.

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Con el paso de los años, López afirmó que reunieron aproximadamente 1,600 dientes de leche, además de piezas dentales de adultos, vértebras, falanges y otros restos óseos. Las madres buscadoras cuestionaron que todavía hallaran material humano en zonas donde peritos ya habían realizado trabajos.

Los peritajes preliminares referidos por el colectivo ubicaron algunas piezas en un rango de edad de uno a seis años. López también mencionó la posibilidad de que hubiera restos de menores de entre uno y 12 años, por lo que no existe coincidencia sobre la edad de las posibles víctimas.

La falta de identificación impide establecer cuántos niños estarían representados por los dientes recuperados. Tampoco hay una conclusión oficial sobre el origen biológico de las piezas, el número de personas fallecidas o la causa de muerte en el predio de Zacapu, dijo Margarita a una reportyera de El Sol de México desde 2023.

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La activista y exdiputada Margarita López ofrece declaraciones durante una entrevista en un estudio de televisión. En su intervención, López aborda la localización de restos humanos en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Zacapu, en el estado de Michoacán.

La FGR mantiene mesas de trabajo con las madres buscadoras

La FGR informó que sostuvo mesas de trabajo con el colectivo para atender las denuncias relacionadas con Michoacán. La dependencia precisó que los estudios forenses continuaban pendientes y que aún no validaba oficialmente el número de dientes humanos ni su procedencia.

En un comunicado fechado el 18 de septiembre de 2026, la institución no confirmó el hallazgo específico de Zacapu, la cantidad de piezas dentales, la edad de las posibles víctimas ni las hipótesis de explotación planteadas por las buscadoras. La investigación requería pruebas de ADN y análisis científicos para determinar esos aspectos.

El caso llegó al Senado el 23 de septiembre, cuando la senadora del PAN Laura Esquivel Torres solicitó un minuto de silencio por las presuntas víctimas infantiles. La legisladora anunció un punto de acuerdo para pedir a las autoridades federales y de Michoacán el esclarecimiento inmediato de los hechos.

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Las integrantes de Buscando Cuerpos en Todo México mantuvieron un plantón de más de 15 días frente a las instalaciones de la FGR en CDMX. Exigieron que las pruebas genéticas y los estudios forenses avanzaran para identificar los restos y evitar que el expediente quedara sin resultados.

La senadora Laura Esquivel Torres sostiene una nota periodística durante una sesión legislativa en el Senado de la República. Durante su intervención, la parlamentaria aborda el hallazgo de una fosa clandestina en Zacapu, Michoacán, por parte de colectivos de búsqueda. En la sesión se solicita un minuto de silencio por las víctimas y se demandan explicaciones a las autoridades sobre los hechos e investigaciones del caso.

La búsqueda de Yahaira Guadalupe llevó a Margarita López al activismo

Margarita López, también diputada, comenzó su labor después de la desaparición de su hija Yahaira Guadalupe el 13 de abril de 2011 en Oaxaca. La joven se había casado con un militar en 2009, cuando tenía 17 años.

La madre buscadora afirmó que inició las indagatorias por cuenta propia y utilizó sus recursos económicos para obtener información sobre el posible paradero de su hija. Dos años después, dijo haber encontrado a los responsables y recuperado los restos de Yahaira.

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A partir de esa experiencia, López fundó el colectivo y acompañó a otras familias con personas desaparecidas. Su trabajo recibió reconocimientos como defensora de derechos humanos por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos y formó parte del documental Retratos de una Búsqueda, que aborda las historias de Margarita, Guadalupe y Natividad.

Yahaira Guadalupe Bahena López de 19 años desapareció en Oaxaca, hija de la activista y ex diputada Margarita López, quien habría sido víctima de al menos 30 criminales y por quien se convirtió en activista y madre buscadora

En septiembre de 2023, López informó haber localizado una barranca en Tacámbaro con restos de al menos 70 personas. En diciembre de ese mismo año denunció que su hijo Juan Carlos fue retenido por un presunto grupo delincuencial y después fue liberado por agentes de la Guardia Civil.

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El colectivo también aseguró haber recuperado en Tacámbaro restos relacionados con al menos 375 personas, además de 157 fragmentos óseos en una fosa clandestina del municipio.