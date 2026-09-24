México queda fuera del grupo de 51 países que exigió a Rusia un alto el fuego en Ucrania ante la ONU

Con la adhesión de aliados occidentales, naciones latinoamericanas e Israel a un llamado conjunto ante la Organización de las Naciones Unidas, el aislamiento diplomático de quienes se abstienen se hace más visible y difícil de sostener

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El nombre de México no aparece entre los 51 países que este martes respaldaron una declaración conjunta en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exigir a Rusia un alto el fuego total, inmediato e incondicional en Ucrania. El pronunciamiento se dio a conocer antes de una reunión del Consejo de Seguridad, en el marco de la 81ª Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York.

¿Qué dice la declaración?

La representante Kaja Kallas leyó el texto junto con los cancilleres Andrii Sybiha y Jean-Noël Barrot, en el que se exige a Moscú adoptar una tregua sin condiciones que Kiev aceptó desde marzo de 2025. EFE/EPA/EZRA ACAYAN / POOL

El texto, leído por la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, junto al canciller ucraniano Andrii Sybiha y su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, señala que Ucrania ha aceptado desde marzo de 2025 un alto el fuego “completo, inmediato e incondicional” y pide a Rusia dar ese mismo paso.

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Entre los firmantes están los países miembro de la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y también naciones latinoamericanas como Honduras, Costa Rica y Panamá. La declaración también expresa preocupación por los ataques en el mar Negro, que —según los firmantes— buscarían asfixiar las exportaciones de grano ucraniano y poner en riesgo la seguridad alimentaria global.

Cabe distinguir este pronunciamiento de una resolución votada en la Asamblea General en febrero pasado, en la que México sí se sumó a los 107 votos a favor de exigir el retiro de tropas rusas, mientras que 51 países —entre ellos Estados Unidos y China— se abstuvieron. Se trata, sin embargo, de un ejercicio distinto: uno es una votación formal con abstenciones registradas; el otro, una declaración conjunta de adhesión voluntaria, de la cual México no formó parte.

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La reunión previa entre Velasco y Sybiha

@andrii_sybiha

La ausencia mexicana llama la atención porque ocurrió apenas un día después de que el canciller Roberto Velasco Álvarez, quien representa a la presidenta Claudia Sheinbaum en Nueva York, sostuviera un encuentro bilateral con Sybiha. Aunque el canciller mexicano no dio a conocer el encuentro en sus redes sociales, su homólogo ucraniano agradeció en X el respaldo de México a “la soberanía e integridad territorial de Ucrania”, además de su solidaridad ante lo que calificó como el “terror” de Rusia contra ciudades y comunidades ucranianas.

@andrii_sybiha

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no ha ofrecido detalles públicos sobre el contenido de esa reunión.

Zelenski pide mantener la presión sobre Moscú

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se dirige a la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de la ONU en Nueva York, EEUU, el 24 de septiembre de 2025. REUTERS/Bing Guan

El mismo martes, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski intervino ante el pleno de la Asamblea General. El mandatario cuestionó la disposición de Rusia a poner fin a la guerra y describió a Vladímir Putin como un dirigente que amplía el conflicto en lugar de buscar la paz. Zelenski también acusó al ejército ruso de reclutar combatientes de decenas de países para sostener la ofensiva.

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El papel de Estados Unidos: entre la presión, las armas y las tierras raras

El acuerdo de minerales entre Estados Unidos y Ucrania, una alianza con precio visible y soberanía en disputa. REUTERS/Jonathan Ernst/ File Photo

El vínculo entre Washington y Kiev ha estado marcado por episodios de tensión pública además de por la mediación diplomática. El más recordado ocurrió el 28 de febrero de 2025, cuando una reunión en la Oficina Oval entre Trump, el vicepresidente JD Vance y Zelenski terminó en una disputa a gritos transmitida en vivo. Trump acusó al mandatario ucraniano de “jugar con millones de vidas” y de arriesgar el inicio de una Tercera Guerra Mundial, mientras Vance lo calificó de “irrespetuoso” por cuestionar frente a las cámaras el rumbo de las negociaciones. El encuentro concluyó sin la firma del acuerdo previsto y con la salida anticipada de la delegación ucraniana de la Casa Blanca.

La declaración, difundida en agosto por ese medio, reaviva las críticas sobre el interés de Washington en los yacimientos, mientras impulsa un plan de paz de 28 puntos para el conflicto

Ese episodio estuvo directamente ligado al histórico acuerdo de minerales estratégicos entre ambos países, firmado finalmente el 30 de abril de 2025 tras meses de presión. El pacto crea un Fondo de Inversión para la Reconstrucción administrado al 50% por Washington y Kiev, con acceso preferente de Estados Unidos a litio, titanio, grafito, petróleo y gas ucranianos; Trump había buscado inicialmente 500 mil millones de dólares en riqueza mineral como compensación por la ayuda militar estadounidense enviada desde 2022.

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Foto de archivo del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. EFE/SERGEY DOLZHENKO

En agosto pasado, el mandatario reavivó la controversia al afirmar en una entrevista que Estados Unidos puede “tomar prácticamente lo que quiera” de esos yacimientos, según recogió el medio Moncloa.

Ese trasfondo —el armamento entregado a Kiev desde el inicio de la invasión, el interés declarado por los recursos naturales ucranianos y los recientes esfuerzos de Trump por imponer un plan de paz de 28 puntos— alimenta las críticas de quienes ven en la postura estadounidense un componente transaccional, más allá del discurso de respaldo a la soberanía de Ucrania.

Una postura mexicana que se repite desde 2022

La no adhesión de México a esta declaración se enmarca en una política exterior que —desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022— se ha definido oficialmente como de “neutralidad”. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo en múltiples ocasiones que México “no participa” en el conflicto y que su prioridad es impulsar el diálogo, postura que la presidenta Sheinbaum ha mantenido en lo esencial.

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Esta línea, sin embargo, ha sido objeto de debate. Analistas como Arturo Sarukhan han señalado en El Financiero que la postura mexicana ante Rusia no correspondería a una neutralidad doctrinaria histórica, en referencia a episodios previos de la diplomacia mexicana —como la defensa de la República española o el rechazo al Anschluss— en los que el país sí tomó partido frente a agresiones territoriales.