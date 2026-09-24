Huracán Polo apunta hacia Baja California: así es la ruta que podría tomar el poderoso ciclón

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El huracán Polo mantiene bajo alerta a las autoridades meteorológicas debido a un pronóstico que podría llevarlo nuevamente hacia territorio mexicano durante los próximos días.

Aunque el centro del ciclón permanece sobre el Pacífico y se ha alejado de las costas del occidente del país, los modelos muestran un cambio importante en su recorrido conforme avance hacia el noroeste.

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La situación es de alta relevancia: el sistema conserva una gran extensión y mantiene efectos indirectos sobre distintas regiones costeras mar adentro.

Además, la trayectoria prevista contempla un acercamiento directo a la península de Baja California, aunque la posición exacta y la intensidad con la que podría llegar todavía están sujetas a modificaciones.

Polo se aleja temporalmente de las costas mexicanas, pero cambiará su trayectoria

Durante este jueves 24 de septiembre, el huracán Polo comenzó a desplazarse hacia aguas más alejadas del suroeste de México.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó que a las 09:00 horas su centro se encontraba aproximadamente a 315 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 245 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

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El sistema registra vientos máximos sostenidos de 250 km/h, oscilando en el límite entre las categorías 4 y 5 de la escala Saffir-Simpson.

Se podría degradar a categoría 1. CSU/CIRA & NOAA/Handout via REUTERS

Horas antes, Polo había mantenido una trayectoria más cercana a la costa, consolidándose como un sistema extremadamente poderoso.

El NHC señaló que el ciclón presenta modificaciones en su estructura, incluida la formación de un nuevo anillo exterior (un proceso de reemplazo del ojo que suele influir temporalmente en su intensidad).

Sin embargo, el elemento que ahora concentra la atención de los expertos es su desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

De acuerdo con el pronóstico oficial, un sistema de alta presión que se fortalece al oeste de México favorecerá que Polo avance en esa dirección durante las próximas 36 horas.

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Posteriormente, un canal de baja presión que avanzará por el Pacífico modificará su rumbo, provocando que el ciclón realice una recurvatura hacia el norte y, posteriormente, hacia el noreste.

El pronóstico contempla que el centro de Polo pase sobre Baja California Sur dentro de un periodo de 96 a 120 horas.

La posible ruta de Polo hacia Baja California Sur y Sonora

La proyección meteorológica muestra un escenario en el que Polo podría acercarse de nuevo a México a partir del lunes 28 de septiembre.

Con base en los datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se plantea que el ciclón conservará la fuerza de un huracán mayor durante su avance por el océano.

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A Baja California llegaría como categoría 1. (captura de pantalla)

La secuencia prevista señala que durante el 25 de septiembre podría alcanzar plenamente la categoría 5 para después disminuir ligeramente. Los días 26 y 27 de septiembre continuaría como un huracán de categoría 4.

Para el lunes 28 de septiembre, el pronóstico contempla un debilitamiento a categoría 3, impactando las costas de Baja California Sur. Un día después, el martes 29 de septiembre, Polo avanzaría hacia el estado de Sonora ya como un ciclón de categoría 1.

Los modelos de simulación muestran este giro crítico hacia el norte antes de aproximarse a la península, con el núcleo avanzando de forma paralela o frontal a Baja California Sur.

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No obstante, las autoridades advierten que existen diferencias entre los modelos matemáticos respecto a la velocidad exacta con la que Polo realizará el giro, por lo que la ruta aún debe tomarse como un pronóstico en evolución.

Por ahora, Polo permanece como un ciclón que requiere vigilancia constante. Aunque su núcleo se encuentra en el mar, sus bandas nubosas ya provocan lluvias intensas, oleaje elevado y fuertes ráfagas de viento en el Pacífico mexicano.

La trayectoria definitiva dependerá de las condiciones atmosféricas que encuentre a su paso, por lo que las autoridades instan a la población de las zonas de riesgo a mantenerse informada y atender las recomendaciones de las unidades locales de Protección Civil.

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