Mariana Treviño reaparece tras rumores de agresión y confirma su permanencia en Mentiras All Stars

La actriz Mariana Treviño confirmó su permanencia en la obra teatral Mentiras All Stars. (IG: oficial_mentiras)

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La actriz Mariana Treviño reapareció en redes sociales y confirmó su permanencia en la obra teatral Mentiras All Stars, luego de versiones sobre un presunto altercado físico con una vestuarista de la producción durante una función en Estados Unidos.

La intérprete compartió la imagen promocional de la nueva función programada para el 8 de noviembre a las 4:30 PM en el Auditorio Nacional en Ciudad de México.

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Treviño acompañó la publicación con el mensaje: “Nueva Fecha..! Gracias por todo! Ahí los vemos”.

Con esta publicación, la artista descartó las especulaciones sobre una posible salida del montaje, las cuales cobraron fuerza tras la difusión de promocionales previas en las que su imagen no figuraba dentro del elenco principal.

Mariana Treviño confirmó su presencia en las siguientes fechas del musical. (IG: soymtrevino)

La versión sobre el altercado tras bambalinas en California

La controversia comenzó tras los señalamientos de una supuesta discusión entre la actriz y una trabajadora del área de vestuario durante una presentación en el YouTube Theater de Inglewood, California.

De acuerdo con la información, los contratiempos con el vestuario previo a la entrada a escena provocaron un enfrentamiento verbal entre la actriz y la vestuarista.

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El informe señaló que la fricción habría escalado hasta un contacto físico detrás del escenario. Personas situadas en las primeras filas del recinto habrían percibido la tensión previa a la salida del elenco.

Posteriormente, en la red social X circuló una grabación de pocos segundos que mostró a la actriz en un acelerado cambio de accesorios y peluca para interpretar a su personaje. La escasa luz del lugar impidió apreciar algún contacto físico contra el personal.

Tras la viralidad del video, trascendió que la trabajadora involucrada consideraba emprender acciones legales tras el incidente.

La función en el recinto estadounidense presentó múltiples fallas técnicas vinculadas al audio, problemas con las estructuras mecánicas del escenario y micrófonos abiertos.

Durante el espectáculo, un micrófono encendido registró a la actriz pronunciar una frase de molestia ante la desorganización tras bambalinas.

En esa misma presentación, la cantante Belinda resolvió sobre la marcha una falla en uno de los elevadores de la escenografía para continuar con el número musical sin detener el show.

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En la red social X fue difundido un video que registra un tenso momento entre la actriz Mariana Treviño y el staff del musical Mentiras All Stars. De acuerdo con versiones periodísticas, Treviño fue desvinculada de la obra por agredir a una vestuarista.

La producción negó la salida de la actriz del elenco

Ante los rumores de despido, el productor Alejandro Gou negó cualquier fractura laboral en declaraciones vertidas al periodista Gustavo Adolfo Infante. El empresario tildó las versiones de falsas y confirmó que la actriz continúa dentro del proyecto.

El productor explicó que la intérprete se mantiene contemplada para las siguientes presentaciones programadas en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, así como en las fechas pactadas para recintos de Estados Unidos.

Las especulaciones sobre un supuesto reemplazo señalaban a la actriz Paola Gómez como la encargada de asumir el papel de Lupita.

Pese a ello, la actualización realizada por la propia protagonista ratificó su presencia en el escenario del Auditorio Nacional.

El productor explicó que la intérprete se mantiene contemplada para las siguientes presentaciones programadas. (IG: oficial_mentiras)

Conflictos previos documentados en el equipo de la obra

Este no es el único episodio de tensión que involucra a la actriz en torno a esta producción teatral. En 2025, el director y dramaturgo José Manuel López Velarde detalló un incidente previo entre la actriz y su compañera Natalia Sosa durante una temporada anterior del musical.

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López Velarde relató que la disputa ocurrió por desacuerdos en el escenario durante la interpretación de sus personajes. La discusión derivó en un altercado verbal y físico tras bambalinas que requirió la intervención del equipo técnico para separar a ambas intérpretes.

En aquella ocasión, la producción aplicó ajustes técnicos en la vestimenta para evitar nuevos roces entre el elenco, mientras que ninguna de las actrices emitió declaraciones públicas sobre lo ocurrido en el foro.

José Manuel López Velarde detalló un incidente previo entre la actriz y su compañera Natalia Sosa durante una temporada anterior del musical (Créditos: Prime Video)

La estructura y el elenco de Mentiras All Stars

Mentiras All Stars es una versión en concierto del musical mexicano enfocado en la música pop en español de la década de 1980.

La trama gira sobre el funeral de Emmanuel, un hombre que mantenía relaciones simultáneas con cuatro mujeres llamadas Daniela, Dulce, Yuri y Lupita.

Treviño retomó el personaje de Lupita en esta edición renovada del espectáculo, luego de haberlo interpretado también en la adaptación realizada para la plataforma Prime Video.

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La trama gira sobre el funeral de un hombre que mantenía relaciones simultáneas con cuatro mujeres. (Crédito: Ticketmaster Blog)

El espectáculo cuenta con la participación de figuras como Belinda y la presencia de Danna como invitada especial. El elenco se complementa con las actuaciones de Georgina Levin, Paloma Cordero, Lorena Vignau, Carlos Fonseca, Regina Voce y Fher Soberanes.

La obra debutó en su formato ampliado el pasado 12 de septiembre con dos funciones agotadas en el Auditorio Nacional, donde la actriz interpretó el tema “La maldita primavera” junto a otros integrantes del reparto.