Aleks Syntek rompe en llanto por muerte de Peter Byrne, vocalista de Naked Eyes: “Se murió mi amigo”

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Aleks Syntek publicó un video en Instagram donde aparece llorando tras enterarse de la muerte de Peter Byrne, cantante y cofundador del dúo británico Naked Eyes, con quien grabó una canción años atrás en Los Ángeles.

De acuerdo con diferentes fuentes, el fallecimiento del músico de 74 años ocurrió el pasado 14 de septiembre, aunque la noticia se hizo pública hasta este jueves 24 de septiembre.

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“¿Saben por qué estoy llorando? Se murió un amigo mío ahorita, con el que hice una canción”, dice Syntek en la grabación difundida en sus redes sociales.

Aleks Syntek recuerda una anécdota en un estudio de grabación

Aleks Syntek llora la muerte de Peter Byrne (Instagram/@syntekoficial)

El cantante mexicano relató que ambos coincidieron en un estudio de Los Ángeles mientras trabajaban en una canción conjunta. “Cuando la grabamos en Los Ángeles, nos corrieron del estudio porque llegaron los de un programa, uno de los que hacen tipo Broadway. Nos corrieron a él y a mí. Tuvimos que acabar la canción en el estacionamiento”, contó.

Syntek mencionó que el productor Andrés Levin conoce esa historia de primera mano. También recordó que presentó a Naked Eyes en un concierto en el Palacio de los Deportes junto a otros amigos, cuando la agrupación visitó México.

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“Los amaba, ahorita se murió él, me acordé que nos corrieron del estudio, yo lo presenté en el Palacio de los Deportes hace poquito. Se mueren los artistas buenos. Lo quería mucho”, comentó el intérprete de “Duele el amor” y “Te soñé”.

El cantante mexicano Aleks Syntek compartió un video en sus redes sociales en el que habla sobre el fallecimiento del músico británico Peter Byrne, cofundador del dúo Naked Eyes. En la grabación, el artista aparece recostado dirigiéndose a la cámara para expresar su pesar tras enterarse de la noticia. (Instagram/@syntekoficial)

Hacia el final del video, Syntek invitó a sus seguidores a escuchar la música de Byrne y a rezar por él. El mensaje llega en medio de una polémica reciente relacionada con declaraciones del cantante y con un concierto fallido que ofreció el 15 de septiembre.

¿Quién era y de qué murió Peter Byrne?

Peter Byrne nació el 9 de junio de 1952 en Bath, Inglaterra. Antes de Naked Eyes formó parte de proyectos como el dúo con Jeff Starrs, la banda Studio y el grupo Neon, donde coincidió con Rob Fisher y con futuros integrantes de Tears for Fears, Curt Smith y Roland Orzabal.

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En 1982, Byrne y Fisher fundaron Naked Eyes y firmaron con EMI Records. Su álbum debut, grabado en los estudios Abbey Road bajo la producción de Tony Mansfield, incluyó la versión sintetizada de “Always Something There to Remind Me”, que alcanzó el número 8 del Billboard Hot 100 en 1983 y se mantiene como el único top 10 del dúo en esa lista. El disco sumó otros tres éxitos top 40: “Promises, Promises”, “When the Lights Go Out” y “(What) In the Name of Love”.

Peter Byrne

Byrne también puso voz de fondo en “Part-Time Lover” de Stevie Wonder en 1985 y compuso para cine y televisión. Tras la muerte de Fisher en 1999 continuó su carrera en solitario y bajo el nombre de Naked Eyes, con lanzamientos hasta 2021 y una gira en 2024 junto a Wang Chung y Men Without Hats.

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De momento se desconoce la causa de muerte exacta del músico británico. El comunicado difundido por representantes de Naked Eyes únicamente indicó que el músico falleció “en paz” en Los Ángeles el 14 de septiembre, “tras una breve enfermedad”. No se especificó de qué padecimiento se trataba.

Naked Eyes conquistó las listas internacionales en los años ochenta

Byrne fundó Naked Eyes en 1982 junto a Rob Fisher. La dupla entró a los estudios Abbey Road para grabar su álbum debut homónimo de 1983 bajo la producción de Tony Mansfield, con el que consiguió éxito internacional dentro del synth-pop.

El dúo británico Naked Eyes

El comunicado difundido por representantes de la banda no especificó la causa exacta de la muerte más allá de mencionar la enfermedad breve que atravesó el músico en sus últimos días.

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A Byrne le sobreviven sus hermanos Eileen, Sandy, Carol y Steve, así como sus tres hijos, Merlin, Dylan y Chloe, y su exesposa Elena. La familia anunció que realizará un servicio privado en su memoria e invitó a los fanáticos a rendirle tributo escuchando su música y dejando mensajes de condolencia en la sección de comentarios del blog oficial de la banda.