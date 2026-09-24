México

Dan más de 78 años de cárcel a los asesinos de Fernandito, el niño ultimado por una deuda familiar de mil pesos en el Edomex

Un juez de Toluca condenó a los tres integrantes de una misma familia tras acreditarse que privaron de la libertad al menor de 5 años y lo mantuvieron oculto durante días hasta que su cuerpo fue localizado sin vida

Las autoridades revelaron previamente que el niño de 5 años murió a causa de un traumatismo craneoencefálico. Crédito: FGJEM
Las autoridades revelaron previamente que el niño de 5 años murió a causa de un traumatismo craneoencefálico. Crédito: FGJEM
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El caso que conmocionó al Estado de México por la crueldad con la que fue asesinado un niño de 5 años llegó a su fin ante la justicia. Un juez con sede en Toluca condenó a 78 años y 9 meses de prisión a Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y a Carlos Morales Cruz por su participación en los delitos de secuestro que causa la muerte y delitos vinculados a la desaparición de personas, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) probara la responsabilidad de los tres en el crimen contra Fernandito, ocurrido en el municipio de La Paz.

Junto con la pena privativa de libertad, la autoridad judicial fijó multas por un millón 258 mil 682 pesos para cada sentenciado, además de una reparación por daño moral de 618 mil 712 pesos y otra por daño material de 39 mil pesos. También se les suspendieron los derechos políticos y civiles.

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Un préstamo de mil pesos derivó en el secuestro del menor

Las investigaciones de la FGJEM reconstruyeron que los tres sentenciados sostuvieron que la madre del niño mantenía con ellos una deuda económica pendiente. Con ese argumento, el 28 de julio de 2025 privaron de la libertad al pequeño como forma de presionar a la mujer para que liquidara los mil pesos que les debía.

Fernandito, Edomex, homicidio
El niño fue localizado sin vida en el domicilio de los ya sentenciados. (FOTO: RRSS)

Durante los días posteriores, entre el 30 de julio y el 2 de agosto, la madre del niño se presentó en repetidas ocasiones en el domicilio de los agresores, situado en La Paz, con la intención de recuperar a su hijo. En cada visita, Lilia, Ana Lilia y Carlos mantuvieron oculto al menor y le negaron el acceso.

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La mujer formalizó la denuncia por los hechos el 4 de agosto de 2025. Ese mismo día, un operativo policial ingresó a la vivienda de los sospechosos y localizó al niño sin vida, con un traumatismo craneoencefálico como causa de muerte.

La Fiscalía investiga a un agente del Ministerio Público por retrasar la atención

Al margen del proceso penal contra los tres homicidas, la FGJEM abrió una carpeta en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para determinar la posible responsabilidad de servidores públicos por abuso de autoridad, luego de que la institución negara un servicio oportuno a la madre de Fernandito.

Según esa indagatoria, la mujer se presentó el domingo 3 de agosto en el Centro de Justicia de La Paz para reportar que había confiado a su hijo al cuidado de una conocida y que esta se negaba a devolvérselo. Un prestador de servicio social que atendía en ese momento las instalaciones trasladó la queja al agente del Ministerio Público en turno.

Revelan causa de muerte de Fernando, niño de cinco años en el Edomex. (Redes sociales)
Los responsables quedaron recluidos en el penal de Nezahualcóyotl. (Redes sociales)

La respuesta del funcionario, de acuerdo con el expediente, fue que había que aguardar a que llegara “la licenciada Brenda”, pues él ya se retiraba, y sugirió que la mujer podía dirigirse a la agencia del Ministerio Público de Género si prefería no esperar. Ante esa negativa, la madre decidió irse sin presentar la denuncia formal ese día.

La mujer volvió a las instalaciones al día siguiente, el 4 de agosto, y ahí sí formuló la denuncia ante el Centro de Justicia para la Mujer en La Paz. La demora de un día entre el primer intento y la denuncia efectiva quedó documentada como parte de la investigación por abuso de autoridad.

El cuerpo del menor fue hallado en estado de descomposición

Con la denuncia ya presentada, agentes de la Fiscalía se trasladaron junto con la Policía Municipal de Género al domicilio señalado por la madre. Durante la revisión del inmueble, el personal detectó un olor fétido proveniente de unas bolsas colocadas en el patio de la vecindad.

Dentro de esas bolsas se encontró el cuerpo del menor, ya en estado de descomposición. Los exámenes forenses posteriores documentaron fracturas en clavícula y costilla, junto con distintas lesiones contusas en el cuerpo de la víctima.

El niño fue localizado sin vida luego del secuestro. (Jovanni Pérez/Infobae)
El niño fue localizado sin vida luego del secuestro. (Jovanni Pérez/Infobae)

Los peritos determinaron que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico y calcularon que el deceso ocurrió entre tres y cinco días antes del hallazgo, es decir, en algún momento entre el 30 de julio y el 2 de agosto. Ese cálculo coincidió con la versión que la madre había dado al Ministerio Público, según la cual la privación de la libertad de su hijo comenzó el lunes 28 de julio.

Con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el juez dictó finalmente la sentencia de 78 años y 9 meses de prisión para cada uno de los tres implicados. Lilia Delgado Pérez, Carlos Morales Cruz y Ana Lilia Morales Delgado -padres e hija- quedaron internados en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

Imágenes de la familia de criminales tras ser detenidos en el 2025. Crédito: FGJEM

Además, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México habilitó canales para que la ciudadanía denuncie a los sentenciados en caso de identificarlos como probables responsables de otros delitos: el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el teléfono 800 7028770.

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