México

Registro Beca Benito Juárez 2026: todo lo que debes saber sobre las asambleas informativas rumbo a la inscripción

La convocatoria para inscribirse estará disponible del 17 al 30 de septiembre

El periodo de registros a la Beca Benito Juárez finalizará el 30 de septiembre (Foto: Gobierno de México)
El periodo de registros a la Beca Benito Juárez finalizará el 30 de septiembre (Foto: Gobierno de México)
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Del 17 al 30 de septiembre se llevará a cabo un periodo de registros para la Beca Benito Juárez, y algo que se debe tener en cuenta antes de realizar el proceso de inscripción son las asambleas informativas.

El programa está destinado a alumnos de educación media superior inscritos en escuelas públicas del país. Durante los 10 meses del ciclo escolar, reciben $1.900 cada dos meses mediante la tarjeta del Banco del Bienestar; julio y agosto quedan excluidos por corresponder al periodo vacacional.

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El objetivo de la Beca es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

Asambleas informativas: todo lo que debes saber para el registro

La Secretaría de Educación Pública y de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar hicieron un llamado para que los alumnos acudan a las asambleas informativas en escuelas o sedes definidas por cada plantel. Ahí, se explicará:

  • Cómo solicitar una beca.
  • Quiénes podrían tener derecho al apoyo.
  • Cuáles son los pasos del registro.
  • Qué documentación se requiere.
  • Cómo se entrega la información por escrito.
En los planteles se colocan carteles con espacios para anotar escuela, turno, fecha, hora y sede de la asamblea (X@BecasBenito)
En los planteles se colocan carteles con espacios para anotar escuela, turno, fecha, hora y sede de la asamblea (X@BecasBenito)
En los planteles se colocan carteles con espacios para anotar escuela, turno, fecha, hora y sede de la asamblea (X@BecasBenito)
En los planteles se colocan carteles con espacios para anotar escuela, turno, fecha, hora y sede de la asamblea (X@BecasBenito)
En los planteles se colocan carteles con espacios para anotar escuela, turno, fecha, hora y sede de la asamblea (X@BecasBenito)
En los planteles se colocan carteles con espacios para anotar escuela, turno, fecha, hora y sede de la asamblea (X@BecasBenito)
En los planteles se colocan carteles con espacios para anotar escuela, turno, fecha, hora y sede de la asamblea (X@BecasBenito)
En los planteles se colocan carteles con espacios para anotar escuela, turno, fecha, hora y sede de la asamblea (X@BecasBenito)

“Es muy importante que asistas porque queremos que tengas tu beca” y “te esperamos”, informaron en su comunicado.

¿Cuándo es la asamblea informativa en cada escuela?

La estrategia combina medios presenciales y digitales. En los planteles se colocan carteles con espacios para anotar escuela, turno, fecha, hora y sede de la asamblea. También se invita a los estudiantes a integrarse a canales estatales de WhatsApp mediante códigos QR.

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Esto permite a las autoridades concentrar la orientación en reuniones masivas, en vez de atender el proceso únicamente de forma individual o a través de plataformas digitales.

¿Cómo es el registro a la Beca Benito Juárez?

El registro para la Beca Benito Juárez se realiza en línea. La persona estudiante debe ingresar al portal oficial, acceder o crear una cuenta Llave MX y completar la información escolar, domiciliaria y de contacto que solicita el sistema.

Primero, hay que entrar a www.becabenitojuarez.gob.mx e iniciar sesión con Llave MX. Quienes aún no tengan una cuenta deberán crearla con su CURP y registrar un teléfono celular y un correo electrónico.

Los registros a la Beca Benito Juárez comenzaron desde el lunes 16 de febrero (Gobierno de México)
Los registros a la Beca Benito Juárez comenzaron desde el lunes 16 de febrero (Gobierno de México)

Después, el sistema pedirá la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela. Tras buscarla, se deben indicar el turno, el periodo escolar y el grado que cursa la persona solicitante.

El siguiente paso consiste en cargar los datos del domicilio y subir un comprobante reciente. Se aceptan, entre otros, recibos de luz, gas, agua, predial, teléfono fijo o internet, además de constancias de residencia emitidas por autoridades locales.

Los documentos deben presentarse en PDF, JPG o PNG y no superar los 3 MB. La CURP de la persona estudiante debe estar certificada.

Una persona presenta un mensaje mediante lengua de señas en un video de carácter informativo. En pantalla se observan subtítulos con texto sobre asambleas informativas y una indicación para escanear un código QR que se muestra a un costado. Asimismo, aparece un recuadro secundario con otra persona realizando una presentación visual.

Si la persona solicitante es menor de edad, deberá añadir los datos de su madre, padre, tutora o tutor. Para ello se requiere la CURP certificada de esa persona, una identificación oficial digitalizada, un teléfono y un correo electrónico.

Al final, se debe revisar la información, aceptar el aviso de privacidad y seleccionar la opción para finalizar el registro. La solicitud quedará sujeta a la validación de datos por parte de las autoridades del programa.

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