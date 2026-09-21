Registro Beca Benito Juárez 2026: todo lo que debes saber sobre las asambleas informativas rumbo a la inscripción

Del 17 al 30 de septiembre se llevará a cabo un periodo de registros para la Beca Benito Juárez, y algo que se debe tener en cuenta antes de realizar el proceso de inscripción son las asambleas informativas.
El programa está destinado a alumnos de educación media superior inscritos en escuelas públicas del país. Durante los 10 meses del ciclo escolar, reciben $1.900 cada dos meses mediante la tarjeta del Banco del Bienestar; julio y agosto quedan excluidos por corresponder al periodo vacacional.
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El objetivo de la Beca es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.
Asambleas informativas: todo lo que debes saber para el registro
La Secretaría de Educación Pública y de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar hicieron un llamado para que los alumnos acudan a las asambleas informativas en escuelas o sedes definidas por cada plantel. Ahí, se explicará:
- Cómo solicitar una beca.
- Quiénes podrían tener derecho al apoyo.
- Cuáles son los pasos del registro.
- Qué documentación se requiere.
- Cómo se entrega la información por escrito.
“Es muy importante que asistas porque queremos que tengas tu beca” y “te esperamos”, informaron en su comunicado.
¿Cuándo es la asamblea informativa en cada escuela?
La estrategia combina medios presenciales y digitales. En los planteles se colocan carteles con espacios para anotar escuela, turno, fecha, hora y sede de la asamblea. También se invita a los estudiantes a integrarse a canales estatales de WhatsApp mediante códigos QR.
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Esto permite a las autoridades concentrar la orientación en reuniones masivas, en vez de atender el proceso únicamente de forma individual o a través de plataformas digitales.
¿Cómo es el registro a la Beca Benito Juárez?
El registro para la Beca Benito Juárez se realiza en línea. La persona estudiante debe ingresar al portal oficial, acceder o crear una cuenta Llave MX y completar la información escolar, domiciliaria y de contacto que solicita el sistema.
Primero, hay que entrar a www.becabenitojuarez.gob.mx e iniciar sesión con Llave MX. Quienes aún no tengan una cuenta deberán crearla con su CURP y registrar un teléfono celular y un correo electrónico.
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Después, el sistema pedirá la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela. Tras buscarla, se deben indicar el turno, el periodo escolar y el grado que cursa la persona solicitante.
El siguiente paso consiste en cargar los datos del domicilio y subir un comprobante reciente. Se aceptan, entre otros, recibos de luz, gas, agua, predial, teléfono fijo o internet, además de constancias de residencia emitidas por autoridades locales.
Los documentos deben presentarse en PDF, JPG o PNG y no superar los 3 MB. La CURP de la persona estudiante debe estar certificada.
Si la persona solicitante es menor de edad, deberá añadir los datos de su madre, padre, tutora o tutor. Para ello se requiere la CURP certificada de esa persona, una identificación oficial digitalizada, un teléfono y un correo electrónico.
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Al final, se debe revisar la información, aceptar el aviso de privacidad y seleccionar la opción para finalizar el registro. La solicitud quedará sujeta a la validación de datos por parte de las autoridades del programa.
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