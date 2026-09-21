México

Denuncia contra Cuauhtémoc Blanco: Sheinbaum dice que “se tiene que seguir investigando”

La presidenta sostiene que las autoridades deben determinar responsabilidades con base en las pruebas disponibles del caso

Sheinbaum sobre Cuauhtémoc Blanco: la investigación debe llegar a la determinación de responsabilidades
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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó durante su conferencia La Mañanera del Pueblo de hoy, que la denuncia contra el diputado Cuauhtémoc Blanco debe continuar bajo investigación y sostuvo que las autoridades tienen que determinar responsabilidades a partir de las pruebas disponibles.

La presidenta fue consultada por la acusación presentada por su media hermana, Nidia Fabiola, quien lo denunció por presunta violación en grado de tentativa. En su respuesta, no aportó detalles sobre diligencias, plazos ni avances concretos del expediente.

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La mandataria planteó que, ante denuncias de violencia contra las mujeres, la investigación debe esclarecer los hechos mediante los mecanismos establecidos por la ley. Señaló que el proceso no puede reducirse a una confrontación entre la versión de la denunciante y la de la persona señalada, ya que deben existir elementos para conocer lo ocurrido.

Tiene que seguirse investigando y llegar a la responsabilidad”, respondió Sheinbaum al ser preguntada por el caso de Cuauhtémoc Blanco.

La presidenta indicó que las pruebas son necesarias para evitar que una denuncia se utilice contra alguien que no haya cometido el hecho. A la vez, sostuvo que las autoridades cuentan con herramientas legales para determinar la verdad cuando la declaración de una mujer se enfrenta a la de un presunto agresor.

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Sheinbaum dijo que, si se comprueba la acusación, el caso debe llegar “a las últimas consecuencias”. Añadió que, si los hechos no se acreditan, también debe comunicarse esa conclusión.

Félix Salgado Macedonio: denuncias por violencia contra mujeres

Durante la misma intervención se mencionaron las acusaciones previas contra el senador con licencia Félix Salgado Macedonio por abuso y acoso sexual en relación a si las denuncias han avanzado.

Sheinbaum respondió que, en ese momento, Morena no gobernaba en la entidad donde sucedieron las denuncias. Afirmó que las denuncias fueron retiradas por las personas que las habían presentado y descartó que existiera encubrimiento.

Ya se desistieron todas las denuncias”, dijo la presidenta. De todos modos, sostuvo que cuando haya un delito que perseguir, las autoridades deben hacerlo sin proteger a nadie.

Félix salgado
El morenista retó a los panistas a visitar Guerrero Crédito: Cuartoscuro

La mandataria insistió en que cada caso requiere elementos para establecer si la acusación es cierta. Esa fue la misma línea que expresó sobre la denuncia contra Cuauhtémoc Blanco.

Ante la consulta sobre una posible investigación de amenazas contra las denunciantes, la presidenta remitió el asunto a la Fiscalía del estado de Guerrero. “Hay que ver en la Fiscalía del estado de Guerrero”, respondió.

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