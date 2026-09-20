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Rodrigo Pacheco hace historia: primer mexicano en una final ATP Challenger desde 2010 al vencer al francés Moïse Kouamé

El tenista de 21 años remontó a su adversario por 2-6, 6-3 y 6-4 para cortar una sequía mexicana de 16 años en el circuito

Rodrigo Pacheco Méndez logró el pase en Phan Thiet al imponerse en tres sets a Kouamé y se convirtió en el primer finalista nacional desde Santiago González en León 2010. (Instagram/ @atpchallenger)
Rodrigo Pacheco Méndez logró el pase en Phan Thiet al imponerse en tres sets a Kouamé y se convirtió en el primer finalista nacional desde Santiago González en León 2010. (Instagram/ @atpchallenger)
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El tenis mexicano se encuentra celebrando un momento que rompe con años de ausencia en los escenarios internacionales.

Rodrigo Pacheco Méndez, joven de 21 años nacido en Mérida, Yucatán, se convirtió en el primer mexicano en 16 años en alcanzar una final individual de un torneo ATP Challenger, tras remontar al francés Moïse Kouamé en Vietnam.

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Rodrigo Pacheco se convertirá en el primer mexicano en disputar una final Challenger desde Santiago González en León 2010. REUTERS/Henry Romero
Rodrigo Pacheco se convertirá en el primer mexicano en disputar una final Challenger desde Santiago González en León 2010. REUTERS/Henry Romero

La hazaña no sólo representa un triunfo personal, sino también un símbolo de esperanza para el deporte nacional. Con esta clasificación, Pacheco confirma que el talento mexicano puede competir en la élite y que la nueva generación está lista para escribir su propia historia.

Rodrigo Pacheco firma remontada histórica sobre el favorito Kouamé

El partido contra Kouamé fue una prueba de resistencia y carácter que terminó por consolidar a Pacheco como protagonista.

  • Duración del encuentro: dos horas y 19 minutos sobre superficie dura.
  • Marcador final: 2-6, 6-3 y 6-4, con un inicio adverso y una remontada impecable.
  • Rival exigente: Kouamé, primer sembrado del torneo y número 199 del ranking ATP.
  • Clave táctica: Rodrigo ajustó su juego, forzó errores y aprovechó las nueve dobles faltas del francés.
  • Resultado histórico: primer mexicano en disputar una final Challenger desde Santiago González en León 2010.
El mexicano remontó al francés Moïse Kouamé con marcador 2-6, 6-3 y 6-4 en un partido de dos horas y 19 minutos sobre superficie dura. (Instagram/ @rodri_pachecoo)
El mexicano remontó al francés Moïse Kouamé con marcador 2-6, 6-3 y 6-4 en un partido de dos horas y 19 minutos sobre superficie dura. (Instagram/ @rodri_pachecoo)

En este sentido, la victoria fue más que un boleto a la final: representa la confirmación de que el tenis mexicano puede volver a competir en los escenarios más importantes, donde además llevaba más de una década sin presencia.

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De juvenil número uno a finalista Challenger

El ascenso de Rodrigo es fruto de su gran constancia y sacrificio, con una trayectoria que lo respalda.

  • Sembrado número tres: llegó al torneo con confianza y superó a Sergio Callejón Hernando, Arthur Weber y Philip Sekulic antes de enfrentar a Moïse.
  • Ranking actual: número 269 del mundo, con un salto asegurado al puesto 259 tras esta final.
  • Antecedentes competitivos: semifinales en Sassuolo 2025 y en torneos de Metepec, San Luis Potosí y Kingston.
  • Juventud dorada: campeón en dobles del Roland Garros juvenil y número uno del ranking ITF júnior en 2023.
  • Experiencia en ATP 500: en Acapulco 2025 venció al australiano Aleksandar Vukic, llegando a cuartos de final.
Rodrigo Pacheco
El yucateco Rodrigo Pacheco, campeón de dobles en Roland Garros juvenil y número uno del ranking ITF júnior en 2023, refuerza su proyección en el tenis profesional. (X/ Roland Garros)

Su progresión constante lo proyecta hacia objetivos mayores: entrar al top 50 de la ATP y disputar de manera consecutiva los cuatro Grand Slams. Por ello, la final de Vietnam es un paso clave en ese camino.

Una final que devuelve protagonismo a México

La presencia de Pacheco en la final de Phan Thiet es más que un logro individual: es un símbolo para el deporte mexicano.

  • Fin de la sequía: 16 años sin mexicanos en finales Challenger.
  • Inspiración nacional: su éxito motiva a nuevas generaciones de jugadores.
  • Visibilidad internacional: coloca nuevamente a México en el mapa del tenis profesional.
  • Próximo reto: enfrentar al ruso Ilia Simakin, número 177 del mundo y cuarto sembrado, con tres títulos Challenger en su historial.
  • Premio en juego: su primer título individual en Challenger y un salto significativo en el ranking ATP.

El desenlace de esta final marcará un antes y un después. De ganar, Rodrigo consolidaría su nombre y devolvería protagonismo a México en el circuito.

Rodrigo Pacheco enfrentará al ruso Ilia Simakin, número 177 del mundo y cuarto sembrado, en la final de Phan Thiet por su primer título individual Challenger. REUTERS/Henry Romero
Rodrigo Pacheco enfrentará al ruso Ilia Simakin, número 177 del mundo y cuarto sembrado, en la final de Phan Thiet por su primer título individual Challenger. REUTERS/Henry Romero

De esta manera, Rodrigo Pacheco ha demostrado que el tenis mexicano puede volver a competir en escenarios de élite. Su remontada ante Kouamé y su clasificación son la prueba de que el talento nacional está listo para dar el salto.

La final contra Ilia Simakin será el examen definitivo, pero independientemente del resultado, Pacheco ya ha hecho historia. Con apenas 21 años, se ha convertido en el rostro de una generación que sueña en grande y que busca llevar al país de regreso a los grandes escenarios del tenis mundial.

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