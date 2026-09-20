México defiende la trayectoria de Michelle Bachlet tras el retiro de su candidatura para encabezar la ONU

Candidate for the position of United Nations secretary-general, Michelle Bachelet, speaks during the "UN Town Hall: The Next Secretary-General" event at United Nations headquarters in New York City, U.S., July 23, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

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Este sábado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México salió en defensa de la trayectoria de la expresidente de Chile, Michelle Bachelet, al considerar que cuenta con el perfil idóneo para liderar las Naciones Unidas (ONU), pese a la decisión de retirar su candidatura.

A través de un comunicado, la dependencia a cargo de Roberto Velasco recordó que Bachelet fue dos veces presidenta del país sudamericano y ha tenido cargos relevantes en la ONU.

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“México impulsó la candidatura de Michelle Bachelet convencido de su idoneidad por su trayectoria como dos veces presidenta de Chile, Alta Comisionada para los Derechos Humanos y Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres”, expresó la Cancillería.

México sale en defensa de la trayectoria de Michelle Bachelet

Además, la SRE recalcó que la exmandataria cuenta con “credenciales incuestionables para ejercer un puesto de tal complejidad”.

Particularmente, en “un momento donde es necesario promover la paz, la no intervención, la igualdad entre los Estados y el multilateralismo”.

Es una mujer “humanista”

En el boletín, la SRE expuso la alta estima que le tiene a Bachelet, al afirmar que es una “es una mujer íntegra, humanista y justa, cuyos principios coinciden con los de la Carta de Naciones Unidas, al tener una visión de construcción de la paz y de defensa de los derechos humanos”.

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Las autoridades mexicanas también expresaron su agradecimiento a sus homólogos brasileños por colaborar conjuntamente en el desarrollo de la campaña, en referencia al respaldo del gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a la candidatura de Bachelet.

Sheinbaum expresó su apoyo a Sheinbaum

Cabe recordar que, en diversas ocasiones, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su apoyo a la candidatura de Bachelet para ser la secretaria general de la ONU, incluso cuando quedó rezagada en el segundo sondeo informal del Consejo de Seguridad.

Pese al respaldo de Brasil y México, hoy, Bachelet decidió retirar su candidatura, con la que aspiraba a suceder al portugués António Guterres, cuyo segundo mandato al frente de las Naciones Unidas concluye a finales de 2026.

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Bachelet se baja de la contienda por la ONU

Previo al mensaje de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció en su cuenta de Instagram, que no continuará con su candidatura para liderar la ONU.

“Hoy anuncio que he decidido no continuar con la candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. Algunos creerán que no eran los tiempos para una candidatura como la que quise representar. No me arrepiento de haber emprendido este gran desafío”, expresó.

Pone en el centro del debate los retos mundiales

La dirigente socialista señaló los obstáculos que atraviesan el multilateralismo y el derecho internacional. Advirtió también sobre el estado de la democracia y los derechos humanos, y cuestiona las posturas que niegan el cambio climático pese a la evidencia científica disponible.

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