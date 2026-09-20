Salomón Jara ofrece respaldo a Elvis Guerra tras amenazas y ataque armado en su vivienda

El gobernador de Oaxaca aseguró que no habrá impunidad en el caso de la diseñadora muxe, quien denunció ser ser víctima de amenazas y un ataque armado contra su vivienda en Juchitán, Oaxaca. (Crédito: X/@salomonj)

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Horas más tarde de que se diera a conocer que la diseñadora muxe, Elvis Guerra, fue víctima de amenazas y de un ataque armado en su vivienda, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, ofreció respaldo institucional a la artesana y confirmó que instruyó a la Fiscalía General del Estado para actuar de manera inmediata en la investigación del caso.

La declaración del mandatario llegó este 19 de septiembre, un día después de que hombres armados dispararan contra la fachada de la casa de Guerra, ubicada en el Callejón Enrique Jiménez de la Novena Sección de Juchitán. La Fiscalía ya identificó a dos sospechosos, un hombre y una mujer que viajaban en motocicleta, y aseguró tres elementos balísticos como evidencia.

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Jara Cruz sostiene coordinación directa con la Fiscalía en el caso

Ante medios de comunicación, el gobernador explicó que mantiene comunicación con el titular de la Fiscalía, Bernardo Rodríguez Alamilla, sobre los avances de la indagatoria. “Ya tengo la información y estamos en coordinación con la Fiscalía General del Estado, con el maestro Bernardo Rodríguez Alamilla, quien ya está haciendo la indagatoria”, declaró.

El mandatario agregó que la dependencia trabaja en el “reconocimiento de quiénes fueron quienes hicieron estos actos” contra la vivienda de la diseñadora. Con esa línea de trabajo coincide la propia Fiscalía, que ubicó el origen del ataque en un intento de extorsión previo contra Guerra.

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La vivienda de Elvis Guerra fue atacada a balazos la noche del 18 de septiembre. Crédito: Instagram - Elvis Guerra

El gobernador descarta impunidad en el caso

Jara Cruz fue enfático al descartar cualquier protección a los responsables del ataque: “No va a haber impunidad, no se va a proteger a nadie y vamos a hacer todas las indagatorias y toda la investigación de manera urgente”.

El mandatario detalló los alcances de su instrucción a las autoridades estatales:

Actuación inmediata de la Fiscalía sobre el caso.

Identificación de los responsables del ataque armado.

Garantía de que no se afecte la vida privada ni la propiedad de la afectada.

Seguimiento urgente de todas las diligencias pendientes.

“No vamos a permitir a nadie, y sobre todo a este hermano diseñador que fue afectado, que afecten la vida privada, que afecten su propiedad o que estén amenazándolos”, expresó Jara sobre el compromiso asumido con Guerra.

Guerra vistió a Sheinbaum días antes del ataque

El caso de Elvis Guerra cobró exposición nacional después de que la artesana participara en el bordado del vestido que portó la presidenta Claudia Sheinbaum durante los festejos del Grito de Independencia, el pasado 15 de septiembre. La prenda fue elaborada por integrantes del taller Biulú, del que Guerra forma parte junto con Dayari Ramírez, Reyna Montero y Lorena Martínez.

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Guerra vistió a Sheinbaum días antes del ataque. (Instagram/Morena)

La Fiscalía mantiene un despliegue operativo junto con el Gabinete de Seguridad para localizar y detener a los dos sospechosos identificados, además de brindar acompañamiento institucional a Guerra y a su familia mientras avanza la carpeta de investigación a cargo de la Vicefiscalía Regional del Istmo.

¿Quién es Elvis Guerra?

Elvis Guerra López nació en 1993 en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y es poeta, artesana, traductora y activista muxe zapoteco. Estudió Derecho en el Instituto Metropolitano de Ciencias Aplicadas, aunque su trabajo se concentró en la literatura escrita en didxazá, variante zapoteca del Istmo de Tehuantepec.

En 2015 recibió el Premio Casa de Creación Literaria en Lengua Zapoteca y, un año después, fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Entre sus libros están Xtiidxa’ ni ze’/Declaración de ausencia (2018), Ramonera (2019) y Muxitán (2022), este último editado por la UNAM.

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Guerra fundó también Creaciones Biulú, taller textil que reúne a cerca de 20 artesanas y personas muxe y que surgió tras el sismo de 2017 en Juchitán. El colectivo bordó la chaqueta que la presidenta Claudia Sheinbaum usó en el Grito de Independencia de 2026, obteniendo mayor visibilidad de manera nacional.