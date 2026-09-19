México

Karol G invita a Peso Pluma a su show de Nueva York: así fue el momentazo en el TropiTour

La colombiana y el mexicano enamoraron a cientos de miles de fans en el MetLife Stadium

Durante la interpretación del tema Qlona, el cantante Peso Pluma aparece en el escenario como invitado para cantar a dúo ante el público. Crédito: Tiktok/yazzieojeda

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Karol G llevó a Peso Pluma al escenario del MetLife Stadium para interpretar juntos “Qlona” durante la segunda de sus dos presentaciones en Nueva Jersey. El recinto, ubicado en el límite entre Nueva Jersey y Nueva York, vibró la noche del viernes con la parada neoyorquina de su gira Viajando Por El Mundo Tropitour.

“Quiero que me reciban con una fuerte bulla para cantar esta con Peso Pluma”, anunció la cantante colombiana antes de la aparición del intérprete mexicano. Peso Pluma salió al escenario vestido completamente de negro, en un momento que se sumó a la lista de invitados sorpresa que ha caracterizado esta gira.

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La visita del cantante mexicano se produjo un día después de que Karol G sorprendiera al público con la aparición de Tainy, Judeline y Rusowsky durante la primera fecha en el mismo recinto. Los tres artistas se subieron al escenario para interpretar por primera vez en vivo “Bby Wow”, tema que en ese momento encabezaba el listado Global 200 de Billboard por segunda semana consecutiva.

El MetLife Stadium marca el regreso de Karol G tras su histórico show de 2023

Peso Pluma y Karol G: cantaron juntos Qlona. (Fotos: Instagram/@pesopluma/@karolg)
Peso Pluma y Karol G: cantaron juntos Qlona. (Fotos: Instagram/@pesopluma/@karolg)

La presentación en Nueva Jersey representó el regreso de Karol G al MetLife Stadium, escenario donde en septiembre de 2023 se convirtió en la primera artista latina en encabezar un show en solitario durante su gira Mañana Será Bonito. La cantante colombiana repitió el recinto ahora con dos fechas consecutivas dentro del Tropitour.

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La gira arrancó el 24 de julio en Chicago y desde entonces recorre distintos estadios de Estados Unidos con un formato de producción que combina pirotecnia constante, cambios de vestuario y colaboraciones en vivo. La cantante venezolana Elena Rose funcionó como acto de apertura en ambas fechas, con un repertorio que incluyó “Caracas en el 2000”, “Cosita Linda” y “Orion”.

El setlist combina éxitos recientes con temas que definieron su carrera

Karol G Nueva York
Karol G mezcla clásicos y éxitos nuevos en su Tropitour. (Archivo)

El repertorio de la noche abrió con “Latina Foreva” y “Un Gatito Me Llamo”, antes de avanzar hacia “Oki Doki”, “Tá Ok” y “Qlona”. La secuencia continuó con “S91”, “Tropicoqueta”, “Papasito” y “Amiga Mía”, en un tramo inicial marcado por la energía y la pirotecnia constante sobre el escenario.

Un bloque completo del show estuvo dedicado a la música regional mexicana. Karol G se presentó junto a una banda de mariachi para interpretar “Ese Hombre es Malo”, “Negrita de mis Pesares” y “El Son de la Negra”, en una de las secciones que generó mayor reacción del público asistente.

El cierre del concierto incluyó versiones en salsa de dos de sus mayores éxitos, “Bichota” y “Tusa”, antes de que la cantante colombiana terminara la noche con “Provenza”, el sencillo de 2023 que impulsó su proyección internacional. Entre ambos tramos sonaron también “Mamiii”, “Ivonny Bonita”, “Pineapple” y “Amargura”.

“Bby Wow” reunió a tres colaboradores en el escenario por primera vez

Karol G Nueva York
El show de Karol G se caracteriza por un importante despliegue escénico.

La interpretación en vivo de “Bby Wow” reunió por primera vez sobre un escenario a los tres artistas involucrados en la producción del tema. Tainy, productor puertorriqueño, se colocó en una mesa de mezclas improvisada para sumar capas de producción a la versión en vivo del sencillo.

Después de la intervención de Tainy, Judeline y rusowsky subieron al escenario para cantar junto a Karol G la canción que forma parte de su más reciente álbum. Al presentar al productor puertorriqueño, la cantante lo describió como “el que crecimos escuchando, perreando y bailando reggaetón”.

El tema alcanzó el primer lugar del listado Global 200 de Billboard y entró al Top 10 del Hot 100 de la publicación, con 20 días consecutivos en la cima del ranking global de Spotify al momento del concierto.

La producción del Tropitour combina pirotecnia y cambios escénicos constantes

Karol G Nueva York
Así es el Tropitour (Archivo)

El montaje de Viajando Por El Mundo Tropitour incluye una apertura con escenografía que simula una cueva de la que emergen bailarines antes de la entrada de Karol G al ritmo de “Dile”, de Don Omar. La cantante colombiana abre el show con el cabello suelto y una interpretación en vivo de “Latina Foreva”.

La producción mantiene un uso constante de fuegos artificiales y explosiones de pirotecnia a lo largo de todo el repertorio, un elemento que se repite en distintos momentos del show sin patrón fijo. La combinación de efectos visuales y cambios de vestuario forma parte del sello que la artista colombiana ha desarrollado en sus giras de estadio.

La gira mantiene el formato de dos noches consecutivas en distintos recintos de Estados Unidos, con variaciones en los artistas invitados según la ciudad. La aparición de Peso Pluma se sumó así a la lista de colaboraciones que Karol G ha incorporado durante esta etapa del Tropitour por territorio estadounidense.

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