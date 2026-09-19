Checo Pérez, pendiente de Cadillac: la demanda que inquieta al nuevo equipo de la Fórmula 1

El piloto mexicano se siente más que un piloto en la escudería de USA (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La escudería Cadillac se encuentra bajo la lupa tras la demanda revelada por uno de sus accionistas contra Mark Walter en Estados Unidos. Supuestamente el empresario, quien funge como uno de los principales propietarios de la escudería de Fórmula Uno, ocultó y presentó de forma incorrecta información sobre inversiones realizadas por aseguradoras vinculadas con él en empresas de su propia red corporativa.

La acción fue presentada el miércoles 16 de septiembre ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida y el caso todavía se encuentra en su fase inicial y las acusaciones no han sido probadas ante un juez.

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Esta situación mantiene en alerta al piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, quien aceptó el proyecto del equipo Cadillac para volver a la Fórmula Uno y ser uno de sus dos corredores titulares, además de Valtteri Bottas, en su año debutante en el Máximo Circuito.

El proceso judicial no atribuye responsabilidades a la escudería Cadillac

El mexicano conduce su auto en el Gran Premio de España (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo entre la demanda y Cadillac F1 proviene de la estructura empresarial de Mark Walter. El conglomerado financiero, TWG Global, controla TWG Motorsports, el grupo que participa junto con General Motors en la operación del equipo dentro de la Fórmula Uno.

Sin embargo, eso no convierte a Cadillac en demandada. El equipo de la Máxima Categoría no figura entre los acusados y la querella tampoco sostiene que el equipo de la Fórmula Uno haya participado en las conductas denunciadas.

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La diferencia resulta determinante para el futuro de Checo Pérez. Una demanda contra uno de los propietarios no equivale a un procedimiento en contra de la escudería, contra General Motors o contra los contratos de los pilotos.

Mientras continúa el proceso legal, Cadillac Fórmula One Team mantiene su actividad deportiva y su preparación para las siguientes carreras de la Fórmula Uno sin una orden judicial que limite sus operaciones en el deporte motor.

El medio brasileño, Grande Prêmio, reporta que no hay cambios conocidos en el funcionamiento de la escudería y la continuidad de Cadillac F1 en el Gran Circo no ha recibido una afectación directa por el litigio.

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El mismo sitio sostiene que tampoco existen señales de modificaciones para Sergio Checo Pérez ni para su coequipero, Valtteri Bottas, de modo que los veremos sobre la pista cuando la F1 se instale en el Azerbaiyán, país que traerá recuerdos bonitos al volante mexicano.

Checo Pérez y Max Verstappen comparten la mayor cantidad de victorias en Bakú

El piloto Sergio Pérez levanta el trofeo en Bakú tras paso por Red Bull. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sergio Pérez Mendoza estará de vuelta en Azerbaiyán, donde acumula más podios en 15 años dentro de la Fórmula Uno y es parte de la historia de aquella nación por ser uno de los pilotos con más triunfos en el circuito urbano de Bakú.

Checo y su antes compañero de equipo en Red Bull Racing, Máx Verstappen, igualan con dos victorias: el mexicano se llevó las ediciones del Gran Premio de Azerbaiyán en 2021 y 2023, mientras el neerlandés se impuso en 2022 y 2025.

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El Ministro de Defensa comprende el antecedente de haberse consolidado como el primer bicampeón desde que la carrera en Bakú ingresó al calendario de la Fórmula Uno en 2016. Sergio Pérez conservó el récord en solitario entre abril de 2023 y septiembre de 2025.

Ahora, en la presente campaña, correrá sobre el asfalto con un nuevo equipo, Cadillac F1, con intenciones de hacer una conducción perfecta para conseguir los puntos que se han vuelto el camino más difícil para Checo en este 2026.

Aunque la escudería realizó cambios en su administración y el tapatío destaca avances en la escudería, el fin pasado por problemas de refrigeración lo forzaron a abandonar la carrera en Madrid, España en la vuelta 32, siendo la quinta vez que no termina un gran premio este año.

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¿Cuándo se correrá el Gran Premio de Azerbaiyán?

De acuerdo al calendario oficial de la Fórmula Uno, la competencia en Bakú se desarrollará el domingo 26 de septiembre. La carrera callejera en Azerbaiyán dará inicio a las 5:00 de la mañana (tiempo del centro de la República Mexicana).

Resultados de Checo Pérez en la temporada 2026

El piloto mexicano volverá a Azerbaiyán, donde fue el primer bicampeón. (X / Sergio Pérez)

Gran Premio de Australia: 16º lugar. Gran Premio de China: 15º posición. Gran Premio de Japón: 17º sitio. Gran Premio de Miami: 16º puesto. Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera. Gran Premio de Mónaco: 15º escalón (por sanción de 10 segundos). Gran Premio de Barcelona: 14º plaza, Gran Premio de Austria: Abandonó el gran premio. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º cupo. Gran Premio de Bélgica: Abandonó la competencia. Gran Premio de Hungría: Abandonó la competición. Gran Premio de Países Bajos: 15º casilla. Gran Premio de Italia: 18º lugar. Gran Premio de España: Abandonó la carrera

Próximas carreras después de celebrar el Gran Premio de Azerbaiyán

Faltan 44 días para la celebración del Gran Premio de la Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano, archivo)

Previo a ejecutar la carrera en Bakú, faltan ocho jornadas para completar la programación de la Fórmula Uno en su temporada 2026.

Entre las sedes que vienen a continuación destaca el Gran Premio de México, escenario que verá el retorno de Sergio Checo Pérez para festejar su carrera número 300 desde su debut en el Máximo Circuito.

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