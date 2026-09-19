México

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 19 de septiembre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)
Guardar

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Hoy día cuenta con siete líneas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

PUBLICIDAD

Asimismo, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

Debido a la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

Este es el reporte del Metrobús en la última hora

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Centro Médico

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios y rutas del Metrobús

El servicio del Metrobús fue inaugurado en el 2005. (Twitter/@MetrobusCDMX)
El servicio del Metrobús fue inaugurado en el 2005. (Twitter/@MetrobusCDMX)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

PUBLICIDAD

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 19 de septiembre

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 19 de septiembre

Temblor hoy en México: Se registra segundo sismo en Oaxaca, ahora de magnitud 4.0

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: Se registra segundo sismo en Oaxaca, ahora de magnitud 4.0

Ximena mejora tras explosión en Temascalcingo: niña de 12 años ya fue extubada en hospital de Texas

Fundación Michou y Mau informó que ya comenzó a ingerir alimentos y continúa con atención especializada en Estados Unidos

Ximena mejora tras explosión en Temascalcingo: niña de 12 años ya fue extubada en hospital de Texas

¿Por qué “Cuando pase el temblor” se convirtió en un himno en México después del sismo del 85?

El sencillo de Soda Stereo se volvió un tema de culto a pesar de que las estaciones de radio se negaron a tocarla durante meses

¿Por qué “Cuando pase el temblor” se convirtió en un himno en México después del sismo del 85?

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 19 de septiembre

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aquí el reporte de las 05:00

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 19 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de septiembre: Sheinbaum admite que el crimen organizado se infiltró entre pobladores de Guerrero

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de septiembre: Sheinbaum admite que el crimen organizado se infiltró entre pobladores de Guerrero

Ataque armado en cancha de futbol de Tuxtla Gutiérrez deja tres muertos y varios heridos

Reaprehenden a exalcalde de Puebla al salir de prisión mientras su esposa hacía un directo

Sheinbaum reconoce infiltración del crimen organizado entre pobladores de Guerrero

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de septiembre: “El Trompas” se queda tras las rejas por el feminicidio de Claudia Tacoronte

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué “Cuando pase el temblor” se convirtió en un himno en México después del sismo del 85?

¿Por qué “Cuando pase el temblor” se convirtió en un himno en México después del sismo del 85?

Reaprehenden a exalcalde de Puebla al salir de prisión mientras su esposa hacía un directo

Adrián Marcelo confiesa que siente cariño por Gala Montes pero advierte que hay un deterioro de salud mental

Calvin Harris en CDMX corre riesgo: MUNET informa que no autoriza sus conciertos

Karol G invita a Peso Pluma a su show de Nueva York: así fue el momentazo en el TropiTour

DEPORTES

Isaac del Toro y la delegación mexicana que competirá en el Mundial de Ciclismo de Ruta Montreal 2026

Isaac del Toro y la delegación mexicana que competirá en el Mundial de Ciclismo de Ruta Montreal 2026

Mexicana Rosa María Guerrero hace historia y se lleva el oro al imponer récord mundial de Paraatletismo

Audiencia por la suspensión del ascenso y descenso en la Liga Mx ya tiene fechas clave

Óscar “Conejo” Pérez se viste de héroe y salva a un niño de sufrir quemaduras graves en Pachuca

Checo Pérez, pendiente de Cadillac: la demanda que inquieta al nuevo equipo de la Fórmula 1