México

Calvin Harris en CDMX corre riesgo: MUNET informa que no autoriza sus conciertos

El recinto donde se espera que se presente el DJ emitió un comunicado aclarando que no hay autorización para que se de el concierto

Calvin Harris ofrecerá un show inolvidable en febrero.
Calvin Harris ofrecería dos conciertos en CDMX.
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Los conciertos de Calvin Harris en CDMX están contemplados para el 30 y 31 de octubre como parte de The Lineup Mexico City, con el MUNET como sede y en el marco del fin de semana del Gran Premio de México de la Fórmula 1.

Sin embargo, cuando la venta de boletos ya había generado expectativa e incluso comenzaron a circular precios de las distintas localidades según distintos insiders, el recinto emitió un comunicado que modifica el panorama: las autoridades competentes todavía no han autorizado la realización de los conciertos.

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La situación no representa, hasta ahora, un anuncio de cancelación. De hecho, la organización mantiene contempladas las presentaciones del DJ británico y aseguró este viernes que trabaja para cumplir con los requisitos necesarios antes del evento.

MUNET informa que todavía no hay autorización para los conciertos de Calvin Harris

A través de un comunicado publicado el 17 de septiembre, el Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET) informó que las autoridades competentes todavía no habían otorgado la autorización necesaria para que se realicen los conciertos de Calvin Harris en sus instalaciones.

El MUNET negó haber dado permiso para el evento (captura de pantalla)
El MUNET negó haber dado permiso para el evento (captura de pantalla)

El recinto también fue contundente respecto a la venta de entradas. Señaló que, hasta que se concrete la autorización y se cumplan las obligaciones contractuales correspondientes, no pueden venderse localidades para el evento.

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El aviso adquiere relevancia debido a que previamente se había anunciado que Calvin Harris se presentaría el viernes 30 y sábado 31 de octubre en el MUNET con normalidad, mientras que el 29 de octubre están programadas las actuaciones de Sean Paul y Deorro. La propia plataforma del evento mantiene esas fechas y al MUNET como sede.

Así, el punto que permanece pendiente no es la fecha anunciada por la organización, sino la autorización necesaria para que el espectáculo pueda realizarse en el recinto.

Organización de Calvin Harris asegura que el evento sigue contemplado

Un día después del comunicado del MUNET, este 18 de septiembre, la organización publicó un nuevo mensaje dirigido al público. En él aseguró que se trata del primer evento de este tipo que se realizará en el museo y reconoció que durante el proceso se presentaron algunos retos, aunque afirmó que “todos ellos ya han sido resueltos”.

La organización del evento señaló que todo sigue en marcha (redes sociales)
La organización del evento señaló que todo sigue en marcha (redes sociales)

La organización también sostuvo que contará con “todas las autorizaciones necesarias con suficiente anticipación al evento”, en una postura que contrasta con el aviso publicado previamente por el MUNET, donde se señaló que dichas autorizaciones todavía no habían sido otorgadas.

Además, confirmó que mantiene en sus planes las presentaciones de Sean Paul y Deorro, así como las dos noches de Calvin Harris.

El mensaje también establece que los boletos saldrían a la venta el martes 22 de septiembre exclusivamente mediante Tixr.

Sería la tercera presentación de Calvin Harris en México, en el año. REUTERS/Temilade Adelaja
Sería la tercera presentación de Calvin Harris en México, en el año. REUTERS/Temilade Adelaja

Esto significa que, al menos de acuerdo con la organización, el proyecto continúa adelante y existe la expectativa de resolver los trámites antes de esa fecha. El sitio oficial de NPU Live mantiene igualmente a Calvin Harris como uno de los artistas principales del evento en el MUNET.

Estafan a usuarios con preventa falsa

Por ahora, la venta de boletos para Calvin Harris permanece en una situación incierta, especialmente después de que el MUNET advirtiera que no existe venta autorizada mientras no se cumplan las condiciones correspondientes.

Esto ocurre además cuando ya circulaban precios de las localidades, y en redes que existían códigos de preventa, de los cuáles cientos de usuarios se arriesgaron y denunciaron posteriormente que eran falsos y les habían hecho cobros sin recibir ningún boleto.

Por ello, la atención queda puesta en el 22 de septiembre, fecha anunciada por la organización para la venta, y en si para entonces estarán cubiertas las autorizaciones que el MUNET señaló como pendientes.

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