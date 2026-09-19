Sheinbaum conmemora 19-S: iza bandera a media asta en Zócalo de CDMX para recordar a víctimas

Sheinbaum encabe izamiento de bandera a media asta por 19-S. | YuoTube Claudia Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de izamiento de bandera a media asta en el Zócalo de la Ciudad de México, para recordar a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017.

La mandataria salió de Palacio Nacional en punto de las 07:15 horas, acompañada de la jefa de Gobierno, Clara Brugada; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, así como los secretarios de Marina y Defensa Nacional, Raymundo Morales y Ricardo Trevilla Trejo.

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En la ceremonia, Sheinbaum Pardo entonó el Himno Nacional junto con los integrantes de su gabinete, así como elementos de Protección Civil, de las Fuerzas Armadas y de la Cruz Roja Mexicana.

Posteriormente, se entonó el Toque del Silencio en honor a las miles de personas que murieron en ambos terremotos.

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