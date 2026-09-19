Andrés Vaca asegura que la FIFA se arrepiente de no asignar más partidos en México durante el Mundial 2026

Vaca destacó al Cerro de la Silla ciomo escenario de postales y encuentros inolvidables como el Marruecos vs Países Bajos, mientras estrellas como Achraf Hakimi elogiaron la sede y la ciudad. (Especial)

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El Mundial 2026 dejó una huella profunda en México, especialmente en Monterrey, donde el Estadio BBVA se convirtió en una de las sedes más celebradas por jugadores, aficionados y especialistas.

Sin embargo, la distribución de partidos, apenas 13 en territorio mexicano frente a los 78 en Estados Unidos, abrió un debate que sigue vivo meses después de la final entre España y Argentina.

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En el evento Rayados Talks 2026, el narrador de TUDN, Andrés Vaca, aseguró que la FIFA se arrepintió de no darle más protagonismo a México.

Andrés Vaca afirmó que la FIFA se arrepintió de no darle más protagonismo a México como sede, con la postal del Cerro de la Silla detrás del Estadio BBVA como una de las imágenes más virales del Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Sus palabras, acompañadas de aplausos en el auditorio, no sólo encendieron la conversación sobre la gestión del torneo, también reforzaron su papel como voz influyente y polémica del futbol internacional.

Monterrey, la joya que la FIFA subestimó y conquistó al mundo

Durante su intervención, Vaca recordó que el Marruecos vs Países Bajos fue uno de los tres mejores partidos de la Copa del Mundo.

Destacó además que figuras de la talla de Achraf Hakimi hablaron maravillas del Estadio BBVA y de la ciudad: “Estoy seguro, sin saberlo, que la FIFA se arrepintió de haberle dado tan pocos partidos a México en general y a Monterrey como sede”, aseguró con contundencia.

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El narrador subrayó que la postal del Cerro de la Silla detrás del inmueble se convirtió en una de las imágenes más virales del torneo, comparable con la lluvia de sombreros en la inauguración del Estadio Azteca.

El narrador de TUDN recordó que el Marruecos vs Países Bajos figura entre los tres mejores partidos del Mundial 2026 y resalta el impacto de Monterrey entre jugadores y aficionados. REUTERS/Raquel Cunha

Afirmó también que la ciudad se proyectó internacionalmente en turismo y economía, atrayendo visitantes de distintas nacionalidades y dejando beneficios tangibles en hotelería y consumo local.

Para él, Monterrey ofreció un ambiente único que combinó pasión, identidad y hospitalidad, elementos que marcaron diferencia frente a la frialdad de algunas sedes estadounidenses.

Finalmente, Vaca insistió en que Monterrey merecía incluso un partido de Cuartos de Final, pues demostró estar a la altura de encuentros de máxima exigencia y aportó un entorno que enamoró a jugadores y aficionados.

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El fenómeno del “¿Y si sí?” como símbolo de identidad nacional

Otro de los momentos más recordados de Vaca en la Copa Mundial fue el nacimiento del famoso lema “¿Y si sí?”, que se convirtió en símbolo de identidad nacional.

La frase, originada en Pumas de la mano de Efraín Juárez, fue retomada por el narrador porque le parecía inspiradora. Durante la participación del Tri improvisó un mensaje que se volvió icónico: “¿Y si sí, México? ¿Y si sí es esta tarde cuando nos volvemos a ilusionar?”

El lema “¿Y si sí?” se convirtió en símbolo de identidad nacional en el Mundial 2026 y acompañó a la Selección Mexicana hasta su eliminación ante Inglaterra. (Infobae México / Raúl A. González)

Ese instante lo marcó al borde de las lágrimas y convirtió la frase en un grito de esperanza que acompañó a la Selección Mexicana hasta su eliminación frente a Inglaterra.

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El “¿Y si sí?” trascendió la cancha y se transformó en un fenómeno cultural, repetido en redes sociales, estadios y conversaciones cotidianas.

Al final, Vaca confesó que el lema fue más que una frase: se transformó en un grito colectivo de ilusión, capaz de unir a la afición mexicana en una de sus participaciones mundialistas más intensas e históricas.

Errores, críticas y aprendizajes durante el Mundial 2026

Su charla también estuvo marcada por las controversias que enfrentó durante el Mundial y sus reflexiones posteriores. En el México vs Ecuador, sus comentarios sobre la falta de títulos oficiales de la selección sudamericana desataron reclamos y pedidos de sanción desde la prensa ecuatoriana.

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Más tarde, al anticipar un cambio de horario en el México vs Inglaterra, generó una ola de confusión y terminó ofreciendo disculpas públicas: “Me equivoqué en confirmarlo”.

En entrevistas posteriores, respondió a las críticas defendiendo que su estilo es “emocional, pero auténtico”, asegurando que la pasión es parte de su identidad profesional.

Andrés Vaca reconoció la influencia del Perro Bermúdez y Christian Martinoli en su estilo y trayectoria. (Instagram/ @cmartinolimx)

En la Rayados Talks, Andrés Vaca defendió las redes sociales como medio vital para narradores jóvenes porque “hoy los partidos se ven con el celular en la mano” y reconoció la influencia de referentes como el Perro Bermúdez, Paco Villa y Christian Martinoli, quienes marcaron su estilo y trayectoria.

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En conclusión, estas frases inspiradoras, polémicas y reflexiones sobre el futuro de la narración muestran a un narrador que entiende que su voz ya forma parte de la narrativa global del futbol y su papel como una de las voces más importantes que marcaron el Mundial 2026 en México.