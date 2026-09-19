México

PAN advierte que por “infiltrados” autoridades no logran detenidos durante operativos contra el huachicol

Diputados del PAN consideran sospechoso que no haya gente cuando las autoridades incautan instalaciones en las que supuestamente resguardan el huachicol

Durante un operativo en Guanajuato, decomisaron 59 millones de combustible ilegal, pero no hubo ningún detenido. Crédito: FGR
Durante un operativo en Guanajuato, decomisaron 59 millones de combustible ilegal, pero no hubo ningún detenido. Crédito: FGR
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Este viernes, el vocero de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Federico Döring, cuestionó la falta de detenidos durante los operativos federales contra el robo de combustibles y/o huachicol fiscal.

Desde el punto de vista del panista, lo anterior, solo se explica por la existencia de infiltrados que podrían dar el “pitazo” a los delincuentes, lo que les permite huir.

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PAN advierte que por infiltrados no hay detenidos durante los operativos contra el huachicol fiscal

Ante esta situación, el diputado ironizó que da la impresión de que en México el crimen organización opera Inteligencia Artificial, porque en los decomisos nunca hay delincuentes custodiando el hidrocarburo y “parecería que los criminales mexicanos son los únicos que no tiene sus fortunas mal habidas en sus guaridas”.

“Ni en Ciudad Gótica el combate al crimen es como en México con Harfuch y Sheinbaum, el único país del planeta donde solitos, por Inteligencia Artificial, se mueven millones de litros de huachicol fiscal y nunca hay ningún delincuente custodiando el producto. Nunca se detiene a nadie, nunca se decomisa dinero.

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“Ahora resulta que los narcos de México son los únicos del mundo que no tienen sus fortunas mal habidas en efectivo en sus guaridas.

“La incapacidad para tener detenidos en flagrancia sólo confirma que alguien les da el pitazo, salvo cuando lo opera directamente directamente el General (Ricardo) Trevilla (titular de la Sedena) con el comando norte de Estados Unidos”, dijo el legislador panista.

Diputado panista lo echan de local en BJ foto: captura X
Federico Döring criticó los operativos contra el huachicol fiscal. Foto: captura X

Decomisan 59 millones de litros de combustible en Guanajuato y no reportan detenidos

De acuerdo con reportes periodísticos, el jueves 17 de septiembre, al menos 59 millones de litros de combustible, presuntamente ilegal, fueron decomisados por elementos federales y estatales de Guanajuato.

El operativo antes descrito fue calificado como el mayor golpe al huachicol hasta ahora; sin embargo, por enésima ocasión, las autoridades no reportaron detenidos.

Operativos de la Sedena sí son exitoso

El operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes , alias ‘El Mencho’, marca la diferencia entre el estilo del titular de la Sedena, Ricardo Trevilla, y el de otras corporaciones, según Federico Döring. El legislador señaló que la clave del éxito está en no avisar a policías federales ni municipales antes de ejecutar las acciones.

Döring explicó que los operativos que resultan exitosos, como el dirigido contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, comparten un mismo patrón operativo. La Sedena, dice, evita filtraciones al mantener el hermetismo hasta el último momento.

“(Contrasta el operativo para detener a) ‘El Mencho’ que los agarran en la madrugada, dormidos, desprevenidos y es exitoso, contra el resto de todas las operaciones del supergabinetazo, que no son en la madrugada, que son en horas hábiles y con mucho tiempo para evadir la aprehensión.

“Si hubieran llegado a esta ‘huachirefinería’ en la medianoche, seguramente habría habido gente operando o custodiando el producto. Si hubieran llegado a las 4:00, 5:00 de la mañana, que es cuando despachan las pipas para abastecer los puntos de venta, seguramente habría habido gente”, explicó el vocero panista.

Federico Döring solicitó información a Harfuch sobre detenidos en operativos

Döring contó que el año pasado, mediante un oficio, solicitó a la Sedena y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) información sobre los detenidos en los dos operativos del 28 de marzo y 31 de marzo de 2025 en los que decomisaron 20 millones de litros de hidrocarburos en Baja California y Tamaulipas.

Aparecieron diversos mensajes con amenazas contra Omar García Harfuch en distintos puntos de Guerrero. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM
Aparecieron diversos mensajes con amenazas contra Omar García Harfuch en distintos puntos de Guerrero. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Además, le reiteró la petición al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante su comparecencia en la Junta de Coordinación Política por el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Reveló que a pesar de que durante la comparecencia Harfuch se comprometió a entregarle la información en cuanto concluyeran las investigaciones, más de un año después, no le ha dado nada.

Crítica que no logren localizar “refinerías” ilegales

También criticó que la Guardia Nacional no detectara la “huachirrefinería” hallada en Guanajuato, un episodio que, señaló, se repite tras el caso similar en Reynosa, Tamaulipas. Asimismo, cuestionó la capacidad de vigilancia de la corporación en una zona de alto tránsito.

Döring subrayó que la instalación clandestina se ubicaba sobre la Carretera 57, una de las vías más transitadas y reconocidas del país. Para el legislador, la visibilidad de la ruta hace inexplicable que la Guardia Nacional no advirtiera la operación ilegal.

“Otra vez la gran pregunta para la súper Guardia Nacional y el Ejército es ¿no se dieron cuenta de lo que entraba y salía de ahí?”, cuestionó.

¿Quién combate al huachicol a nivel nacional?

Por último, Federico Döring recordó que Israel Benítez López, conocido como “Jefe Máximo”, encabeza el combate al huachicol a nivel nacional desde su cargo como director general de Pemex Logística. El funcionario fue subsecretario de Operación Policial de la Ciudad de México y es considerado mano derecha de Omar García Harfuch.

La FGR investiga el origen de 59 millones de litros de combustible que no pudieron ser acreditados. (FGR)
La FGR investiga el origen de 59 millones de litros de combustible que no pudieron ser acreditados. (FGR)

Asimismo, destacó que Benítez López ocupa el cargo en Pemex Logística desde octubre de 2024. El legislador lo describió como “un personaje con la peor reputación posible” al frente de esta responsabilidad.

Lo anterior, porque de acuerdo con investigaciones periodísticas citadas por el panista, Benítez López ocultó tres propiedades en su declaración patrimonial. Entre ellas, figura un rancho de lujo en Tula, Hidalgo, que no fue reportado en su declaración patrimonial.

Sí resulta muy extraño que las autoridades federales no reporten detenidos durante los operativos contra el huachicol fiscal, y eso, para el PAN es porque hay “infiltrados” que dan el pitazo.

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