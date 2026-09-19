México

Sorteo Especial 316: Resultados viernes 18 de septiembre del 2026 de la Lotería Nacional

El plazo para cobrar el premio es de 60 días a partir de la fecha en que se anuncian los resultados para quienes hayan adquirido uno de los cachitos ganadores

Créditos: Lotería Nacional.
Créditos: Lotería Nacional.
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El Sorteo Especial 316 de la Lotería Nacional, entregará un premio mayor de 27 millones de pesos.

El evento es transmitido en vivo a las 20:00 horas (hora local del centro de México) desde el Teatro Lotería Nacional en la Ciudad de México.

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Las ediciones de este concurso, considerado entre los más emblemáticos y con mayor arraigo en México, acostumbran coincidir con momentos destacados o conmemoraciones relevantes durante el calendario anual.

El diseño del billete de lotería de este sorteo conmemora al desfile cívico militar de la Independencia de México. Reflejando los motivos patrios tradicionales y rindiendo homenaje a las Fuerzas Armadas.

Para jugar y ganar, solo tienes que seguir los pasos

Los resultados se irán actualizando.

Resultados del Sorteo Especial del 18 de agosto de 2026

  • Premio mayor de 27 millones de pesos: 02614
  • Premio de 3 millones de pesos: 44149
  • Premio de 400 mil pesos: 22445
  • Premio de 400 mil pesos: 16498
  • Premio de 400 mil pesos: 35178
  • Premio de 400 mil pesos:
  • Premio de 200 mil pesos: 07673
  • Premio de 200 mil pesos: 36068
  • Premio de 200 mil pesos: 15267
  • Premio de 200 mil pesos: 08928
  • Premio de 127 mil pesos: 29180
  • Premio de 127 mil pesos: 12476
  • Premio de 127 mil pesos: 29274
  • Premio de 127 mil pesos: 03071
  • Premio de 127 mil pesos: 50648
  • Premio de 127 mil pesos: 19147
  • Premio de 127 mil pesos: 41952
  • Premio de 127 mil pesos: 45989
  • Premio de 127 mil pesos:
  • Premio de 127 mil pesos:

Reintegros:

¿Cómo funciona el Sorteo Especial?

El Sorteo Especial de la Lotería Nacional de México es un evento mensual conmemorativo, donde el premio mayor asciende a 27 millones de pesos (en esta ocasión a 54 millones de pesos), para ello se emiten 60,000 billetes numerados del 00001 al 60,000, divididos en 4 series (cada serie contiene 30,000 billetes).

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Cada billete se vende en cachitos (fracciones): típicamente en 20 cachitos por billete, pero puedes comprar series completas o fracciones individuales.

En esta ocasión , un cachito cuesta 60 pesos, y una serie completa se vende en 1200 pesos. Puedes adquirirlos en expendios autorizados, en línea a través de miloteria.mx o con vendedores oficiales.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional. (Lotería Nacional)
Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Dónde cobrar:

Premios menores de hasta 10 mil pesos En expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

Sorteos de la Loteria Nacional
(Cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

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