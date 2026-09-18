David Zepeda buscaría demandar a Pedro Sola tras comentarios sobre su sexualidad en La Granja VIP

David Zepeda fue expuesto por dos mujeres a quienes les mandó mensajes para conocerlas (Foto: Instagram / @davidzepeda1)

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David Zepeda y su equipo legal estarían contemplando iniciar una demanda contra Pedro Sola después de que el conductor de Ventaneando afirmara en una transmisión en vivo de La Granja VIP que el actor es homosexual.

La versión fue difundida por el periodista Gabo Cuevas, colaborador de Flor Rubio, quien detalló que el actor busca frenar la especulación sobre su vida privada por la vía judicial.

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“El caso es que David Zepeda y su equipo están contemplando no dejar esto en un chisme de lavadero, no dejarlo en ‘dijo’, en poner un alto”, afirmó Cuevas.

El comentario de Pedro Sola que desató la polémica

Pedro Sola señaló en vivo que David Zepeda es homosexual. (Captura de pantalla )

Sola hizo la declaración durante una plática con el influencer Kunno dentro de las instalaciones del reality show, transmitida el pasado 16 de septiembre. La conversación comenzó cuando Kunno relató el momento en que empezó a identificarse como homosexual y mencionó al actor.

“A mí mi despertar gay fue David Zepeda”, comentó el creador de contenido. Sola respondió con una pregunta directa sobre un material audiovisual privado del actor: “¿Cuándo viste el video?”. El influencer contestó con un “justo”, entre risas de ambos.

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El conductor continuó con una afirmación sobre la orientación sexual del actor. “Él trabajó en Azteca, tipazo y también es gay, porque él anduvo, hubo un hombre ahí, periodista”, declaró frente a los micrófonos encendidos. Inmediatamente después, la producción cortó la transmisión de esa cámara y cambió la toma hacia otros participantes.

El antecedente del video íntimo de 2015

Así se dejó ver David desde Acapulco (IG: davidzepeda)

La referencia de Sola remite a hechos de marzo de 2015, cuando se difundió en plataformas digitales un video de carácter íntimo del actor, después de que se negó a pagar una extorsión. Zepeda confirmó en ese momento que aparecía en la grabación y explicó que el material fue enviado a una expareja durante una relación a distancia.

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Cinco años después, en agosto de 2020, el actor publicó por error un fragmento del video en sus historias de Instagram, que eliminó minutos más tarde. En junio de 2026, Zepeda confirmó que descartaba iniciar un proceso bajo la Ley Olimpia porque consideraba superado el incidente.

Zepeda ha negado en repetidas ocasiones los rumores sobre su sexualidad

Zepeda ha desmentido en varias ocasiones los rumores sobre su sexualidad. (X: @davidzepeda1)

A lo largo de su trayectoria, el actor ha salido a desmentir públicamente los rumores recurrentes sobre sus preferencias afectivas. En enero de 2019 circuló la versión de que el galán había concluido un noviazgo para explorar su sexualidad con personas de su mismo sexo.

Zepeda respondió entonces con un mensaje en redes sociales: “Quiero dejar claro aquí que no soy gay ni soy bisexual”. Agregó: “Para mí no hay nada más hermoso que las mujeres. Nada”.

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En una entrevista posterior con la periodista Mara Patricia Castañeda, el actor reiteró que no tendría problema en declarar públicamente si le gustaran los hombres. Enfatizó que siempre ha mantenido respeto por la comunidad LGBTQ+, pero precisó que sus atracciones son exclusivamente hacia las mujeres.

David Zepeda ha negado también un romance con el estilista Daniel Urquiza

Urquiza era conocido como "El Rey de las Extensiones" (IG: starsisdanielurquiza)

Las declaraciones de Sola reactivaron otra versión que circula desde hace tiempo entre los seguidores del actor: un supuesto vínculo sentimental con el estilista Daniel Urquiza. Zepeda ha rechazado públicamente esa versión en distintas ocasiones, sin que exista alguna declaración de Urquiza al respecto.

El rumor sobre esa relación no cuenta con evidencia adicional más allá de la especulación en redes sociales. Hasta ahora, ningún comentario reciente de Sola en La Granja VIP mencionó de forma directa el nombre de Urquiza, aunque el conductor sí aludió a un vínculo del actor con un periodista durante su etapa en TV Azteca.

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Pedro Sola ingresó a La Granja VIP como practicante sin competir por el premio

A diferencia del resto de los integrantes, Sola no competirá en el reality: su función se limitará a las tareas de cuidado de los animales. (Captura de pantalla La Granja VIP)

Sola entró a la segunda temporada de La Granja VIP el pasado 6 de septiembre de 2026 con el rol de practicante, bajo las órdenes del mayoral conocido como Tío Pepe. Sus tareas se enfocan en la limpieza de corrales, el mantenimiento de las instalaciones y el cuidado de los animales del inmueble.

El conductor no compite por el premio económico ni participa en las dinámicas de eliminación junto al resto de los concursantes. Su incorporación ocurrió semanas después de otra controversia que protagonizó, relacionada con comentarios sobre el envenenamiento de perros en espacios públicos.

La reacción en redes y el silencio del actor

Instagram @davidzepeda1

El video de la conversación entre Sola y Kunno circuló rápidamente en redes sociales, principalmente en TikTok, donde generó comentarios divididos entre usuarios. Algunos pidieron consecuencias legales para el conductor, mientras otros restaron importancia al episodio dentro de la dinámica del reality.

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Hasta el momento, David Zepeda no ha emitido una declaración pública directa sobre los comentarios de Sola en La Granja VIP. La información sobre la posible demanda proviene únicamente de lo revelado por Gabo Cuevas en el programa de Flor Rubio, sin que el propio actor o su representación hayan confirmado el proceso legal.

La carrera de Zepeda inició en telenovelas como Como en el cine y La heredera, antes de migrar a otra televisora donde estelarizó proyectos dramáticos como Sortilegio, Abismo de pasión y Vencer el desamor. El actor, de 52 años, ha construido su imagen pública en gran medida sobre la discreción respecto a su vida sentimental.

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