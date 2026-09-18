Anuncian nuevo habitante para La Granja VIP: ¿quién es el famoso que entrará?

La Granja VIP, reality de TV Azteca tiene a sus primeros nominados. (Facebook)

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TV Azteca confirma la llegada de un nuevo participante a La Granja VIP durante la segunda Gala de Eliminación de este domingo 20 de septiembre. La producción adelanta que el integrante número 20 “tendrá la misión de alborotar el gallinero”, aunque mantiene su identidad en secreto hasta la transmisión.

El anuncio se difundió a través de las redes sociales oficiales del programa, sin revelar nombre ni imagen del aspirante. La ausencia de confirmación abrió paso a especulaciones entre la audiencia, que en horas comenzó a proponer distintos nombres del medio del espectáculo.

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Entre las versiones con mayor circulación en plataformas digitales aparece el cantante de música regional mexicana Pablo Montero, señalado por seguidores como el candidato más mencionado para ocupar el lugar número 20 dentro de la competencia en La Granja.

Adrián Marcelo también figura entre las versiones de los usuarios

El creador de contenido podría integrarse a La Granja (YT: @hermanosdelechemx)

Otro nombre que ganó fuerza en la conversación digital es el de Adrián Marcelo, creador de contenido con paso previo por La Casa de los Famosos México. Al igual que en el caso de Montero, se trata de una especulación surgida de comentarios de usuarios y no de un anuncio oficial de la producción.

TV Azteca no publicó, hasta este 18 de septiembre, información que confirme a ninguno de los dos nombres como el nuevo concursante. La cadena optó por mantener el secreto habitual en este tipo de revelaciones dentro del formato.

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La incógnita se resolverá exclusivamente durante la emisión dominical, según indicó la propia cuenta del programa al momento de hacer el anuncio.

La gala de eliminación se transmite a las 20:00 horas por Azteca Uno

El conductor regresará para la segunda temporada (TV AZteca/Captura de pantalla)

La transmisión de este domingo comienza en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca Uno, con Adal Ramones al frente de la conducción. Ramones será el encargado de revelar tanto el resultado de las votaciones como la identidad del participante eliminado.

La llegada del nuevo granjero ocurre en un momento de tensión dentro de la competencia. Esta semana la placa de nominados quedó conformada por Manelyk González, Azalia “La Negra” Ojeda, Niurka y Mónica Escobedo, con posibilidad de modificaciones antes de la gala.

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El jueves 17 de septiembre se llevó a cabo la dinámica de La Salvación, que permite sacar a uno de los nominados de la zona de riesgo. Un día después, el viernes 18, se realizó La Traición, prueba que también puede alterar la lista final rumbo a la eliminación.

La producción vincula la llegada del nuevo integrante con un giro en la dinámica interna

La tensión entre ambos participantes escaló durante "El juego de la tierra", con frases directas de Kunno y una reacción de asco por parte de Niurka. (Captura de pantalla La Granja VIP)

El comunicado oficial del programa describe la incorporación como una “sorpresa” que impactará la convivencia dentro de la finca. La frase “alborotar el gallinero” utilizada por la producción sugiere una alteración deliberada en las alianzas y estrategias formadas hasta ahora entre los concursantes.

La Granja VIP se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos de eliminación a partir de las 20:00 horas, siempre por Azteca Uno. La segunda temporada del reality acumula ya dos semanas de nominaciones y dinámicas de convivencia entre los famosos participantes.

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Hasta el cierre de esta nota, la identidad del participante número 20 permanece sin confirmación oficial por parte de la cadena, que reservó el anuncio definitivo para la transmisión en vivo de este domingo.

Adrián Marcelo construyó su fama en el humor irreverente y la polémica

Adrián Marcelo sería la decisión más polémica para entrar a La Granja (Captura de pantalla: YouTube: @hermanosdelechemx)

Adrián Marcelo es originario de Monterrey, Nuevo León, y es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Antes de convertirse en figura nacional, condujo programas de entretenimiento en Multimedios Televisión, cadena regiomontana donde encabezó espacios como Adrián Marcelo Presenta y SNSerio.

Su salto a la masividad llegó a través de YouTube y redes sociales, plataformas donde consolidó una comunidad de más de dos millones de seguidores con un estilo de comedia ácida y videoblogs irreverentes. También conduce el podcast Hermanos de Leche, junto a Iván Fematt “La Mole”.

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Su popularidad se disparó en 2024 tras participar en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, donde protagonizó enfrentamientos verbales que dividieron a la audiencia. Abandonó el reality en medio de una ola de cancelaciones de marcas patrocinadoras y salió sin filtrar su participación en formatos similares desde entonces.

Pablo Montero es una de las voces más reconocidas de la música ranchera

(IG: @pablomoficial)

Óscar Daniel Hernández Rodríguez, conocido artísticamente como Pablo Montero, nació el 23 de agosto de 1974 en Torreón, Coahuila. Su carrera musical estuvo influida por su padrino artístico, Vicente Fernández, y lo colocó como uno de los máximos exponentes del género ranchero en México.

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Debutó como cantante en 1994 y alcanzó su primer gran éxito en 1999 con el álbum ¿Dónde estás, corazón?, que se posicionó como número uno en ventas en el país. A lo largo de su carrera lanzó 19 discos, con temas como Hay otra en tu lugar y Se te olvidó.

En paralelo desarrolló una carrera actoral en telenovelas como Abrázame muy fuerte, Fuego en la sangre y Rebeca, además de interpretar a Vicente Fernández en la bioserie El último rey.