Tras la ola de violencia, Harfuch se reúne con la gobernadora de Sinaloa y el gabinete de seguridad en Mazatlán

Harfuch y gobernadora de Sinaloa

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió con la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez, y con el gabinete de seguridad federal en Mazatlán, tras el repunte de homicidios registrado en el puerto. A la mesa de trabajo se sumaron el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y el general de división Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional.

El encuentro se dio después de que las corporaciones federales reforzaran sus efectivos en la entidad. La gobernadora informó, a través de su cuenta de X, que sostuvo la reunión con el objetivo de mantener la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender la violencia en el municipio.

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