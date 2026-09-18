Detienen a dos por amenaza contra colegio de Culiacán: dejaron corona fúnebre y mensaje intimidatorio

La Fiscalía de Sinaloa ejecutó dos órdenes de aprehensión por los delitos de amenazas y daños dolosos relacionados con el caso. (Cortesía)

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La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ejecutó dos órdenes de aprehensión contra Benito “N”, de 43 años, y María “N”, de 45, por su probable responsabilidad en los delitos de amenazas y daños dolosos, relacionados con una amenaza dejada en una institución educativa de Culiacán.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 31 de agosto de 2026 en un plantel ubicado en el fraccionamiento Villas del Río, donde presuntamente los dos implicados realizaron una pinta en las instalaciones y dejaron un mensaje de amenaza acompañado de una corona fúnebre.

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La Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) realizó las diligencias correspondientes para localizar a los dos sospechosos y cumplimentó las órdenes emitidas en su contra.

Tras su aprehensión, Benito “N” y María “N” fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

El caso se remonta al inicio del ciclo escolar, cuando la presencia de la corona y el mensaje provocaron preocupación entre las familias de los estudiantes.

Padres y madres de familia exigieron seguridad para los estudiantes tras la amenaza registrada en un colegio de Culiacán. Foto: Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa / Redes sociales

Corona fúnebre apareció en el inicio del ciclo escolar

El 1 de septiembre, un grupo de padres, madres y tutores de alumnos del Colegio Inglés de Durango, ubicado en Culiacán, acudió al exterior del plantel para exigir garantías de seguridad para los estudiantes.

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La protesta ocurrió después de que durante la madrugada del 31 de agosto fuera colocada una corona fúnebre acompañada de una frase amenazante: “Aquí va tronar ALV”.

La amenaza ocurrió precisamente en el primer día del ciclo escolar 2026-2027. A pesar del mensaje, las clases no fueron suspendidas y los alumnos ingresaron al plantel.

Familiares cuestionaron que la comunidad escolar no hubiera sido informada oportunamente sobre lo ocurrido. Consuelo Robles, abuela de tres alumnas, aseguró que varias familias conocieron la situación por medios de comunicación y redes sociales antes de recibir información de la escuela.

“Supimos que el reporte se puso a las cuatro de la mañana”, señaló la mujer, quien cuestionó que los padres no hubieran sido alertados con anticipación para decidir si enviarían o no a sus hijos a clases.

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Una corona fúnebre y un mensaje amenazante fueron dejados en un plantel educativo de Culiacán el 31 de agosto. (Crédito: redes sociales)

La preocupación se concentró particularmente en que la corona fúnebre había sido colocada en las instalaciones correspondientes a primaria y kínder, donde estudian los alumnos de menor edad.

Padres pidieron inspecciones y descartaron riesgos

Además de exigir información sobre una posible denuncia ante el Ministerio Público, los padres solicitaron que las autoridades realizaran inspecciones de seguridad en el plantel, incluso con binomios caninos, para descartar la presencia de algún artefacto explosivo.

Robles reclamó que se informara si la Fiscalía ya había abierto una investigación y qué medidas preventivas se habían implementado después de la amenaza.

La madre Neftalí Gómez, otra de las familiares que participaron en la protesta, cuestionó la presencia de elementos militares en el acceso al colegio. Según su testimonio, los efectivos permanecieron en la entrada durante el ingreso de los estudiantes, pero se retiraron posteriormente y no realizaron una inspección interna del plantel.

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Ante la incertidumbre, algunas familias plantearon que se recurriera temporalmente a clases virtuales mientras las autoridades investigaban los hechos y descartaban riesgos para los alumnos.

Elementos de seguridad fueron desplegados en planteles de Sinaloa durante el regreso a clases tras la amenaza registrada en Culiacán. (Crédito: Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa)

La amenaza también ocurrió en un contexto de preocupación por la seguridad de los planteles educativos de Sinaloa. Ese mismo periodo, autoridades desplegaron elementos del Ejército Mexicano, policías estatales y municipales en distintos puntos del estado como parte de las acciones de vigilancia durante el regreso a clases.

Ahora, con la ejecución de las órdenes de aprehensión contra Benito “N” y María “N”, la investigación cuenta con dos personas señaladas por su probable participación en los hechos. Será el juez correspondiente quien determine su situación jurídica y si existen elementos suficientes para continuar el proceso penal en su contra.

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La Fiscalía estatal no informó, en el comunicado sobre las aprehensiones, si los dos sospechosos tienen alguna relación con una organización criminal o cuál habría sido el motivo específico para realizar la amenaza contra el plantel.