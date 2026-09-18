Thomas Tuchel asegura que los aficionados ingleses no hablan de Argentina, sino del partido en el Estadio Azteca contra México

El técnico de los Tres Leones asegura que los hinchas le recuerdan más la noche en el Azteca que la caída ante la albiceleste en semifinales. REUTERS/Paul Childs

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El Mundial 2026 dejó una huella profunda en la Selección de Inglaterra. Para Thomas Tuchel, técnico de los Tres Leones, la derrota en semifinales contra Argentina fue un golpe doloroso, pero no es lo que la gente le recuerda al día de hoy.

En taxis, cafeterías o supermercados, las conversaciones giran alrededor de una noche distinta: el México vs Inglaterra en el legendario Estadio Azteca, duelo de octavos de final que terminó 3-2 y que, según él, se convirtió en el verdadero símbolo de conexión con la afición.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Jude Bellingham and Morgan Rogers celebrate after the match REUTERS/Paul Childs

Tuchel ofreció estas declaraciones durante la presentación de la convocatoria de Inglaterra para la Nations League, el 18 de septiembre de 2026, su primera lista tras la Copa del Mundo.

En ese escenario, además de anunciar regresos como Trent Alexander-Arnold y Cole Palmer, el alemán aprovechó para reforzar la narrativa que lo acompaña desde julio: el recuerdo imborrable del Coloso de Santa Úrsula.

México y el Azteca eclipsan la semifinal contra Argentina

Tuchel buscó dejar claro que la memoria de los aficionados no se centra en los errores tácticos de la semifinal contra Argentina, sino en la emoción vivida en el Estadio Ciudad de México.

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Reconoció que sus decisiones defensivas en aquel partido generaron múltiples reproches internos, pues Inglaterra comenzó ganando y terminó perdiendo 2-1. Sin embargo, insistió en que, al día de hoy, lo que la gente le recuerda no es esa derrota, sino la intensidad del duelo contra México.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 England's Harry Kane and Dan Burn look dejected after the match as England are eliminated from the World Cup REUTERS/Paul Childs

El entrenador alemán subrayó: “el 99,9 % de los aficionados no me hablan de Argentina, me hablan de México y de esa noche en el Azteca”. Para él, ese partido de octavos de final se convirtió en un recuerdo eterno, capaz de eclipsar incluso una semifinal mundialista.

Además, definió al Azteca como un templo del futbol, un escenario mítico que transmite una energía única y que convirtió un duelo de eliminación directa en un símbolo de conexión con la afición inglesa.

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El césped del Azteca y el gesto que lo convirtió en un templo

Más allá del resultado, el estratega compartió gestos y símbolos que marcaron la noche en el Coloso de Santa Úrsula.

En entrevista para el especial Reflexiones: el viaje de Inglaterra en la Copa del Mundo, confesó que lamenta no haber “comido un poco de césped” del Azteca para guardar físicamente un recuerdo de aquella noche. Comparó ese deseo con la tradición de Novak Djokovic en Wimbledon, reforzando la idea de que el recinto es un templo futbolístico.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - England Press Conference - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 4, 2026 England manager Thomas Tuchel during press conference REUTERS/Henry Romero

Tuchel también recordó cómo, en la celebración del triunfo, Jordan Henderson se fracturó la muñeca al caer sobre una valla. En cuestión de segundos, todos los jugadores se unieron para protegerlo, lo cual interpretó como prueba de la unión del vestidor.

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De esta manera, el recuerdo en el Estadio Ciudad de México no fue sólo deportivo, sino también humano. La intensidad del Azteca se convirtió en metáfora de la empatía, la solidaridad y la cohesión que Tuchel pretende mantener rumbo a la Eurocopa 2028.

La convocatoria y el nuevo ciclo rumbo a la Nations League y la Eurocopa 2028

En medio de todas estas declaraciones, resuena la lista de convocados para la Nations League presentada por el alemán. Allí, además de nombres, ofreció un discurso que enlazó pasado y futuro.

Incluyó a Trent Alexander-Arnold y Cole Palmer, ausentes en la Copa Mundial, defendiendo que ahora era el momento de que lucharan por un puesto.

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También apostó por la renovación con jóvenes como Rio Ngumoha, Alex Scott y Jarrad Branthwaite, mientras dejó fuera a figuras como Phil Foden, Ollie Watkins, Ivan Toney y Noni Madueke, decisiones que generaron debate pero que asumió con firmeza.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England manager Thomas Tuchel before the match REUTERS/Paul Childs

En medio de la lista, Tuchel volvió a insistir en que el recuerdo del Azteca es lo que más le mencionan los aficionados, y que esa intensidad debe ser la base del nuevo ciclo rumbo a la Euro 2028.

Así, el estratega asume la derrota contra Argentina como una cicatriz técnica más. Por otro lado, el triunfo sobre la Selección Mexicana es interpretado como un símbolo eterno.

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En esa dualidad, Tuchel ha encontrado el relato que sostiene su idea de liderazgo actual: la memoria colectiva no habla de táctica, habla de emociones y conexiones que sólo el futbol puede otorgar.