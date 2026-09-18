Luis García, portero de Toluca, manda indirecta a los grandes de la Liga MX: “Que sigan llenando estadios, nosotros ganamos títulos”

García cree que lo que hace Toluca es más grande que otros equipos. REUTERS

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Después de las declaraciones de Luis García, quien habló sobre la discusión que existe en torno al reconocimiento que reciben algunos clubes por su afición, historia o cantidad de títulos.

El guardameta de los Diablos Rojos dejó clara la manera en que dentro del equipo entienden el lugar que ocupa actualmente la institución dentro del futbol mexicano.

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Las palabras del arquero se producen mientras Toluca intenta mantenerse como uno de los protagonistas de la Liga MX después de haber conquistado el Clausura 2025, campeonato que puso fin a una larga espera de los Diablos Rojos por un título de liga.

García habló de la percepción que existe alrededor de la institución y respondió a quienes cuestionan que el conjunto escarlata pueda ser considerado un equipo grande.

“Nosotros estamos coronándonos campeones mientras ellos están llenando estadios”

Durante su intervención, Luis García reconoció que para él Toluca sí debe ser considerado un equipo grande, aunque señaló que existe un sector que cuestiona esa condición debido a la cantidad de aficionados que tiene el club en comparación con otras instituciones.

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“No, obviamente que es un equipo grande, todos lo sabemos”, expresó el portero, antes de referirse a quienes sostienen una postura diferente.

El arquero se ha mantenido en la portería de Toluca. REUTERS/Eloisa Sanchez

García explicó que, desde su perspectiva, Toluca cuenta con una afición importante y que esa característica también forma parte de la discusión sobre la grandeza.

El guardameta llevó entonces la conversación hacia los resultados deportivos y lanzó la frase que rápidamente comenzó a circular entre aficionados: “Nosotros estamos coronándonos campeones mientras ellos están llenando estadios, entonces así se van a quedar”.

La declaración fue acompañada por un mensaje sobre las aspiraciones de los Diablos Rojos. García aseguró que dentro del equipo existe la intención de continuar compitiendo por campeonatos y mantener a Toluca como protagonista del futbol mexicano.

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América, Chivas y Pumas aparecen entre las reacciones en redes

Después de que las declaraciones comenzaron a difundirse, usuarios en redes sociales relacionaron la frase de García con algunos de los clubes tradicionalmente vinculados con el debate sobre la grandeza del futbol mexicano.

Entre los nombres que aparecieron con frecuencia estuvieron América, Chivas y Pumas, instituciones que cuentan con una importante base de aficionados y una historia reconocida dentro de la Liga MX.

Las menciones surgieron principalmente a partir de la comparación planteada por el arquero entre llenar estadios y conseguir campeonatos.

García estuvo en el bicampeonato de Toluca. REUTERS/Eloisa Sanchez

La reacción de los aficionados llevó la discusión hacia los criterios que deberían utilizarse para determinar qué significa ser un equipo grande.

Mientras algunos usuarios tomaron la frase como una referencia a los clubes con mayor convocatoria, otros centraron la conversación en los títulos y los resultados deportivos.

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Sin embargo, Luis García no mencionó directamente a América, Chivas o Pumas en la declaración. La asociación con estos equipos surgió posteriormente entre los usuarios que debatieron sus palabras en plataformas digitales.

Toluca quiere mantenerse como líder ante Santos

Para Toluca, el episodio ocurre mientras el conjunto escarlata busca mantenerse competitivo y seguir peleando por el primer puesto del futbol mexicano. El equipo tendrá ahora un nuevo compromiso para dejar atrás la conversación externa y concentrarse en la cancha.

El siguiente partido de los Diablos Rojos será el domingo 20 de septiembre, cuando reciban a Santos Laguna en el Estadio Nemesio Diez.

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El encuentro será una nueva oportunidad para que Toluca sume puntos ante su afición y continúe con su objetivo de mantenerse entre los protagonistas de la Liga MX. Además de aprovechar la mala racha de su rival.

Mientras el debate sobre la grandeza continúa fuera del terreno de juego, García y sus compañeros tendrán que responder con resultados en su próximo compromiso.