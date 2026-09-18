México

El episodio de Los Simpson de 1998 que hoy muchos relacionan con las polémicas de Aleks Syntek

El cantante anunció una pausa profesional luego de increpar al público durante un concierto en la alcaldía Benito Juárez

Personaje animado de Los Simpson con cabello castaño al lado de un cuadro con un cohete y el cantante Aleks Syntek con anteojos
La teoría de Los Simpson que anticipó crisis de Aleks Syntek (Especial Infobae México)
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Las recientes polémicas alrededor de Aleks Syntek llevaron a usuarios de redes sociales a desempolvar un episodio de Los Simpson estrenado en 1998.

La conexión surgió a partir de una curiosa coincidencia: un episodio en el que Homero recibe un trasplante de cabello con efectos fuera de control, y las reacciones que el cantante ha protagonizado durante sus últimos conciertos, tiempo en el que se sometió a un proceso de injerto de cabello.

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La comparación no forma parte de una explicación oficial sobre lo ocurrido con Syntek. Se trata de una teoría y un recurso de humor que circula en redes a partir de fragmentos de la serie y de los recientes videos del músico.

Un video grabado desde el público muestra al cantante mexicano Aleks Syntek en el escenario durante una presentación en vivo. Frente a los asistentes, el intérprete se dirige a la audiencia para mencionar a diversos artistas de la música mexicana y realizar comentarios comparativos sobre la trayectoria y declaraciones del cantante Bad Bunny dentro de la industria musical.

El episodio de Los Simpson que alimentó la teoría

La referencia corresponde a “La peluca diabólica” (Hell Toupée), segmento de la novena temporada de Treehouse of Horror IX, el especial de Halloween de Los Simpson.

En la historia, Homero recibe un trasplante de cabello que perteneció al delincuente Snake Jailbird, quien había sido ejecutado. El pelo adquiere una especie de voluntad propia y termina por controlar a Homero, al grado de llevarlo a cometer delitos contra personas que le desagradan.

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El episodio fue emitido originalmente en 1998 y, con el paso de los años, se convirtió en uno de los capítulos recordados por los seguidores de la serie.

Existe otra referencia relacionada con el cabello de Homero: “Simpson y Dalila”, de la segunda temporada, donde el personaje recupera su cabellera gracias a un producto milagroso. Sin embargo, es “La peluca diabólica” la que ahora aparece en las comparaciones hechas por internautas.

Composición con dos fotografías de un hombre con diferente cabello, un comentario de texto superpuesto y dos ilustraciones de Homer Simpson
Se trata de una teoría y un recurso de humor que circula en redes a partir de fragmentos de la serie. (Facebook)

¿De dónde surgió la polémica con Aleks Syntek?

La controversia reciente comenzó tras el concierto que Aleks Syntek ofreció el 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, como parte de los festejos por el Grito de Independencia.

Durante el espectáculo, el cantante interrumpió en varias ocasiones su repertorio para dirigirse al público. La tensión aumentó después de que un asistente le pidió una canción relacionada con Marco Antonio Solís, “El Buki”, a lo que respondió: “Entre más me digas eso, menos voy a cantar, güey”.

Syntek también cuestionó que le solicitaran un tema de otro intérprete y reclamó apoyo de sus seguidores frente a las críticas que ha recibido en redes sociales.

Fragmentos del concierto se viralizaron y generaron numerosas interpretaciones sobre su actitud en el escenario.

Algunos usuarios utilizaron expresiones relacionadas con la salud mental para describir las imágenes, pero esas afirmaciones corresponden a comentarios de redes y no constituyen un diagnóstico médico.

aleks syntek
(IG)

Syntek rechaza atravesar una crisis de salud mental

Ante la reacción provocada por los videos, el músico pidió a sus seguidores que no se preocuparan por él.

“Por fa, no se preocupen, el tiempo me dará la razón. Sólo es cuestión de esperar a que pase el ruido y la tormenta”.

Syntek añadió que el momento sería temporal y cerró el mensaje con una referencia a México, las familias y los abuelos.

En otra publicación defendió su comportamiento durante el concierto y explicó que, según su versión, algunas personas habían arrojado elotes y cerveza hacia otros asistentes.

“No hay nada que me moleste más que violentar a abuelas y niños, mi ira fue justificada”.

Aleks Syntek anuncia que podría salir de México

La polémica tuvo otro capítulo el 18 de septiembre, cuando el cantante publicó un mensaje en Instagram en el que anunció que se alejaría temporalmente del país.

“México, pronto te dejaré en paz”.

Syntek aseguró que volvería con “excelentes noticias” y relacionó la distancia con una etapa de “evolución mental”. No precisó cuándo saldría de México, cuál sería su destino ni cuánto tiempo permanecería fuera.

También escribió: “Te amo, te prometo volver con excelentes noticias”.

Por ahora, tampoco ha informado si el anuncio modificará sus compromisos profesionales.

Las polémicas recientes no surgieron de un solo episodio. A principios de septiembre, durante su presentación en la Feria Nacional de Zacatecas, el cantante volvió a detener su espectáculo para hablar con el público y cuestionar la popularidad de géneros como el reguetón.

Con ese antecedente y los videos de Benito Juárez, las redes sociales recuperaron escenas de Los Simpson para construir una nueva comparación con Syntek. La coincidencia entre la ficción de 1998 y la controversia actual, sin embargo, pertenece al terreno de los memes y las interpretaciones de los usuarios, no a un vínculo real entre ambos acontecimientos.

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