Profepa aseguró 75 tarántulas de patas rojas y ejemplares de tortugas transportados en contenedores y bolsas de plástico sobre la Carretera Federal 45, en el estado de Chihuahua. (Crédito: Profepa)

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 95 ejemplares de fauna silvestre en un camión de pasajeros que circulaba por la Carretera Federal 45, entre Ciudad Juárez y la capital de Chihuahua, y en un operativo distinto decomisó dos tigres de Bengala en un domicilio de Mazatlán, Sinaloa.

Las operaciones dejaron dos personas detenidas y varios animales bajo resguardo veterinario mientras se define su destino final.

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Un aviso al 911 detonó la revisión en el puesto carretero de Samalayuca

Personal de la Guardia Nacional detuvo el camión en un Puesto de Revisión Carretero cercano a Samalayuca tras recibir un reporte a través del sistema 911. En el vehículo se localizaron 75 tarántulas de patas rojas (Brachypelma emilia) y 20 tortugas pecho quebrado mexicana (Kinosternon integrum).

Las arañas viajaban en bolsas dentro de cajas de plástico; las tortugas, en cajas tipo rejas. Cabe destacar que, varios ejemplares presentaban malas condiciones de salud al momento del hallazgo.

Más de 70 tarántulas, 20 tortugas y dos tigres de bengala fueron asegurados por Profepa en Chihuahua y Sinaloa. (Profepa)

Ambas especies son endémicas de México y están enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010: la tarántula como especie amenazada y la tortuga bajo protección especial. También figuran en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que regula el comercio de especies en riesgo de extinción si no se controla estrictamente su tráfico.

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Entre los elementos detectados en el operativo se encuentran:

75 tarántulas de patas rojas transportadas en bolsas dentro de cajas plásticas.

20 tortugas pecho quebrado mexicana en cajas tipo rejas.

Ejemplares sin documentación que acreditara su legal procedencia.

Al no comprobarse el origen legal de los animales, la Profepa procedió a su aseguramiento y emitió el peritaje técnico correspondiente en coadyuvancia con el Ministerio Público Federal. La Guardia Nacional detuvo a dos personas vinculadas al transporte y las puso a disposición de la autoridad federal.

Los ejemplares fueron trasladados a una veterinaria con las condiciones necesarias para su resguardo, en tanto se determina un destino final adecuado para cada especie.

Las especies se encuentran enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. (Profepa)

Un reporte de la Semar llevó a la Profepa hasta dos tigres de Bengala en Mazatlán

En Sinaloa, la oficina local de la Profepa aseguró dos tigres de Bengala (Panthera tigris) localizados en un domicilio de la localidad de El Bajío, municipio de Mazatlán. El hallazgo se originó por un reporte en materia de vida silvestre interpuesto por la Secretaría de Marina (Semar).

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Personal de la Profepa realizó una visita de inspección coordinada con elementos de la Semar en el domicilio señalado. Durante la diligencia se constató la presencia de un tigre de Bengala macho adulto y una hembra juvenil, ambos en aparente buen estado de salud.

El predio no contaba con registro otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni con un Plan de Manejo para los ejemplares hallados. Ante esa irregularidad, la Procuraduría aplicó el aseguramiento precautorio de los felinos, que permanecen en custodia en el mismo sitio mientras continúa el procedimiento y se define su traslado.

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Un reporte de la Semar llevó a la Profepa hasta dos tigres de Bengala en Mazatlán. (Profepa)

La ley exige registro y plan de manejo a quienes resguardan fauna silvestre

Los recintos que albergan y manejan vida silvestre, como las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) y los Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS), están sujetos a la Ley General de Vida Silvestre. Esa normativa obliga a contar con autorización de funcionamiento y con un plan de manejo específico para cada especie albergada.

La Profepa dará continuidad al procedimiento administrativo derivado del caso de los tigres, con prioridad en el bienestar y cuidado de los felinos asegurados. En paralelo, la dependencia mantiene coordinación con distintos niveles de gobierno e instituciones de seguridad para inhibir y combatir el comercio ilegal de fauna silvestre en el país.

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