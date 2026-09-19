México

José Ángel Bichir rompe el silencio sobre su caída desde un tercer piso: “Estaba en una especie de trance”

El joven actor sobrevivió a su accidente y hoy cuenta los detalles de lo ocurrido

Primer plano de José Ángel Bichir con cabello oscuro rizado, barba incipiente y un ligero hinchazón en la mejilla, vistiendo una camisa gris melange
El actor José Ángel Bichir contó todo sobre su accidente de hace medio año (José Ángel Bichir / Instagram)
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José Ángel Bichir rompe el silencio a seis meses de caer de un tercer piso en la colonia Narvarte y describe el episodio como un estado de desconexión total de la realidad. El actor reapareció ante las cámaras de Mara Patricia Castañeda y ofreció el relato más detallado hasta ahora sobre lo ocurrido el 13 de marzo.

“Estás en una especie de trance, ¿me entiendes?”, explica Bichir sobre los momentos previos al accidente. El intérprete de 38 años detalla que en ese estado “no está tu conciencia ahí” y que la experiencia se asemeja a una hipnosis donde “se pierde completamente la noción”.

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La caída le provocó fractura en el rostro, contusiones y trauma abdominal, según el reporte médico difundido en su momento. Paramédicos lo encontraron inconsciente en la parte baja del edificio, en el cruce de Uxmal y avenida Xola, y lo trasladaron de urgencia al Hospital Rubén Leñero.

El actor evitó preocupar a su familia

José Ángel Bichir subestimó la salud mental. Foto: (Captura de pantalla IG)
José Ángel Bichir subestimó la salud mental. Foto: (Captura de pantalla IG)

Bichir vincula parte de lo sucedido con su reticencia a mostrar vulnerabilidad frente a sus cercanos. “No quieres molestar, ¿no? Porque yo soy joven, pero soy un joven también ya adulto en donde no quieres que la gente se preocupe”, sostiene el actor en la entrevista.

La familia había atribuido el accidente a una crisis de salud mental. En un comunicado previo explicaron que “el ritmo de vida tan vertiginoso” del mundo actual puede derivar en episodios como el que atravesó José Ángel Bichir, hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de Demian y Bruno Bichir.

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Bichir compara su recuperación con “un renacimiento”

Demian Bichir pidió empatía con el caso. Foto: (Captura de pantalla)
Demian Bichir pidió empatía con el caso. Foto: (Captura de pantalla)

El actor describe el proceso posterior al accidente como un despertar abrupto de una pesadilla. “Es como despertar de una pesadilla, es como despertar de un terrible y horrible sueño”, relata, y agrega que la sensación funcionó como “el resurgimiento a la vida” y “un renacimiento”.

Bichir reconoce que tardó en asimilar lo ocurrido. “Tardé mucho en salir de esa sensación como de qué pasó, fue una pesadilla brutal”, dice, mientras insiste en la dificultad de encontrar palabras exactas para describir el trance.

El actor había ofrecido una primera declaración pública al salir del hospital, mucho más breve que la actual. “Estoy mal, no entiendo qué ha pasado”, dijo entonces, en una frase que anticipaba el relato ahora ampliado ante Castañeda.

El dolor de su madre marca el relato del actor

José Ángel Bichir coloca a su familia en el centro de su relato (Instagram)
José Ángel Bichir coloca a su familia en el centro de su relato (Instagram)

Bichir dedica una parte central de su testimonio al impacto que el accidente tuvo en su familia, en particular en su madre. “El dolor de toda mi familia, el dolor tremendo de toda mi familia, de mi madre, imagínate, ¿no?”, expresa el actor.

“Le debo todo, ahora le debo doble, triple”, agrega Bichir sobre su madre, a quien atribuye no solo haberle dado la vida originalmente sino haberlo acompañado en lo que describe como “esta vida nueva” tras el accidente.

Su tío, Bruno Bichir, había calificado la recuperación física de su sobrino como “un milagro” y aseguró que ya había retomado actividades cotidianas, incluidas salidas a comer. También negó que la familia hubiera recurrido a colectas para cubrir gastos médicos.

La recuperación incluyó terapias, operaciones y rehabilitación dental

De acuerdo con declaraciones previas de Yolanda Ventura, el actor continuó en terapias con acompañamiento familiar durante los meses posteriores al accidente. El proceso incluyó operaciones, uso de férula y colocación de piezas dentales como parte de la rehabilitación física.

Esa etapa de recuperación lo obligó a ausentarse de la presentación de El viaje de Luciano en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Bichir participa en producciones como Matando Cabos, Cuatro Lunas y la serie José José: El Príncipe de la Canción.

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