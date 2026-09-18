Por qué América vs Chivas se llama Clásico Nacional: el origen de una rivalidad que divide a México

Los Cremas recibirán al Chiverío en el estadio Azteca Foto: Twitter/@LineaDeGol2020

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La Liga Mx prepara un platillo estelar para este fin de semana. El Club de Futbol América recibirá en el Monumental estadio Azteca a su archirrival deportivo, Chivas de Guadalajara, en lo que se refiere al Clásico Nacional número 265 en la Primera División.

Los clubes más populares del Futbol Mexicano entrarán al campo con la misión de vencer a su adversario en un duelo que está en juego tres puntos, además del orgullo, la presión sobre las directivas y la memoria de las derrotas que conducen a un lapso de burlas y aguante durante varias horas.

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América vs Chivas será el partido más importante en la programación correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2026. El cotejo se jugará mañana (sábado) desde el Coloso de Santa Úrsula en el horario de las 21:15 p.m. (tiempo del centro de la República Mexicana).

América y Chivas: origen de los equipos y nacimiento del Clásico Nacional

Es la única vez que han disputado una final de la Liga Mexicana. Foto: Twitter/@ArchivoFutboler

Club América y Chivas de Guadalajara no nacen como rivales en el futbol de México. Sus fundaciones ocurren con una década de diferencia y en ciudades diversas, dentro de un balompié azteca que se forjaba desde el amateur, con ligas regionales, equipos colegiales, comercios y comunidades extranjeras.

La rivalidad entre los Cremas y el Chiverío se construye con el paso de los años: primero por los partidos oficiales, después por finales de Copa y, sobre todo, por la confrontación que estalla en el lejano 1959, ahora mismo sabrás los motivos:

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El nombre de Clásico Nacional no responde a un acta fundacional ni a una denominación oficial única. Se incorpora porque América y Guadalajara se convierten en los equipos con mayor alcance en la República Mexicana.

El duelo concentra historia, títulos, aficiones y una oposición que se vuelve parte de la cultura futbolística mexicana: Guadalajara destaca por ser el club que mantiene una filosofía de contratar únicamente jugadores mexicanos contra el equipo que trae en su nómina a figuras del extranjero; el Campeonísimo contra los Millonetas.

La rivalidad también se alimenta de la televisión, de los resultados y de un lenguaje que transforma cada encuentro en una disputa de identidades, por ende América contra Chivas se juega como algo más que tres unidades. El encuentro suele cargar con décadas de agravios, revancha, provocaciones y relatos que cada afición transmite de generación en generación.

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Los fans rojiblancos en la tribuna del estadio Akron. (X / @Chivas)

El Club Deportivo Guadalajara se funda el 8 de mayo de 1906. Su primera denominación era Unión Football Club, una escuadra creada en Guadalajara por un grupo de empleados y jóvenes vinculados con el almacén La Ciudad de México.

Entre los impulsores aparece el comerciante, Edgar Everaert, de Bélgica quien llega a México desde Brujas y participa en la expansión del futbol en la capital jalisciense.

Dos años después de su e, el Unión Football Club adopta el nombre de Guadalajara. El cambio ocurrió en 1908 y le otorga al conjunto tapatío una identificación más directa con la ciudad. Esa identidad se consolida después y se convierte en uno de los elementos centrales de su imagen pública.

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Con el paso de las décadas, las Chivas se presentan como el equipo que apuesta por jugadores mexicanos. Esa decisión lo diferencia del resto de los clubes de Primera División y construye una narrativa potente: el equipo rojiblanco como símbolo de la tradición futbolística mexicana.

El uniforme rojiblanco también se convierte en una marca para el club. La institución relaciona sus colores con Edgar Everaert y con los de Brujas, ciudad natal del fundador belga. Las franjas verticales rojas y blancas se vuelven uno de los rasgos más reconocibles del balompié nacional.

El nombre de las Chivas aparece mucho después, a finales de septiembre de 1948, luego de un partido ante Tampico. La prensa utilizó la expresión Chivas en tono de burla por el estilo de juego mostrado por el Guadalajara y por los gritos de aficionados rivales. El equipo y su afición terminan por apropiarse del sobrenombre, que con los años se vuelve su insignia principal.

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El Club Deportivo Guadalajara Chivas debuta en el futbol profesional el 21 de octubre de 1943, con una victoria por goliza de 4-1 sobre los Potros de Hierro del Atlante FC. A partir de entonces, el club construye una de las trayectorias más relevantes del campeonato mexicano.

Su periodo de mayor dominio ocurrió entre finales de los años 50 y la década de los 60. Esa generación del Rebaño Sagrado es conocido como el Campeonísimo. El Guadalajara levantó siete títulos de Liga entre las temporadas 1956-57 y 1964-65, incluido un tetracampeonato entre 1958-59 y 1961-62. Al día de hoy el club de la Perla del Occidente suma dice títulos de la Primera División.

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El surgimiento del Club América: la plantilla más ganadora y antagónica de México

Las Águilas son el rival deportivo de Chivas y el principal antagónico del futbol mexicano. (REUTERS)

El Club América vive su inauguración el 12 de octubre de 1916 en la CDMX. Su origen se encuentra en la unión de dos conjuntos formados por estudiantes de colegios maristas: Récord y Colón..

La fusión entre los equipos precedentes, resuelve las necesidades de cada uno. El 12 de octubre de 1916, los alumnos se reúnen en los llanos de la Condesa para formalizar una fusión y describir a un nuevo equipo. La propuesta ganadora fue la de Pedro “Cheto” Quintanilla: quien eligió el nombre del Club América, en referencia a la conmemoración del descubrimiento del continente.

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Quintanilla también diseña un primer escudo con la silueta del continente americano y las iniciales “C” y “A”. Los colores crema y azul marino del equipo Récord se mantienen y con el tiempo se convierten en los azulcremas que identifica a las Águilas del Club América.

Su acceso a la Liga Mexicana de Football Amateur Association lo permite debutar en la Primera Fuerza durante la temporada 1917-18. Su primer partido en esa competencia ocurre el 31 de octubre de 1917 ante Júnior, con derrota de 1-0.

El Club América gana cuatro campeonatos consecutivos entre las temporadas 1924-25 y 1927-28. Ese tetracampeonato lo convierte en una de las primeras potencias de la capital mexicana y del futbol nacional.

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La institución atraviesa después una etapa de menor protagonismo. Durante los años 30 y buena parte de los 40, el Club América pierde la hegemonía que había obtenido en su época del amateur. Aun así, ganó la Copa México de 1937-38 y se mantiene como uno de los clubes con más tradición en la Ciudad de México.

Su profesionalización en el Futbol Nacional modifica su escenario. Para la temporada 1943-44, la Liga Mayor incorpora equipos de otras regiones. Guadalajara entra a la competencia nacional y comienza a medirse de forma frecuente con el Club América. Ahí arranca una historia compartida que tarda varios años en convertirse en rivalidad y dar entrada al popular Clásico Nacional.

1959: el año que enciende el Clásico Nacional

Águilas y Chivas tienen una cita este fin de semana. Foto: Club América

La rivalidad adquiere su forma definitiva en el distante 1959. El 22 de julio de aquel año, Emilio Azcárraga Milmo compra al Club América para Telesistema Mexicano. La nueva administración buscó devolver al club a los primeros planos, fortalecer su plantilla y convertirlo en el antagonista deportivo del Guadalajara y toda la Liga Mexicana.

En la temporada 1959-60, las Águilas enfrentó de visita a tres equipos tapatíos: Oro, Atlas y Chivas. Gana los tres duelos por marcador de 2-0. El juego contra el Rebaño se realizó el 5 de agosto de 1959 en el Parque Oblatos. El resultado tiene un peso especial porque América corta el invicto del Chiverío.

Después del partido, el técnico azulcrema Fernando Marcos lanza una frase que permanece como el episodio fundacional de la rivalidad moderna. El entrenador declara que América no llega a Guadalajara a ganar, “eso es rutina”, y se burla con la idea de cambiar el número de larga distancia de la ciudad a “2-0, 2-0, 2-0”.

La provocación genera una reacción inmediata. Chivas y su afición asumen el siguiente partido como una revancha. Los medios, las tribunas y los propios protagonistas elevan la tensión.

Ya no se trata únicamente de un enfrentamiento entre dos clubes históricos: el duelo comienza a representar la confrontación entre Guadalajara y la Ciudad de México, entre el equipo de mexicanos y el equipo con figuras extranjeras, además de ser el máximo ganador de la Liga Mx, con 16 trofeos.