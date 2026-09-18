El insólito truco de la goma de borrar escolar que deja impecables los zapatos y los tenis en segundos

Una persona utiliza una goma de borrar blanca para eliminar la suciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una goma blanca de borrar puede convertirse en una salida rápida para todas las personas que buscan eliminar: rayas negras y suciedad superficial de zapatos y tenis. El truco funciona mejor sobre suelas, punteras y piezas de goma claras, donde las marcas de roce suelen quedar con mayor visilidad.

Al frotar la goma de borrar sobre una mancha leve, libera pequeñas partículas que levantan polvo, rayones y residuos superficiales. Dicho recurso se suele utilizar en tenis: claros, de tela, cuero sintético o gamuza cuando muestran marcas pequeñas.

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Las suelas de color blanco, los costados y las punteras acumulan marcas oscuras por el contacto con banquetas, escaleras, bicicletas, muebles o el suelo. En esas áreas, una goma escolar puede disminuir la marca sin necesidad de mojar el calzado.

La técnica, de igual manera, puede servir para quitar el polvo de una superficie lisa y es que la goma recoge partículas que un trapo húmedo podría extender. Esa diferencia es vital cuando se trata de una limpieza rápida antes de salir de casa o guardar los tenis.

Cabe señalar que este efecto no equivale a resolver un par como si fueran de talla novedosa. La goma no devuelve el color original a una suela amarillenta, no elimina una mancha que penetró en la tela y tampoco repara raspaduras donde el material ya perdió pigmento.

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El primer paso es identificar de qué está hecho el calzado

Una persona frota una goma blanca para remover las manchas superficiales del calzado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los zapatos toleran el mismo método. La lona, la malla, el cuero, el cuero sintético, la gamuza y el nobuk tienen acabados distintos. Una goma puede ser útil en una suela de caucho y causar cambios visibles en una piel frágil.

En tenis de lona blanca, el recurso puede aplicarse de forma puntual sobre una raya seca. La presión debe ser mínima. Si se frota de manera insistente sobre el tejido, la fricción puede abrir fibras, dejar una zona más clara o formar bolitas pequeñas.

Los tenis de malla requieren todavía más cuidado. Este material suele tener perforaciones y una estructura flexible. Una goma escolar dura puede engancharse en las fibras o deformar el acabado. En estos casos, un cepillo suave y seco suele ser una primera alternativa por ser más controlada.

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Para zapatos de: cuero liso o cuero sintético, el borrador puede probarse únicamente sobre marcas superficiales. Si la zona luce opaca, pegajosa o cuarteada, lo adecuado es dejar de insistir. La fricción puede remover la capa de acabado y dejar un parche distinto al resto del zapato.

La gamuza y el nobuk necesitan una revisión particular. Son materiales de pelo corto cuya apariencia depende de la dirección de sus fibras. Una goma puede ayudar en una mancha pequeña, pero los fabricantes especializados recomiendan herramientas diseñadas para esa superficie, tales como cepillos y borradores para gamuza.

Una goma blanca y sin pigmentos reduce el riesgo de manchar los zapatos

Una goma blanca puede disminuir las marcas de tenis y zapatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El color de la goma es fundamental si planeas mejorar la presencia del calzado. Una pieza rosa, azul, verde o con diseños puede transferir pigmentos a tus tenis, en especial si está húmedo, caliente o si la superficie tiene textura. Para este truco se necesita una goma blanca, sin tinta, limpia y de textura uniforme.

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También conviene evitar las gomas viejas que ya cuentan con polvo, tinta o restos de lápiz. Si se usan sobre un tenis de tono blanco, los residuos pueden ensuciar más la zona. Una goma nueva no garantiza un resultado, pero reduce esa posibilidad.

La forma de agarrar el borrador también es crucial. Es preferible sujetarla por los extremos y trabajar con un borde limpio. Si se usa toda la superficie sin revisar, la suciedad que desprende puede pasar de una parte del zapato a otra.

La operación se debe ejecutar con el calzado seco. Una goma sobre tela mojada la puede deshacer, pegar a las fibras y hasta dejar residuos difíciles de quitar. En una suela húmeda, puede formar una pasta con tierra y aumentar la mancha.

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La recomendación de probar antes en una sección discreta no es un exceso. Una parte interna de la lengüeta, un borde bajo del talón o un pequeño tramo de la suela permiten verificar si el material cambia de tono o pierde su textura.

Existen manchas que la goma no puede borrar en el calzado

Una persona intenta remover la suciedad incrustada en unas zapatillas de cuero blanco (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método puede funcionar contra el polvo, huellas de rozadura y marcas negras recién encontradas en suelas claras. No suele resolver las manchas de: aceite, comida, pasto, pintura, sangre, tinta, humedad acumulada o barro que ya penetró la tela.

Tampoco elimina el amarillamiento causado por el paso del tiempo. Muchas suelas cambian de color por oxidación, exposición al sol, humedad o envejecimiento del material. La goma solo remueve suciedad externa; no modifica la composición ni devuelve su blancura original.

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En zapatos con lodo seco, primero hay que desprender la tierra con un cepillo. Frotar una goma sobre una capa de barro puede rayar la superficie. El mismo criterio sirve para partículas de grava o arena, que actúan como abrasivos más fuertes.

Las manchas de grasa requieren otro tratamiento y se deben atender según el material. En tela o lona, puede ser necesario un limpiador suave compatible. En piel o gamuza, una intervención equivocada puede extender la mancha o dejar un cerco visible.

El calzado con moho, olor persistente o humedad interna tampoco se resuelve con una goma de borrar. Esos problemas requieren secado completo, ventilación y una limpieza que llegue al interior. Guardar unos tenis húmedos puede favorecer manchas, deformaciones y deterioro de adhesivos.

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El truco sirve para limpiar tenis y zapatos, no para reparar daños

Se utiliza una goma blanca para remover la suciedad acumulada en la suela de un calzado deportivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La goma de borrar funciona como una alternativa rápida para atender rayones leves y manchas en las partes de goma del calzado. Su uso debe limitarse a zonas puntuales, con movimientos suaves y sin insistir sobre materiales delicados.

Si la suciedad permanece, lo mejor es recurrir a una limpieza acorde con el tipo de tenis o zapatos. La lona, la malla, el cuero y la gamuza requieren cuidados distintos para evitar decoloraciones, desgaste o cambios en su textura.

Mantener el calzado limpio desde las primeras marcas ayuda a evitar que la suciedad se adhiera. Un paño seco, un cepillo de cerdas suaves y una goma blanca pueden resolver los detalles cotidianos antes de que se conviertan en una mancha más difícil de quitar.

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