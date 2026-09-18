México

Aleks Syntek se compara con Van Gogh, Galileo Galilei y otros “personajes visionarios repudiados” en su época

El cantante fue señalado de tener comportamiento errático durante uno de sus conciertos en CDMX

Hombre con anteojos, barba y saco negro con adornos rojos sostiene un micrófono en un escenario con luces.
El cantante ha sido duramente atacado en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Siguen las controversias con Aleks Syntek. Ahora, el cantante comparó su situación mediática con la de Vincent van Gogh, Galileo Galilei y otros científicos y artistas que la historia rechazó en vida.

El cantante publicó la lista en redes sociales tras anunciar que se alejaría de México por las críticas a su concierto del Grito de Independencia.

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Syntek se describió como parte de “personajes visionarios repudiados”

Aleks Syntek está seguro de que "el tiempo le dará la razón". EFE/Live Nation
Aleks Syntek está seguro de que "el tiempo le dará la razón". EFE/Live Nation

El mensaje llegó después de que el músico enfrentara acusaciones de tener un “brote psicótico” durante su show del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez. En un texto publicado en Instagram, Syntek escribió que se sentía tranquilo por “no coincidir con una sociedad con tantas emociones enfermas e inmaduras” y acusó a quienes lo criticaban de emitir una “opinión mercenaria” sin estar “a la altura del debate”.

El cantante afirmó que perdió la cuenta de los personajes históricos que fueron rechazados en su época pero cuyas ideas “transformaron a la humanidad” después. Enseguida enlistó cinco nombres como ejemplo de esa tesis.

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La lista incluyó a Wegener, Turing, Semmelweis, Galileo y Van Gogh

Asistentes presencian la presentación en vivo del cantante Aleks Syntek durante las celebraciones de la Independencia de México en la alcaldía Benito Juárez. Las imágenes muestran al público reunido durante la noche frente al escenario al aire libre, donde se proyecta la imagen del artista en pantallas gigantes junto a elementos alegóricos.

Syntek nombró a Alfred Wegener, geofísico alemán ridiculizado por su teoría de la deriva continental; Alan Turing, matemático perseguido en Reino Unido por su orientación sexual pese a sus aportes a la computación, e Ignaz Semmelweis, médico húngaro cuyas ideas sobre la higiene hospitalaria fueron descartadas por sus colegas en el siglo XIX.

Completó la lista con Galileo Galilei, procesado por la Iglesia católica por defender el heliocentrismo, y Vincent van Gogh, pintor cuya obra ganó reconocimiento solo después de su muerte.

En el texto, el cantante escribió que “a lo largo de la historia, varios visionarios sufrieron rechazo, la burla o persecución de sus contemporáneos por proponer ideas que rompían con los paradigmas establecidos”.

El episodio surgió tras el rechazo del público en Benito Juárez

Aleks Syntek celebró 35 años de carrera con un show de tres horas en el Auditorio Nacional (Soledad Victoria / Infobae México)
Aleks Syntek celebró 35 años de carrera con un show de tres horas en el Auditorio Nacional. (Soledad Victoria / Infobae México)

La comparación llegó tres días después de que videos del concierto en Benito Juárez circularan en redes sociales. Durante la presentación, Syntek interrumpió su repertorio para pedir el respaldo de sus seguidores frente a las críticas: “Wey, ya defiéndanme. Si les gusta mi música... no me dejen ahí solo, carajo”.

La tensión aumentó cuando un asistente le pidió una canción de Marco Antonio Solís. El cantante respondió con molestia: “Entre más me digas eso, menos voy a cantar, güey. ¿Nunca quisiste oír la verdad de Aleks Syntek?”. Aclaró además que el tema solicitado “no es mía, es del Buki”.

El cantante anunció que se alejaría de México “en evolución mental”

aleks syntek
(IG)

El 18 de septiembre, Syntek publicó una nueva historia en la que anunció que se iría del país. “México, pronto te dejaré en paz”, escribió, y describió el distanciamiento como una etapa de “evolución mental”. No precisó destino, fecha de salida ni duración de su ausencia.

En el mismo mensaje, el músico defendió su reacción durante el show al asegurar que hubo “vándalos tirándole elotes y cervezas” a sus seguidores. “No hay nada que me moleste más que violentar a abuelas y niños, mi ira fue justificada”, escribió.

Cerró con la promesa de volver “con excelentes noticias” y una advertencia: “Si no entienden español, buscaré algún lugar donde sí lo hablen”.

Syntek acumula meses de enfrentamientos con críticos y usuarios

La imagen generada con inteligencia artificial de Aleks Syntek junto a Ozzy Osbourne desata polémica en redes sociales (IG)
La imagen generada con inteligencia artificial de Aleks Syntek junto a Ozzy Osbourne desata polémica en redes sociales (IG)

La comparación con figuras históricas repite una estructura que el cantante había utilizado en controversias anteriores, en las que se presentó como víctima de una “campaña de cancelación” orquestada por medios y usuarios que buscarían “monetizar” a su costa.

En julio, tras ser señalado por difundir una imagen generada con inteligencia artificial en la que Ozzy Osbourne lo coronaba como su “heredero simbólico” del rock, Syntek había usado un argumento similar: “Cada vez que logro un éxito popular sacan algo de contexto para cancelarme en redes como si necesitaran apagar la luz de mi propuesta musical”.

El cantante también arrastra enfrentamientos reiterados con la música urbana y con artistas como Bad Bunny, a quienes acusa de desplazar al pop y al rock de las listas de popularidad.

Las controversias de Aleks Syntek con Shakira y Elton John

Arremeten contra Aleks Syntek por posar junto a Shakira luego de criticarla
Arremeten contra Aleks Syntek por posar junto a Shakira luego de criticarla - crédito @shhaknews_/Instagram

Tiempo antes del show en la alcaldía Benito Juárez, el cantante había generado polémica durante una presentación en Zacatecas, donde también criticó los gustos musicales del público y arremetió contra el reguetón.

A esas controversias se sumó una entrevista, en la que Syntek relató un encuentro con Shakira en el camerino de uno de sus conciertos en México. Según su versión, la cantante colombiana lo elogió frente a su esposa e hija: “Me ve Shakira y me dice: ‘¡Qué guapo! ¿Qué te hiciste, Alex? ¡Te ves bien chavo!’”. El músico aseguró haberse sentido “muy incómodo” por la situación.

Según Aleks Syntek, Shakira “estaba muy coqueta” con él. La anécdta generó todo tipo de burlas en internet.

Otro relato que circuló en redes fue el de su participación en el concierto “Por la Paz”, realizado en el Estadio Akron de Guadalajara en 2012, donde compartió cartel con Elton John. Syntek afirmó que el organizador lo presentó al músico británico como “el Elton John mexicano” y que este le respondió entre risas: “¿Sabes algo, Aleks? En Inglaterra la gente me llama el Aleks Syntek británico”.

La anécdota generó memes que comparan la trayectoria de ambos artistas, aunque el cantante compartió una fotografía junto a Elton John como respaldo de su versión.

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