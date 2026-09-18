Ministro Hugo Aguilar propone la creación de un sistema de justicia “auténticamente mexicano” y no adaptado de otros países

El ministro presidente de la Suprema Corte Hugo Aguilar llama a crear una justicia auténticamente mexicana. Crédito: X/ @HugoAguilarOrti

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El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, consideró que el país requiere mucho diálogo e igual comprensión para hacer del sistema de justicia uno “auténticamente mexicano”.

Durante el encuentro nacional de directores de las Casas de los Saberes Jurídicos, Aguilar Ortiz sostuvo que el sistema de justicia de nuestro país no debe adaptarse totalmente a lo traído de otras naciones y parchado aquí para que nos sirva de algún modo.

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“Este país requiere muchísimo diálogo, mucha comprensión para hacer del sistema de justicia un sistema auténticamente mexicano, no totalmente adaptado, traído de otras latitudes y parchado aquí para que nos sirva de algún modo”, dijo el togado.

Hugo Aguilar llama a crear un sistema de justicia “auténticamente mexicano”

De acuerdo con Aguilar Ortiz, instancias como las Casas de los Saberes Jurídicos son “clave para unificar las estrategias que acercan la justicia a la ciudadanía y transformar el acceso a la cultura jurídica en todo el país, a través de procesos uniformes, eficientes e inclusivos, mediante el intercambio de casos de éxito”.

(Infobae)

Ministras y ministros buscan cambiar la perspectiva de justicia y del derecho

Además, explicó que ministros y ministras que actualmente integran el Pleno de la Corte buscan cambiar la perspectiva de la justicia y del derecho.

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Por lo anterior, hizo énfasis en que las instituciones no se justifican a sí mismas, sino en la medida en la que logran abonar al bienestar de la población.

“Vamos a hacer cultura jurídica con perspectiva más amplia, ustedes son un brazo muy importante de lo que hoy queremos hacer: acercar, poner en lenguaje llano, en lenguaje sencillo, lo que está haciendo la Suprema Corte. Hoy la tendencia ya no es buscar la última palabra que denote un concepto jurídico o volver a los latinismos para explicar”, dijo a los directores que lo que se busca es que “se diga lo más sencillo, en menos hojas, y si es posible, en lengua indígena”.

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Instituciones tienen mayor vinculación con la población

En el encuentro estuvieron presentes los titulares de las 36 sedes, y Beatriz Casas Arellanes, directora general de las Casas de los Saberes Jurídicos, quien destacó el cumplimiento de compromisos clave como:

Llevar las actividades a los territorios.

Tener mayor vinculación con la población.

Cumplir con el principio de austeridad institucional sin bajar la calidad de los eventos.

Casas de los Saberes atienden más casos

Beatriz Casas Arellanes señaló que la administración anterior de las Casas de los Saberes atendió a 232 mil 437 personas. En lo que va de 2026, las Casas registran 274 mil 192 personas participantes en eventos propios. A esa cifra se suman 634 mil 716 personas asistentes a encuentros organizados junto con otras instancias.

José Hernández Hernández, secretario general de la Presidencia de la SCJN, subrayó el papel estratégico de estas sedes. Destacó su relación cotidiana con poderes judiciales locales, autoridades comunitarias, organizaciones civiles, universidades y juzgadores federales.

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Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres (izq.), Hugo Aguilar y Yasmin Esquivel, asisten a una sesión especial con comunidades indígenas del estado de Chiapas en Tenejapa, México, el jueves 26 de febrero de 2026. (Foto AP/Isabel Mateos)

Presentan documental sobre las consecuencias de la reforma judicial

Mientras el ministro presidente hacía este tipo de recomendaciones, ayer, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) compartió el documental “Cuando perdimos el juicio: crónica de la Reforma Judicial en México”, a dos años de la firma del decreto de la reforma del Poder Judicial y a un año de su implementación.

La JUFED explicó que el material reconstruye los hechos que, según la organización, rompieron la división de poderes y dañaron la independencia judicial.

El documental reúne testimonios sobre las movilizaciones de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Aborda también las irregularidades legislativas durante la aprobación de la reforma y el debilitamiento de la meritocracia en la impartición de justicia.

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En su informe, el integrante del máximo tribunal sostiene que la institución está “anquilosada” y “ensimismada”, y la describe como distante de la vigilancia pública, con rezagos en transparencia y rendición de cuentas

Material reúne la lucha de los juzgadores por defender al Poder Judicial

También incluye las tensiones políticas y la resistencia de juzgadoras y juzgadores de carrera. Recoge, asimismo, las advertencias de organismos internacionales sobre el proceso.

Cabe señalar que la producción fue impulsada por Juicio Justo, la Fundación Konrad Adenauer Stiftung y el Rule of Law Lab / NYU Law, bajo la dirección de Amir Galván. La JUFED informó que el documental puede consultarse en el sitio oficial https://www.cuandoperdimoseljuicio.org/ y en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=t5JdcseFCVg&feature=youtu.be.

Primero el “humanismo mexicano” y, ahora, un sistema de justicia “auténticamente mexicano”, lo que sea que eso signifique, pero es lo que propone el ministro presidente, Hugo Aguilar, y que no se adapten acciones de otros países.

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