¿Quién pitará el Clásico Nacional? Conoce al cuerpo arbitral del América vs Chivas

Víctor Cáceres Hernández cuenta con dos antecedentes en este enfrentamiento y volverá a dirigirlo en una nueva edición correspondiente al Apertura 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Clásico Nacional del Apertura 2026 ya tiene árbitro designado. Este miércoles 16 de septiembre se dio a conocer que Víctor Alfonso Cáceres Hernández será el encargado de impartir justicia en el duelo entre América y Chivas, correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026, en lo que será su tercera participación como juez central en uno de los partidos más importantes del futbol mexicano.

El encuentro se disputará el próximo sábado 19 de septiembre a las 21:15 horas en el Estadio Banorte. Cáceres volverá a encontrarse con ambos equipos después de haber dirigido el último triunfo del conjunto azulcrema sobre el Rebaño en Liga MX, ocurrido durante el Apertura 2024.

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Así quedó el equipo arbitral para el América vs Chivas

(redes sociales)

La Comisión de Árbitros dio a conocer las designaciones para la Jornada 9 y confirmó a Cáceres Hernández como árbitro central del Clásico Nacional.

El equipo que estará a cargo del partido estará conformado por:

Árbitro central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández

Asistente 1: Alberto Morín Méndez

Asistente 2: José Ibrahim Martínez Chavarría

Cuarto árbitro: Guillermo Pacheco Larios

VAR: Oscar Macías Romo

AVAR: Michel Caballero Galicia

Para Cáceres será su tercer Clásico Nacional en la máxima categoría, después de haber participado anteriormente en dos enfrentamientos entre América y Chivas.

Víctor Cáceres y sus antecedentes en el Clásico Nacional

(redes sociales)

El debut del silbante en este partido se produjo en las semifinales del Clausura 2023, cuando Chivas derrotó 3-1 al América en el Estadio Banorte. Aquel resultado significó la eliminación de las Águilas y marcó el final de la etapa de Fernando Ortiz como entrenador del equipo.

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Posteriormente, Cáceres volvió a dirigir el Clásico durante el Apertura 2024, cuando América consiguió una victoria de 1-0 sobre Chivas. Desde entonces, el conjunto azulcrema no ha vuelto a derrotar al Rebaño en Liga MX.

Los clásicos nacionales más recientes incluyen un empate 0-0 en el Clausura 2025, un triunfo de Chivas por 2-1 en el Apertura 2025 y otra victoria rojiblanca por 1-0 en el Clausura 2026.

El América sí logró imponerse al Guadalajara en la Concachampions 2025, cuando remontó la eliminatoria correspondiente a los octavos de final, aunque ese resultado no forma parte de los antecedentes entre ambos clubes en Liga MX.

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