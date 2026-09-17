México

Rey Carlos III envía felicitación a Sheinbaum por 216 aniversario de la Independencia de México

El comunicado se difunde este miércoles mediante la Embajada Británica en México e incluye saludos al pueblo

En una carta firmada como “Charles R.”, el monarca británico expresa buenos deseos para el año y añade un saludo conjunto con la reina Camila dirigido a la población de México
En una carta firmada como “Charles R.”, el monarca británico expresa buenos deseos para el año y añade un saludo conjunto con la reina Camila dirigido a la población de México
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El rey Carlos III del Reino Unido envió una felicitación a la presidenta Claudia Sheinbaum y al pueblo mexicano con motivo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, mensaje que trascendió ampliamente un día después de la fecha patria, conmemorada cada 16 de septiembre.

El comunicado fue difundido a través de la Embajada Británica en México y retomado por distintos medios nacionales conforme avanzaba la cobertura informativa sobre las felicitaciones internacionales recibidas por el país.

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Un mensaje enmarcado en la “duradera amistad” bilateral

En la carta, dirigida a “Su Excelencia” y a los “ciudadanos de los Estados Unidos Mexicanos”, el monarca británico —acompañado por la reina Camila— señaló que la fecha representa una oportunidad para reflexionar sobre los vínculos históricos entre ambas naciones.

Carlos III añadió:

“Me siento profundamente alentado por la solidez de nuestros lazos bilaterales y mantengo mi compromiso de fomentar una cooperación aún más estrecha en los años venideros”.

El texto se suma a una serie de expresiones diplomáticas que llegaron a México en los días recientes por parte de jefes de Estado y representaciones extranjeras.

Los mensajes de Emmanuel Macron y de las representaciones de India y China, junto con el de Carlos III, revelan un interés diplomático amplio por México y por el tono que imprimirá su gobierno. (Foto: Presidencia)
Los mensajes de Emmanuel Macron y de las representaciones de India y China, junto con el de Carlos III, revelan un interés diplomático amplio por México y por el tono que imprimirá su gobierno. (Foto: Presidencia)

Cambio climático, el eje central del mensaje

Una parte sustancial de la felicitación estuvo dedicada a los retos compartidos entre el Reino Unido y México, particularmente en materia ambiental. El rey mencionó específicamente:

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  • El cambio climático
  • La preservación del mundo natural

De acuerdo con el comunicado, Carlos III expresó su confianza en que ambos países puedan continuar colaborando en la búsqueda de soluciones significativas y duraderas frente a estos desafíos globales, sin ofrecer detalles adicionales sobre acciones o acuerdos específicos en la materia.

Saludo conjunto con la reina Camila

En una carta firmada como “Charles R.”, el monarca británico expresa buenos deseos para el año y añade un saludo conjunto con la reina Camila dirigido a la población de México. (Maureen McLean/Alamy Live News)
En una carta firmada como “Charles R.”, el monarca británico expresa buenos deseos para el año y añade un saludo conjunto con la reina Camila dirigido a la población de México. (Maureen McLean/Alamy Live News)

Hacia el cierre de la misiva, firmada bajo la rúbrica tradicional “Charles R.”, el monarca extendió también los saludos de su esposa:

“Mi esposa y yo le enviamos nuestros más cordiales saludos a usted y a todos los mexicanos, con nuestros deseos de paz, prosperidad y bienestar para este año”.

La felicitación circuló con un día de diferencia

Aunque el mensaje habría sido emitido por la Embajada Británica el mismo 16 de septiembre, su circulación y retoma mediática más amplia se dio conforme avanzó la cobertura hacia el 17 de septiembre, un día después de la fecha central de las celebraciones patrias. Este desfase se explica, según la cobertura disponible, por el volumen de felicitaciones internacionales que las embajadas y jefes de Estado fueron dando a conocer de manera escalonada.

No se ha precisado si existió alguna razón protocolaria específica para esta diferencia en la difusión, ni si la Presidencia de México emitió una respuesta formal al mensaje del rey británico hasta el momento de esta publicación.

Desfile militar
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, en el inicio de la ceremonia con motivo del desfile conmemorativo al 216 aniversario del la Independencia de México. (Presidencia)

Parte de una ola de felicitaciones internacionales

El saludo de Carlos III se sumó a las expresiones de otros líderes mundiales con motivo del 216 aniversario del inicio del movimiento independentista mexicano, encabezado en 1810 por Miguel Hidalgo y Costilla. Entre ellas destacan:

  • El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien envió una carta refrendando la “amistad y cooperación” entre ambas naciones, en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.
  • La embajada de India en México, que expresó votos por el fortalecimiento de los lazos bilaterales.
  • Representaciones diplomáticas de China y otros países que también se sumaron a las felicitaciones.

Contexto de la conmemoración

Este 16 de septiembre de 2026, México conmemoró 216 años del inicio de la gesta independentista, una de las fechas más relevantes del calendario cívico nacional. La jornada estuvo marcada por actos oficiales, así como por la recepción de mensajes de felicitación de distintos gobiernos y organismos internacionales, difundidos de manera escalonada a lo largo de esa semana.

Hasta el momento, no se ha reportado una respuesta pública por parte de la mandataria mexicana al mensaje del monarca británico.

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