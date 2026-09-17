Inter Miami vence a Cruz Azul y conquista la Campeones Cup: Messi llega a 100 goles

El delantero Lionel Messi rompe el cero contra Cruz Azul en el Campeones Cup. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Inter Miami volvió a celebrar un título internacional después de derrotar 2-0 a Cruz Azul en la Campeones Cup, en un partido en el que Lionel Messi volvió a marcar diferencia y alcanzó los 100 goles con la camiseta del conjunto estadounidense.

El encuentro enfrentó al campeón de la MLS con el monarca de la Liga MX y terminó con un resultado que permitió al equipo dirigido por Javier Mascherano sumar otro trofeo a su palmarés.

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Para Cruz Azul, el resultado significó un nuevo golpe en su intento por conquistar un título internacional frente a uno de los equipos más mediáticos del futbol de Estados Unidos.

Con esta derrota, los cementeros dejaron ir la oportunidad de obtener su tercera corona en el año, ya que habían logrado ser campeones en el Apertura 2026 y el Campeón de Campeones.

Messi marca el 1-0 y alcanza los 100 goles con Inter Miami

Lionel Messi fue nuevamente el encargado de abrir el marcador. El argentino convirtió desde el punto penal al minuto 24, después de que Inter Miami consiguiera una oportunidad desde los once pasos.

El tanto tuvo un significado especial para el capitán del conjunto de Florida, ya que representó su gol número 100 con Inter Miami, una cifra que alcanzó en poco más de tres años desde su llegada al club.

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Messi volvió así a escribir un capítulo importante en su etapa con el equipo estadounidense, al conseguir la marca durante una final ante un representante de la Liga MX.

El argentino también participó en la segunda anotación de Inter Miami, demostrando nuevamente su influencia en el funcionamiento ofensivo del equipo.

Casemiro sentencia la final ante Cruz Azul

Cruz Azul no encontró el rumbo y perdió ante el Inter Miami (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

Cruz Azul buscó reaccionar después del gol de Messi y tuvo algunos acercamientos para intentar igualar el marcador, pero no consiguió encontrar la contundencia necesaria frente a la portería de Inter Miami.

El conjunto estadounidense mantuvo la ventaja durante buena parte del encuentro y aprovechó los espacios conforme La Máquina adelantó sus líneas en busca del empate.

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La recompensa llegó al minuto 81, cuando Casemiro apareció para marcar el 2-0 y prácticamente sentenciar la final de la Campeones Cup.

La jugada tuvo nuevamente participación de Messi, quien asistió al mediocampista brasileño para ampliar la diferencia.

Con el segundo gol, Inter Miami dejó prácticamente sin opciones a Cruz Azul en los últimos minutos y encaminó la celebración de un nuevo campeonato.

Inter Miami suma otro título con Messi como figura

Lionel Messi celebra la conquista del torneo Campeones Cup, que Inter Miami ganó este miércoles a Cruz Azul en el estadio NU. EFE/ Alberto Boal

La Campeones Cup enfrentó al campeón de la MLS y al campeón de la Liga MX, por lo que el duelo también representó una oportunidad para medir a dos de las principales fuerzas del futbol de Norteamérica.

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Inter Miami aprovechó la presencia de Messi para inclinar el partido a su favor. El argentino marcó, asistió y volvió a ser determinante en una final.

Para Cruz Azul, la derrota representa la pérdida de una oportunidad de conquistar la Campeones Cup y conseguir un trofeo internacional ante un rival de la MLS.

Con el silbatazo final, el conjunto mexicano terminó el encuentro sin poder encontrar el camino hacia la remontada.

El resultado también permitió a Messi celebrar una nueva conquista con Inter Miami y hacerlo, además, con una cifra individual que quedará marcada en la historia del club: 100 goles como jugador del equipo de Miami.

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