Betis vs Getafe, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México la Jornada 6 de LaLiga con Álvaro Fidalgo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Real Betis buscará mantener el buen momento que atraviesa cuando reciba al Getafe este jueves 17 de septiembre, en partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga.

El conjunto verdiblanco llega después de sumar tres victorias consecutivas y ocupa el tercer lugar de la clasificación con 12 puntos. Ahora tendrá una nueva oportunidad para acercarse a los primeros puestos, además de ofrecer a la afición mexicana la posibilidad de ver nuevamente en acción a Álvaro Fidalgo.

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Del otro lado, el Getafe llega con cinco unidades y ubicado en la decimoquinta posición, por lo que buscará sumar en su visita a Sevilla para mejorar su situación en el campeonato.

¿Cómo llegan Betis y Getafe?

(Instagram / @realbetisbaolmpie)

El Betis atraviesa una buena racha en este inicio de temporada. Antes de este compromiso consiguió una victoria por 2-1 frente al Villarreal como visitante, mientras que previamente derrotó 3-2 al Lille en competición europea y superó 1-0 al Real Madrid.

Con esos resultados, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini acumula 12 puntos después de cinco jornadas y se mantiene entre los primeros lugares de la clasificación.

El panorama es diferente para el Getafe, que todavía busca encontrar regularidad. El conjunto madrileño empató 1-1 ante Deportivo y también igualó por el mismo marcador frente al Celta, mientras que anteriormente perdió 1-0 contra Osasuna.

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El equipo de José Bordalás suma cinco puntos y ocupa el puesto 15, por lo que una victoria fuera de casa le permitiría tomar aire en la clasificación.

¿Dónde ver Betis vs Getafe en México y a que hora?

(Europa Press)

El partido entre Real Betis y Getafe se disputará este jueves 17 de septiembre.

LaLiga confirmó oficialmente que el encuentro comenzará a las 17:00 horas de España, equivalente a las 11:00 horas del centro de México.

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de Sky Sports México y Sky+.