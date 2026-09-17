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Betis vs Getafe, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México la Jornada 6 de LaLiga con Álvaro Fidalgo

El conjunto verdiblanco busca mantener su buen momento en el campeonato, mientras el cuadro madrileño necesita sumar para alejarse de la parte baja de la clasificación

El futbolista Álvaro Fidalgo al centro, flanqueado por el escudo del Real Betis a la izquierda y el del Getafe a la derecha en un estadio.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Real Betis buscará mantener el buen momento que atraviesa cuando reciba al Getafe este jueves 17 de septiembre, en partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga.

El conjunto verdiblanco llega después de sumar tres victorias consecutivas y ocupa el tercer lugar de la clasificación con 12 puntos. Ahora tendrá una nueva oportunidad para acercarse a los primeros puestos, además de ofrecer a la afición mexicana la posibilidad de ver nuevamente en acción a Álvaro Fidalgo.

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Del otro lado, el Getafe llega con cinco unidades y ubicado en la decimoquinta posición, por lo que buscará sumar en su visita a Sevilla para mejorar su situación en el campeonato.

¿Cómo llegan Betis y Getafe?

(Instagram / @realbetisbaolmpie)
(Instagram / @realbetisbaolmpie)

El Betis atraviesa una buena racha en este inicio de temporada. Antes de este compromiso consiguió una victoria por 2-1 frente al Villarreal como visitante, mientras que previamente derrotó 3-2 al Lille en competición europea y superó 1-0 al Real Madrid.

Con esos resultados, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini acumula 12 puntos después de cinco jornadas y se mantiene entre los primeros lugares de la clasificación.

El panorama es diferente para el Getafe, que todavía busca encontrar regularidad. El conjunto madrileño empató 1-1 ante Deportivo y también igualó por el mismo marcador frente al Celta, mientras que anteriormente perdió 1-0 contra Osasuna.

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El equipo de José Bordalás suma cinco puntos y ocupa el puesto 15, por lo que una victoria fuera de casa le permitiría tomar aire en la clasificación.

¿Dónde ver Betis vs Getafe en México y a que hora?

(Europa Press)
(Europa Press)

El partido entre Real Betis y Getafe se disputará este jueves 17 de septiembre.

LaLiga confirmó oficialmente que el encuentro comenzará a las 17:00 horas de España, equivalente a las 11:00 horas del centro de México.

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de Sky Sports México y Sky+.

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