México

Ellos son los nominados de la octava semana de La Casa de los Famosos México 2026

La placa será decisiva para conocer quién abandonará el reality a dos semanas de la final

Seis retratos digitales estilizados de tres mujeres y tres hombres con expresiones de asombro sobre fondos de colores y logotipos del programa
Seis famosos integran la placa de nominados de LCDLFM 4. (Instagram: La Casa de los Famosos México 4)
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La octava semana de La Casa de los Famosos México dejó una de las nominaciones más peculiares de la temporada. Los habitantes se trasladaron al Zoom, convertido en un casino al estilo Las Vegas, donde dados, cartas y ruleta determinaron los puntos que cada participante podía entregar.

La jornada tuvo un ingrediente especial: se trató de la penúltima nominación de la temporada. La placa será decisiva para conocer quién abandonará el reality este domingo y quién conseguirá avanzar a la novena semana, cada vez más cerca de la disputa por los 4 millones de pesos.

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Gema Garoa quedó fuera de la nominación gracias a la inmunidad que obtuvo a cambio de entregar el presupuesto completo destinado a la comida de la casa. La decisión le garantizó su permanencia durante la novena semana, aunque provocó molestia entre algunos habitantes.

Además, Ese Pérez fue enviado directamente a la placa por Mariana Ochoa, actual líder de la casa, quien tomó la decisión de poner en riesgo al creador de contenido.

Seis retratos digitales con los nombres de Ese Pérez, Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Karina Torres, Memo Schutz y Mariana Ochoa
Un cartel del programa La Casa de los Famosos México presenta a Ese Pérez, Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Karina Torres, Memo Schutz y Mariana Ochoa como nominados. (Instagram: La Casa de los Famosos México 4)

¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos México?

La placa de la octava semana quedó integrada por:

  • Ese Pérez
  • Cynthia Klitbo
  • Karina Torres
  • Mariana Ochoa
  • Ernesto Laguardia
  • Memo Shutz

Las votaciones estuvieron marcadas por una dinámica de azar. Yahir utilizó los dados; Brianda Deyanara y Ernesto Laguardia recurrieron a las cartas; mientras Gema Garoa, Mariana Ochoa y Memo Shutz utilizaron la ruleta. Karina Torres y Ese Pérez también participaron con dados, mientras Cynthia Klitbo nominó mediante cartas.

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Entre los movimientos más relevantes estuvieron los -3 puntos de Karina Torres para Mariana Ochoa y Yahir, así como los -3 que Cynthia Klitbo otorgó a Brianda Deyanara. Ese Pérez, por su parte, dio 3 puntos a Mariana Ochoa y -3 a Yahir.

Gema Garoa aseguró su inmunidad en La Casa de los Famosos México tras subastar el 100% del presupuesto.
Gema Garoa aseguró su inmunidad en La Casa de los Famosos México tras subastar el 100% del presupuesto de comida. (Captura de pantalla )

La dinámica de votación estuvo envuelta en la controversia debido a que, en primera instancia, Ese Pérez había tirado el dado y había retirado dos puntos a Mariana Ochoa. Sin embargo, la producción repitió su voto.

En la red social X, usuarios alzaron la voz ante lo que consideraron un error claro de parte de la producción. “Exigimos a @ronogueron, @PalyAlonso y a la producción de @LaCasaFamososMx que SAQUE a Mariana Ochoa de la tabla de nominados porque Ese Pérez ya le había dado un -2. El primer tiro fue legal porque lo hizo en la mesa y agitando el dado. No se burlen del público que ve su programa”, escribió el creador de contenido Gerardo Perry.

Hasta el cierre de esta edición, la producción del reality no se había pronunciado sobre los señalamientos.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos México 4?

La Casa de los Famosos México puede seguirse en vivo las 24 horas mediante ViX. En televisión abierta, Canal 5 transmite las galas de lunes a viernes a las 10:00 p.m., mientras que Las Estrellas presenta la gala de eliminación los domingos a las 8:30 p.m.

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