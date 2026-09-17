Abandonan ataúd con un cadáver en plena avenida de Uruapan; investigan amenazas a trabajador de funeraria

Dos personas bajan un ataúd de un vehículo blanco en Uruapan, hecho que las autoridades investigan tras reportarse amenazas a un trabajador funerario. (X)

Guardar

Un ataúd con el cuerpo sin vida de un hombre fue abandonado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en Uruapan, Michoacán, hecho que provocó una movilización de corporaciones de seguridad durante el miércoles 16 de septiembre.

El féretro quedó sobre la vía pública, en las inmediaciones de El Cerrito, junto a la barda perimetral del aeropuerto y en la colonia Emiliano Zapata. Automovilistas y vecinos alertaron a las autoridades tras detectar la presencia de la caja.

PUBLICIDAD

Un video difundido en redes sociales muestra a dos hombres que bajan el ataúd de un vehículo y lo dejan en la zona.

Ataúd abandonado en Uruapan moviliza a las autoridades

Ante el reporte, elementos de los tres órdenes de gobierno acudieron al sitio y acordonaron el área. La movilización incluyó personal especializado en artefactos explosivos y materiales peligrosos, debido a versiones que advertían sobre la posible presencia de algún dispositivo dentro del féretro.

Los especialistas aplicaron los protocolos correspondientes y descartaron la existencia de explosivos. Una vez que la zona quedó bajo control, las autoridades inspeccionaron el ataúd.

En su interior localizaron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años, cuya identidad todavía no había sido establecida. Personal pericial de la Fiscalía Regional realizó las diligencias correspondientes.

PUBLICIDAD

De manera preliminar, los especialistas determinaron que el cadáver estaba embalsamado y presentaba lesiones en la cabeza y el tórax.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente el móvil del abandono ni las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Un hombre y una mujer bajan un féretro del maletero de una camioneta blanca y lo dejan en la vía pública en Uruapan. (X)

¿Por qué abandonaron el ataúd en Uruapan?

Una de las principales líneas de investigación apunta hacia una funeraria que habría recibido instrucciones para trasladar el cuerpo.

De acuerdo con las primeras indagatorias, un trabajador declaró ante las autoridades que recibió una llamada en la que le ofrecieron dinero a cambio de transportar una caja. Al llegar al punto indicado, presuntamente encontró a varios sujetos encapuchados y armados, quienes colocaron el ataúd en un vehículo y le ordenaron llevarlo a otro sitio.

PUBLICIDAD

El trabajador habría recibido después una segunda llamada. Según su declaración, los sujetos lo amenazaron y le ordenaron abandonar el féretro sobre la avenida Lázaro Cárdenas.

El vehículo utilizado para transportar el ataúd quedó asegurado y fue puesto a disposición de la autoridad competente como parte de la investigación.

La Fiscalía investiga quién contrató el servicio, quién era el hombre localizado dentro del féretro y qué ocurrió antes de que el cuerpo terminara abandonado en una de las principales vialidades de Uruapan.