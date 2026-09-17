México

Cómo tener un radiante árbol de olivo en patio pequeño o terraza: en maceta y con cuidados sencillos para cosechar tus propias aceitunas

La tolerancia a la sequía y una poda ligera lo vuelven una alternativa práctica para hogares con poco espacio que buscan un árbol ornamental y comestible

Una mujer con delantal sostiene la rama de un olivo en maceta en una terraza, cerca de una mesa con aceitunas y una botella de aceite.
Un olivo joven variedad Arbequina puede vivir años en una maceta bien cuidada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tener un olivo en casa ya no requiere un huerto grande ni un clima mediterráneo.

El árbol se adapta a macetas y prospera en patios pequeños o terrazas, siempre que reciba luz directa la mayor parte del día y un riego controlado. Con estos cuidados, cosechar aceitunas propias en unos años es posible incluso en espacios reducidos.

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Su resistencia a la sequía y su lento crecimiento lo vuelven una opción práctica para quien busca un árbol ornamental con frutos comestibles, sin dedicarle horas de mantenimiento diario ni depender de un terreno amplio.

Olivo en maceta sobre un patio de piedra, rodeado de lavanda y romero. Al fondo, un jardín verde y una casa de piedra con tejado.
El olivo necesita al menos seis horas de sol directo al día para prosperar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Real Sociedad de Horticultura de Gran Bretaña (RHS) explica que el olivo es un árbol perenne, tolerante a la sequía, que “ama tomar el sol en una posición cálida, luminosa y resguardada”.

En México, el cultivo funciona bien en el norte, el centro y las zonas altas del país.

La maceta debe tener entre 30 y 50 centímetros de diámetro

La RHS recomienda iniciar con macetas de 30 a 35 centímetros de ancho y profundidad, suficientes para acomodar las raíces de un ejemplar joven.

Conforme el árbol crece, hay que trasplantarlo a recipientes más grandes, hasta llegar a contenedores de 45 o 50 centímetros para plantas maduras.

Mujer con camisa azul revisa un olivo en maceta de terracota junto a un plato con aceitunas sobre una mesa de madera en una terraza.
Las macetas de barro o terracota favorecen la transpiración del sustrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los materiales porosos como el barro o la terracota son preferibles al plástico, porque permiten que el sustrato transpire y evitan el encharcamiento.

El fondo del recipiente necesita varios orificios de drenaje y, si es posible, elevarse sobre soportes para que el agua sobrante escurra sin quedar atrapada bajo la base.

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El sustrato ideal combina tierra para macetas con arena o grava

El olivo no exige suelos ricos en nutrientes, pero sí requiere un drenaje excelente.

La RHS sugiere una mezcla a base de sustrato de textura franca combinada con un 20% de grava horticultural para aligerar la composición.

Tierra seca y agrietada con pequeñas piedras, polvo y hojas secas suspendidos en el aire.
El sustrato ideal combina tierra para macetas con arena, piedritas o grava. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distintas guías de jardinería recomiendan alternativas equivalentes: sustrato universal mezclado con arena gruesa y piedras pequeñas que simulen un suelo pedregoso.

El pH ideal se ubica entre 7 y 8, ligeramente alcalino, por lo que si la tierra disponible es ácida conviene corregirla con un poco de cal de jardín.

La Arbequina es la variedad más recomendada para espacios reducidos

Para cultivo en maceta conviene elegir variedades compactas y de entrada temprana en producción.

La Arbequina es la más utilizada, con porte reducido, ramas finas y aceitunas pequeñas ricas en aceite, ideales para consumo doméstico.

Primer plano de una rama de olivo con hojas verde grisáceas y pequeñas aceitunas verdes y negras con gotas de agua, destacando la textura.
La floración del olivo ocurre en primavera, antes de la cosecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras opciones viables son la Arbosana, resistente al frío, y la Picual, ambas adecuadas para quien busca un árbol productivo sin necesidad de un espacio extenso.

Quien prefiera un ejemplar solo decorativo puede optar por variedades ornamentales o tipo bonsái, que no requieren fructificación para lucir bien en patios pequeños.

Un olivo en una maceta de terracota en un patio de baldosas claras junto a una casa moderna con grandes ventanales y sofás de exterior.
Un olivo comienza a dar aceitunas entre los cuatro y ocho años de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis horas de sol directo son el requisito que no admite negociación

La ubicación decide el éxito del cultivo. El árbol necesita pleno sol, sin la sombra de paredes o construcciones cercanas, y girar la maceta cada tanto ayuda a que todas las ramas reciban luz de manera pareja.

Durante la temporada cálida, de abril a septiembre, el olivo agradece estar al aire libre en balcones, patios o terrazas.

Patio urbano con piso de baldosas grises y paredes blancas. Un olivo en maceta azul, un arce japonés rojo, un ficus y un limonero con fruta amarilla en macetas de barro.
La cosecha se extiende de junio a noviembre, según la variedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En climas con inviernos fríos o heladas, la planta debe moverse a un sitio resguardado, luminoso y fresco, pero nunca junto a fuentes de calor artificial que alteren su ciclo natural de reposo.

El riego se hace solo cuando el sustrato está seco varios centímetros hacia abajo

El mayor error al cultivar un olivo en maceta es regarlo en exceso. La RHS aconseja mantener el sustrato apenas húmedo durante el invierno y regar con regularidad solo entre abril y finales de septiembre, cuando el árbol está en crecimiento activo.

Una prueba sencilla consiste en introducir un dedo o un palito en la tierra: si sale húmedo, conviene esperar antes de volver a regar.

Una mujer arrodillada riega con una regadera metálica un pequeño olivo en maceta, rodeada de plantas en un patio de baldosas.
Regar solo cuando el sustrato está seco previene el exceso de humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ejemplares jóvenes toleran riegos algo más frecuentes, siempre moderados, porque sus raíces todavía no alcanzan reservas profundas de humedad.

Una poda ligera en primavera mantiene el tamaño controlado en espacios pequeños

El olivo crece lento, así que no demanda podas intensas. La RHS recomienda intervenir a finales de primavera o inicios de verano, eliminando ramas muertas, enfermas o mal orientadas, y despejando el centro de la copa para que entre luz.

En macetas, además, conviene despuntar las ramas principales cuando el árbol alcanza 1.5 metros de altura, para estimular nuevas ramificaciones sin que la planta se desborde del espacio disponible.

Un balcón con dos sillones de madera claros con cojines, una mesa auxiliar de piedra, un farol, un árbol de olivo en maceta y una puerta verde.
La poda ligera en primavera mantiene el tamaño del árbol bajo control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Podar después de agosto no es recomendable, porque los brotes nuevos no alcanzan a endurecerse antes del frío.

La fertilización se aplica una vez al año, al inicio de la primavera

A diferencia de otros frutales, el olivo no exige fertilizaciones frecuentes.

Un aporte anual de abono orgánico o líquido balanceado, aplicado en primavera, resulta suficiente para sostener el crecimiento y la futura producción de fruto.

Los especialistas consultados coinciden en evitar el exceso de nitrógeno, que favorece el follaje en detrimento de la floración.

Una mano con guante sostiene una pala de jardín llena de polvo blanco que cae sobre la tierra.
Si la tierra es ácida, un poco de cal de jardín ayuda a equilibrar el pH. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diluir el fertilizante a un 60-70% de la dosis indicada en el empaque, y regar antes y después de aplicarlo, reduce el riesgo de quemar las raíces.

México tiene zonas con clima apto para el olivo, desde Sonora hasta el Valle de México

El cultivo del olivo llegó a México en 1524, introducido por misioneros franciscanos y jesuitas, y se estableció primero en el Valle de México y después en Jalisco, Baja California y Sonora.

De acuerdo con el sitio especializado Olivos de México, el árbol crece bien en el norte, el centro y las zonas altas del sur del país, aunque se recomienda evitar los climas tropicales para fines de producción de aceitunas, porque la falta de frío invernal puede afectar la floración de primavera.

Infografía sobre el olivo en México con un mapa nacional, frailes plantando árboles, montañas, árboles bajo el sol y paisaje tropical.
El olivo llegó a México en 1524 con misioneros franciscanos y jesuitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen registros, sin embargo, de olivos productivos incluso en regiones tropicales mexicanas.

La cosecha llega entre cuatro y ocho años después de la plantación

Un olivo comienza a producir aceitunas entre los cuatro y ocho años de edad, según variedad, riego y manejo de poda.

Las variedades aceiteras como la arbequina suelen ser de producción más precoz que otras destinadas a aceituna de mesa.

Ilustración de aceitunas verdes y negras brillantes en un cuenco blanco, con gotas de aceite y una rama de olivo con flores blancas. Fondo difuminado.
Despuntar las ramas principales estimula nuevas ramificaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La floración ocurre en primavera y la cosecha se extiende de junio a noviembre, dependiendo de la variedad y la región.

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