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Javier Alarcón se lanza contra Cruz Azul tras perder contra el Inter de Miami: “Fue un equipo chico”

Messi fue la estrella del partido tras anotar un gol y dar una asistencia

Cruz Azul perdió 2 a 0 contra el Inter de Miami gracias a un gol y a una asistencia de Messi (AFP)
Cruz Azul perdió 2 a 0 contra el Inter de Miami gracias a un gol y a una asistencia de Messi (AFP)
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Cruz Azul cayó 2-0 ante el Inter Miami en el Nu Stadium de Miami, durante el partido por el trofeo de la Campeones Cup, un resultado que desató múltiples críticas.

Durante el programa Futbol Picante, Javier Alarcón centró su crítica en un aspecto que considera más grave que el resultado o los errores tácticos: la actitud del equipo. Para el analista de ESPN, la derrota ante Inter Miami, del pasado 16 de septiembre, exhibió a un conjunto que perdió seguridad en un partido que, a su juicio, el rival no dominó de forma extraordinaria.

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Inter Miami vs. Cruz Azul
Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi runs with the ball chased by Cruz Azul's Argentine defender #33 Gonzalo Piovi during the Campeones Cup final football match between Inter Miami CF and Mexico's Cruz Azul at Nu Stadium in Miami, Florida, on September 16, 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

Alarcón admitió que existen factores deportivos que ayudan a explicar el tropiezo. Mencionó fallas en pases sencillos, decisiones del técnico al alinear futbolistas sin ritmo y bajos rendimientos individuales, como los de Dita, Ibáñez, Paradela y Palavecino. También tomó en cuenta las condiciones del viaje, la cancha y las ventajas de jugar como local que tiene un club de la MLS.

Su principal cuestionamiento fue más allá de esos elementos. Sostuvo que Cruz Azul volvió a mostrar una fragilidad emocional que parecía superada desde la obtención de la novena estrella. Cuando habló de un equipo “pecho frío”,achicado” o con “el corazón chiquito”, se refirió a una escuadra que no compitió con determinación ante un rival de jerarquía y que permitió que el contexto la rebase.

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“Se puede incluso reconocer un poco de soberbia, se puede hablar de la incomodidad, del viaje, del campo, de las ventajas que tiene la MLS sobre los equipos mexicanos, pero en el caso de Cruz Azul, no se puede ser otra vez pecho frío, porque esa herida aparentemente había cicatrizado. Y hoy vimos un Cruz Azul que se intimidó, se achicó frente al equipo de Inter de Miami, que no hace ningún partido extraordinario, esa es la realidad, un partido mediano. Y Cruz Azul terminó siendo un equipo apocado, un equipo con el corazón chiquito. Y eso, en los últimos tiempos, ya se había superado”
El periodista deportivo no escatimó al momento de juzgar la derrota de Cruz Azul. (Jovani Pérez)
El periodista deportivo no escatimó al momento de juzgar la derrota de Cruz Azul. (Jovani Pérez)

Alarcón y su dura crítica a Cruz Azul

Para Alarcón, Inter Miami no necesitó desplegar un nivel sobresaliente para imponerse. Esa percepción agrava el juicio sobre Cruz Azul: la Máquina no perdió únicamente por el poder ofensivo del cuadro encabezado por Lionel Messi, sino porque no consiguió responder con carácter ni imponer condiciones durante el encuentro.

La frase sobre “salir a pedirle la camiseta a Messi” funcionó como una imagen de inferioridad competitiva. El comentarista no afirmó de forma literal que los jugadores hayan priorizado un recuerdo con el argentino sobre el partido, sino que uso esa idea para señalar que Cruz Azul habría encarado el duelo con admiración o temor, en lugar de hacerlo con la convicción de disputar un título.

Inter Miami vs. Cruz Azul
Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi fights for the ball with Cruz Azul's Argentine forward #29 Rodolfo Rotondi and Cruz Azul's defender #05 Jesus Orozco during the Campeones Cup final football match between Inter Miami CF and Mexico's Cruz Azul at Nu Stadium in Miami, Florida, on September 16, 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

Alarcón también matizó su postura al decir que la Campeones Cup tiene un “valor relativo”. Reconoció que no coloca al torneo al nivel de la Liga MX o la Concacaf Champions Cup, pero sostuvo que eso no exime a un equipo profesional de competir al máximo.

Cómo se vivió el partido

El conjunto de Florida abrió el marcador al minuto 24, cuando Messi anotó de cabeza y adelantó a su equipo en la final ante el campeón de la Liga MX. El gol tuvo un valor adicional para el argentino, pues representó el número 100 desde su llegada al club estadounidense.

El cuadro cementero intentó reaccionar después de la desventaja y generó algunos acercamientos en busca del empate, pero no logró superar a la defensa de Inter Miami ni encontrar contundencia frente al arco rival. La Máquina adelantó líneas durante varios pasajes del segundo tiempo, aunque esa decisión también dejó espacios que el cuadro de la MLS aprovechó en la recta final del encuentro.

Lionel Messi celebra la conquista del torneo Campeones Cup, que Inter Miami ganó este miércoles a Cruz Azul en el estadio NU. EFE/ Alberto Boal
Lionel Messi celebra la conquista del torneo Campeones Cup, que Inter Miami ganó este miércoles a Cruz Azul en el estadio NU. EFE/ Alberto Boal

El segundo gol llegó al minuto 81, cuando Casemiro definió una jugada en la que Messi participó con una asistencia. La anotación sentenció el triunfo de Inter Miami y dejó sin margen de reacción al equipo cementero, que perdió la oportunidad de conseguir su tercera corona de 2026, luego de conquistar el Apertura y el Campeón de Campeones.

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