México

¿Qué pasa con tus redes sociales cuando mueres? Proponen habilitar testamento para proteger identidad digital en CDMX

Actualmente algunas plataformas como Meta ya cuentan con una configuración que puede habilitarse para proteger la información personal en caso de fallecimiento

Un teléfono móvil con iconos de redes sociales y un documento de testamento digital sobre una mesa en una sala velatoria con un ataúd.
Un proyecto en Ciudad de México propone crear un testamento digital para administrar las cuentas de redes sociales y la identidad en línea tras la muerte de una persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las redes sociales, los correos electrónicos, las fotografías almacenadas en la nube y los archivos de un celular pueden permanecer disponibles después de la muerte de una persona. Ante ese escenario, el diputado Pedro Haces Lago presentó una iniciativa para que los habitantes de la Ciudad de México dejen instrucciones sobre el destino de su identidad digital sin necesidad de incluir esas decisiones en un testamento patrimonial.

El legislador presentó una iniciativa para que las personas en la Ciudad de México puedan decidir qué ocurrirá con su memoria digital después de morir, mediante un registro asociado a Llave CDMX que no sustituiría al testamento patrimonial.

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La propuesta busca que cada persona deje instrucciones anticipadas sobre sus perfiles, cuentas y archivos almacenados en plataformas digitales, teléfonos celulares y servicios en la nube. El objetivo sería evitar que esos datos queden sin administración, sujetos a trámites familiares o bajo las reglas particulares de las empresas tecnológicas.

El legislador de Morena planteó reformas al artículo 1392 Bis del Código Civil capitalino y a los artículos 6 y 14 de la Ley de Operación e Innovación Digital de la Ciudad de México. La iniciativa fue presentada ante el Pleno del Congreso local el pasado 10 de septiembre.

La propuesta separó la identidad digital de los bienes de una herencia

Haces Lago sostuvo que la medida no modificaría las reglas de sucesiones ni definiría el destino de dinero, propiedades u otros bienes. El mecanismo se concentraría en cuentas, perfiles, mensajes, fotografías, correos electrónicos y contenidos digitales.

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El diputado expuso que la vida digital puede permanecer activa durante años después del fallecimiento de una persona. En redes sociales, servicios de mensajería, plataformas de almacenamiento y dispositivos personales quedan registros de conversaciones, recuerdos, documentos y datos que forman parte de la identidad de cada usuario.

Nuestra privacidad no debería terminar con nuestra muerte; nuestra voluntad, tampoco, y nuestra dignidad, mucho menos”, afirmó durante la presentación de la iniciativa.

La propuesta partió de una pregunta: qué sucede con las fotografías, mensajes, correos electrónicos y redes sociales cuando una persona muere sin dejar instrucciones sobre sus cuentas. En esos casos, familiares o personas cercanas suelen enfrentar procesos para solicitar acceso, recuperar información o pedir que un perfil sea eliminado.

Llave CDMX concentraría las decisiones sobre cuentas y contenidos

El proyecto contempla que las personas puedan establecer desde Llave CDMX si desean conservar o eliminar sus cuentas digitales después de su muerte. También podrían definir quién tendría autorización para administrar determinados perfiles, archivos o plataformas.

Haces Lago planteó que el registro sería gratuito, voluntario e irrevocable. La persona decidiría si sus redes sociales deben permanecer activas, ser eliminadas, convertirse en espacios conmemorativos o quedar bajo la administración de una dirección digital previamente designada.

No estamos hablando de dinero; no estamos hablando de propiedades; no estamos modificando las reglas de una herencia”, aclaró el diputado. “Estamos hablando exclusivamente de cuentas, perfiles y contenidos digitales”.

La iniciativa propuso aprovechar la infraestructura tecnológica ya existente de Llave CDMX. La Agencia Digital de Innovación Pública sería responsable de administrar el registro y de coordinarse con el Registro Civil para verificar el fallecimiento de la persona que hubiera dejado instrucciones.

Una vez confirmado el deceso, la autoridad capitalina podría ejecutar las disposiciones registradas por el titular de la identidad digital. El planteamiento también considera que la Ciudad de México celebre convenios con plataformas digitales para facilitar el cumplimiento de esas decisiones.

Las plataformas ya tienen reglas propias para usuarios fallecidos

El legislador señaló que empresas como Google, Apple y Meta cuentan con herramientas para designar contactos de confianza o solicitar la administración de cuentas tras la muerte de una persona. Cada compañía, no obstante, aplica requisitos y procedimientos distintos.

Cuando no existen indicaciones previas, los familiares deben acreditar la muerte, comprobar su relación con la persona fallecida y cumplir con las condiciones establecidas por cada plataforma. El resultado puede variar según el tipo de cuenta, el servicio contratado y las políticas internas de cada empresa.

La propuesta buscaría que la voluntad del usuario quede registrada antes de su fallecimiento y no dependa únicamente de una gestión posterior de familiares ante compañías privadas. Haces Lago afirmó que los recuerdos digitales no deberían quedar “a disposición de una empresa” ni permanecer abandonados en internet.

El diputado refirió que 90.5% de los hogares de la Ciudad de México tiene acceso a internet y que 91% cuenta con Facebook u otras redes sociales. Esas cifras, expuso, reflejan que millones de capitalinos ya construyeron una presencia digital que podría continuar disponible después de su muerte.

El mecanismo no reemplazaría al testamento tradicional

El Código Civil capitalino ya reconoce bienes y derechos digitales dentro de los testamentos. La iniciativa busca abrir una vía distinta para quienes sólo quieran establecer instrucciones sobre su identidad digital, sin elaborar un documento sucesorio sobre su patrimonio.

Haces Lago recordó que, en México, apenas una de cada 20 personas mayores de 16 años tiene testamento. Bajo ese argumento, propuso una alternativa digital para que la población pueda decidir el futuro de sus cuentas sin iniciar un procedimiento testamentario completo.

La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México informó que la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial para su dictaminación.

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