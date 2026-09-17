La Granja VIP: estos son los cinco nominados que están en riesgo de salir esta semana

Los nominados de la segunda semana de La Granja VIP 2026 (TV Azteca/Captura de pantalla)

Guardar

La segunda semana de La Granja VIP terminó con una placa de nominados más grande de lo esperado. Tras la Asamblea realizada este miércoles 16 de septiembre, cinco participantes quedaron en riesgo de abandonar la competencia durante la próxima gala de eliminación.

La noche estuvo marcada por enfrentamientos, acusaciones y estrategias entre los habitantes del reality de TV Azteca. Niurka fue la más votada durante la Asamblea, mientras que Mónica Escobedo consiguió su lugar en la placa después de un empate con Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la dinámica todavía tenía una sorpresa. Manelyk González ganó el Huevo Dorado, cuyo beneficio en esta ocasión consistió en elegir a un quinto nominado. La influencer decidió enviar a la placa a Kevyn “Bicolor”, por lo que la lista definitiva aumentó a cinco participantes.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP?

Después de las distintas dinámicas de la semana, los participantes que quedaron en riesgo de eliminación son:

Manelyk González

Azalia “La Negra” Ojeda

Niurka

Mónica Escobedo

Kevyn “Bicolor”

Los dos primeros lugares de la placa se definieron antes de la Asamblea. Manelyk quedó nominada como consecuencia del legado de Abigail Pak, “La Coreañera”, quien antes de abandonar el programa la eligió para ocupar un lugar en la zona de riesgo.

PUBLICIDAD

Por su parte, Azalia Ojeda llegó a la placa después del Duelo de Nominación del martes 15 de septiembre, en el que se enfrentó a Rafael Mercadante. Azalia la convirtió en la segunda nominada de la semana.

Niurka fue la más votada durante la Asamblea

Niurka - (X)

La tensión aumentó durante la segunda Asamblea de la temporada. Los Granjeros tuvieron que señalar a sus compañeros y explicar públicamente los motivos de sus votos.

Niurka recibió la mayor cantidad de nominaciones. Entre quienes votaron por ella estuvieron Mono Osuna, Kenny, Kunno, Manelyk y Azalia, entre otros participantes. Las razones expuestas estuvieron relacionadas con diferencias personales, actitudes dentro de la convivencia y conflictos que han surgido durante los primeros días del programa.

PUBLICIDAD

A pesar de convertirse en una de las nominadas, la vedette aseguró que esperaba recibir los votos de sus rivales. En declaraciones posteriores a la Asamblea, Niurka señaló que tenía identificado al grupo que, según ella, buscaría colocarla en la placa.

Mónica Escobedo también quedó en la placa

Hospitalizan a Mónica Escobedo Crédito: FB/monicaescobedoo

Otro de los momentos importantes de la Asamblea ocurrió cuando Mónica Escobedo y La Bebeshita terminaron empatadas en votos.

Debido a que el reglamento requería una decisión para romper la igualdad, la responsabilidad quedó en manos de Pascal Nadaud, quien durante esta semana ocupa el puesto de Capataz.

Finalmente, Pascal decidió colocar a Mónica en la placa, mientras que La Bebeshita quedó fuera de la nominación.

La decisión generó tensión entre los habitantes, especialmente porque ambas habían protagonizado diferencias durante los días previos. El conflicto por las camas y distintos roces relacionados con las tareas y la convivencia estuvieron entre los temas mencionados durante la jornada.

PUBLICIDAD

Manelyk cambia la placa con el Huevo Dorado

Kevyn “Bicolor” nominado La Granja VIP (especial)

Cuando parecía que la placa estaba definida, Manelyk consiguió el Huevo Dorado tras imponerse en la prueba correspondiente.

El beneficio de esta semana le permitió elegir directamente a un quinto nominado. La influencer optó por Kevyn “Bicolor”, quien de esta manera regresó a la zona de riesgo.

La decisión modificó por completo la placa, que pasó de cuatro a cinco participantes en riesgo de eliminación.

¿Cuándo será la eliminación de La Granja VIP?

Los cinco nominados deberán esperar la gala de eliminación para conocer quién continuará en la competencia y quién tendrá que abandonar La Granja VIP.

La eliminación está programada para el domingo 20 de septiembre, de acuerdo con la información publicada por TV Azteca sobre la segunda semana del reality.

PUBLICIDAD

La placa quedó integrada por Manelyk, Azalia, Niurka, Mónica y Kevyn, por lo que los próximos días serán clave para las estrategias, alianzas y posibles movimientos de los participantes antes de la decisión final del público.