México

Así fue el ataque a balazos a Carlos Galindo, coordinador de asesores de la alcaldesa de Tecámac

El exsecretario del Ayuntamiento y su escolta fueron llevados a hospitales cercanos, se reportan fuera de peligro

Imágenes de una cámara de vigilancia muestran el ataque a balazos contra Carlos Galindo, coordinador de asesores de la alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong Romero. En la grabación se observa el tránsito de personas por una calle y el momento en que un sujeto armado se aproxima a un vehículo para efectuar los disparos (Video: @azucenau/X)
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Carlos Galindo, coordinador de asesores de la alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong Romero, y su escolta resultaron heridos luego de un ataque a balazos registrado durante la mañana del 15 de septiembre de 2026, cuando ambos circulaban a bordo de una camioneta por el fraccionamiento Ojo de Agua.

Las imágenes del atentado fueron difundidas por la periodista Azucena Uresti, quien mostró parte de la secuencia captada por cámaras de seguridad de la zona.

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De acuerdo con la información difundida, dos sujetos llegaron al lugar alrededor de las 07:27 horas y permanecieron en la zona durante aproximadamente 20 minutos. A las 07:47 horas, cuando la camioneta en la que viajaban Galindo y su escolta pasó por el sitio, ocurrió la agresión.

Así ocurrió el ataque contra Carlos Galindo en Tecámac

En las imágenes se observa a dos hombres que llegan en bicicleta al sitio donde posteriormente ocurrió el ataque.

Uno de ellos permanece sentado debajo de un árbol mientras espera el paso del vehículo. Cuando la camioneta circula junto al punto donde se encontraba, el sujeto se levanta, saca un arma y comienza a disparar.

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Tras la agresión, los dos hombres se retiran del lugar.

Carlos Galindo y su escolta lograron continuar su trayecto y se dirigieron inicialmente a la Cruz Roja de Tecámac para recibir atención médica. Posteriormente, ambos fueron trasladados a otros hospitales.

(X @CarlosTorresF_)
(X @CarlosTorresF_)

El coordinador de asesores relató posteriormente lo ocurrido mediante un video, en el que explicó que esa mañana había salido de su domicilio para acudir a una reunión de trabajo con la presidenta municipal.

Según su testimonio, aproximadamente a las 07:45 horas, a una cuadra y media de su domicilio, observó a un hombre sentado debajo de un árbol. Cuando estableció contacto visual con él, el sujeto se levantó, sacó un arma y disparó contra la camioneta.

Galindo señaló que aceleró el vehículo mientras su escolta se volteó para repeler la agresión.

Escolta recibió un impacto de bala en el pulmón

Ataque a balazos contra asesor del municipio de Tecámac, Edomex (especial)
Ataque balazos Tecámac Edomex asesor

De acuerdo con el relato de Carlos Galindo, después del ataque su escolta le informó que había resultado lesionado, por lo que decidió acelerar para llegar a la Cruz Roja, al considerar que era el sitio donde podrían recibir auxilio con mayor rapidez.

El funcionario aseguró que su escolta recibió un impacto de bala en el pulmón. Añadió que la ojiva fue retirada y que, según su información, se encontraba fuera de peligro.

Galindo, por su parte, explicó que sufrió lesiones provocadas por los vidrios de la camioneta tras los impactos de bala.

También señaló que durante el trayecto su escolta informó de la emergencia por radio a la institución correspondiente y que posteriormente elementos de seguridad acudieron a la Cruz Roja.

Carlos Galindo asegura que desconoce el móvil del atentado

Así scedió el ataque.

Durante su mensaje, el coordinador de asesores aclaró que Rosi Wong no viajaba con él al momento de la agresión y afirmó que desconoce cuál pudo haber sido el móvil del ataque.

Galindo también hizo referencia a un contexto de presunto hostigamiento que, según dijo, habría ocurrido desde noviembre y diciembre, cuando él y otros ciudadanos fueron señalados públicamente por una persona que ostenta un cargo de representación popular.

El funcionario sostuvo que esos señalamientos y el supuesto hostigamiento hacia su persona están documentados y que algunos de ellos fueron difundidos públicamente en redes sociales.

Hasta el momento, el testimonio de Galindo establece que desconoce quién ordenó o ejecutó el ataque y cuál habría sido el móvil, por lo que serán las investigaciones correspondientes las que determinen las circunstancias y responsabilidades relacionadas con la agresión.

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