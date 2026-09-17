Guadalajara Open: quedaron definidos los cruces de cuartos de final del torneo WTA 500

Marta Kostyuk e Iva Jovic son las principales favoritas para coronarse en la Perla Tapatía. (REUTERS/Raquel Cunha)

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El Guadalajara Open 2026 entra a su etapa crucial este jueves 17 de septiembre con los cuartos de final, donde ocho tenistas buscarán permanecer con vida en el torneo y conseguir el boleto a las semifinales.

Los encuentros se realizarán en el Complejo Panamericano de Tenis, situado en Zapopan, desde las 13:00 horas y la actividad se extenderá hasta las 19:00 horas aproximadamente, dependiendo a qué hora termine el último encuentro.

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Duelos de cuartos de final confirmados

La española Cristina Bucsa en el WTA de Guadalajara. REUTERS/Raquel Cunha

A continuación, te presentamos los encuentros confirmados para los cuartos de final:

Cristina Bucsa (España) vs Sara Beijek (República Checa)

Cristina Bucsa y Sara Bejlek se enfrentaron recientemente en la primera ronda del US Open 2026. La española se impuso en tres sets, con parciales de 7-5, 4-6 y 6-1, un antecedente que apunta a un encuentro parejo en Guadalajara.

La tenista checa parte con ventaja en el ranking de la WTA, donde ocupa el puesto 28, mientras que la ibérica se encuentra en el lugar 44, aunque llega con el respaldo de su triunfo más reciente en el último Grand Slam del año.

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El encuentro está programado para comenzar a las 13:00 horas.

Magdalena Frech (Polonia) vs Iva Jovic (Estados Unidos)

Iva Jovic en el WTA 500 de Guadalajara. (REUTERS/Raquel Cunha)

El duelo también representa una revancha de lo ocurrido hace unas semanas en la primera ronda del US Open 2026. Iva Jovic venció entonces a la polaca Magdalena Fręch en sets corridos, con parciales de 7-5 y 6-3.

La estadounidense llega como número 16 del ranking de la WTA, mientras que Fręch ocupa el puesto 57. La diferencia en la clasificación coloca a Jovic no solamente como favorita para este encuentro, sino como una de las candidatas para quedarse con el título.

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El encuentro está programado para comenzar a las 14:10 horas aproximadamente, pues todo depende del horario en el que termine el primer encuentro.

Marta Kostyuk (Ucrania) vs Liudmila Samsonova (Rusia)

Marta Kostyuk en el US Open 2026. (Reuters/Geoff Burke)

La ucraniana parte como la principal favorita para conquistar el Guadalajara Open al ocupar la décima posición del ranking mundial. Aunque quedó eliminada en los octavos de final del US Open 2026 ante Linda Noskova, mantiene el nivel que mostró meses antes en Wimbledon, torneo en el que alcanzó las semifinales este mismo año.

Liudmila Samsonova busca dar la sorpresa después de superar a la estadounidense Kayla Day en la primera ronda del certamen en un partido que se definió en tres sets y dos de ellos llegaron al tie break, una muestra de la exigencia que enfrentó para avanzar.

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El encuentro está programado para iniciar tentativamente a las 17:00 horas.

Peyton Stearns (Estados Unidos) vs Sloane Stephens (Estados Unidos)

Sloane Stephens en el US Open 2026. (Reuters/Amber Searls)

El duelo entre estadounidenses cierra la actividad de este jueves, donde Peyton Stearns parte como favorita al ubicarse en el puesto 60 del ranking de la WTA, por encima de Sloane Stephens, quien ocupa el lugar 169.

Stearns llega a los cuartos de final después de vencer en sets corridos a la colombiana Emiliana Arango en primera ronda y a la francesa Diane Parry en la siguiente instancia.

Por su parte, Sloane Stephens superó a la francesa Carole Monnet en dos parciales, aunque el segundo tuvo que definirse en tie break, y después eliminó a Janice Tjen para avanzar a los cuartos de final.

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El encuentro está programado para comenzar alrededor de las 18:10 horas.

Todos los partidos podrán verse a través de las pantallas de ESPN y el Plan Premium de Disney+.

Cómo quedaron los cruces de semifinales en dobles femenino

Cristina Bucsa y su compañera Melichar Martínez en el WTA 500 de Guadalajara. ( REUTERS/Raquel Cunha)

A continuación, te presentamos el calendario de juegos para las semifinales en dobles femenino:

Semifinal 1 (Jueves 17 de septiembre - 3:30 PM):

Cristina Bucșa (ESP) / Nicole Melichar-Martinez (USA) vs. Maria Kozyreva (RUS) / Maia Lumsden (GBR).

Semifinal 2 (Viernes 18 de septiembre - 12:00 PM):

Katarzyna Piter (POL) / Quinn Gleason (USA) vs. Peangtarn Plipuech (THA) / Momoko Kobori (JPN).

Con esto, ya puedes disfrutar de todos los encuentros programados para este día en una gran jornada de tenis.