Adrián Marcelo confirma tregua con Gala Montes y explica por qué ya no la atacará

Adrián Marcelo reanudó su rivalidad con Gala Montes tras revelarse que la actriz sostiene una relación abierta con su mánager. (galamontes, adrianmarcelopresenta / Instagram)

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Adrián Marcelo habló sobre la posibilidad de una reconciliación con Gala Montes después de los mensajes que ambos intercambiaron para bajar la tensión de la pelea que arrastraban desde La Casa de los Famosos México.

El conductor aseguró que ya no quería continuar con ataques contra la actriz y le deseó que estuviera bien.

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El regiomontano explicó que su representante tuvo contacto con el equipo de Gala Montes para buscar un acuerdo.

La conversación habría servido para establecer una tregua, al menos en las redes sociales, donde ambos protagonizaron discusiones después de su participación en el reality de Televisa.

Recientemente, el conductor ya había confirmado que hablaba con la actriz por WhatsApp de vez en cuando. La enemistad entre ambos comenzó en la segunda temporada del programa, transmitida en 2024.

Adrián Marcelo y Gala Montes juntos de nuevo: reportan que Televisa los podría meter a LCDLF hoy tras bajo rating (ViX)

Adrián Marcelo fue cuestionado durante un encuentro con medios a su llegada al aeropuerto, después de pasar unos días en Ciudad de México. El conductor dijo que participó en el circuito de la Serie Mundial de Póquer y que realizó grabaciones y colaboraciones antes de volver a Monterrey.

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Adrián Marcelo dijo que habló con Gala Montes para limar asperezas

El exparticipante de La Casa de los Famosos México confirmó que sí tuvo contacto con Gala Montes. Adrián Marcelo explicó que la conversación no implicó una reconciliación pública, pero sí un alto a los intercambios de ataques que mantuvieron durante meses.

“Sí, estuvimos platicando ahí como para limar asperezas”, declaró ante los reporteros.

El conductor detalló que el acercamiento se dio a través de sus representantes. Según explicó, el mánager de Gala Montes se comunicó con el suyo y ambos equipos acordaron detener las confrontaciones en redes sociales.

Adrián Marcelo y Gala Montes. (ViX)

“Su mánager platicó con el mío y pues por ahí hubo una tregua, al menos para en redes sociales, ¿no?”, señaló Adrián Marcelo.

El también creador de contenido sostuvo que no tenía interés en reactivar las críticas contra la actriz. Dijo que continuar con esa dinámica le parecía repetitivo, aunque evitó calificar como una reconciliación el acuerdo que lograron.

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“Ya la neta no me nace estar tirándole, sería un juego ya muy repetitivo”, expresó.

Adrián Marcelo fue preguntado por las controversias que Gala Montes sostuvo con otros integrantes de La Casa de los Famosos México, como Poncho de Nigris. El conductor respondió que no siguió todos los videos y publicaciones de la actriz.

“No vi, no vi, pero pues todos estamos metidos, somos a fin de cuentas participantes de la casa”, afirmó.

El regiomontano describió las confrontaciones entre exparticipantes como parte de la dinámica posterior al reality. También destacó que el programa generaba interés entre los espectadores y trabajo para distintas personas.

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“Este ecosistema sí es fuego cruzado y tírale al de la tercera, al del actual. Así jugamos los que hemos sido parte de esto”, comentó.

La actriz aseguró ser accionista de un exclusivo restaurante en la Ciudad de México. (Captura de pantalla )

El conductor deseó que Gala Montes estuviera bien durante su crisis

Adrián Marcelo evitó hacer diagnósticos sobre Gala Montes cuando le preguntaron por los videos que la actriz compartió en redes sociales durante las últimas semanas. El conductor sostuvo que no le correspondía determinar si ella se encontraba bien o mal.

“No soy nadie para diagnosticar ni para andar aseverando si está bien o mal”, respondió.

El conductor dijo que esperaba que las publicaciones de Gala Montes formaran parte de una estrategia para impulsar su carrera como cantante. Adrián Marcelo aseguró que le deseaba éxito y recordó que su postura habría sido distinta si le hubieran hecho la misma pregunta un año antes.

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“Ojalá todo lo que vemos en redes sea parte de una estrategia para que su música llegue más lejos”, declaró.

“Hoy por hoy puedo decir que de todo corazón le deseo que le vaya muy bien. Y si me hubieras pescado hace un año, quién sabe, pero ahorita yo estoy feliz y contento”, agregó.

Adrián Marcelo también habló del encuentro entre Gala Montes y La Mole en Las Vegas. El conductor dijo que estaba por viajar a Monterrey para ver a su amigo y conocer su versión de lo ocurrido.

“Me comentó que ahí Gala le gritó, pero bueno, pues te digo, no sé”, expresó.

Gala Montes previo a abandonar La Casa de los Famosos México. (YouTube)

El regiomontano defendió a La Mole y aseguró que no tenía intención de hacerle daño a nadie. “Mole es un pan de Dios y créeme, no le quiere hacer daño a nadie, lo quiero mucho”, declaró.

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Al final, Adrián Marcelo mandó un mensaje a la actriz. El conductor le deseó que disfrutara su estancia en Las Vegas y que pudiera salir adelante si atravesaba un momento difícil.

“Que le eche ganas, que se la pase bien en Las Vegas, todo al rojo, todo al rojo o todo al siete de Cristiano”, dijo.

“Que sea feliz y que si es que está pasando por un mal momento, pues que salga de él pronto y que pura buena vibra”, concluyó.

La pelea entre Adrián Marcelo y Gala Montes comenzó en 2024

La rivalidad entre Gala Montes y Adrián Marcelo surgió durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. El conflicto escaló después de que el conductor cuestionó públicamente el diagnóstico de depresión de la actriz.

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Gala Montes respondió entonces con señalamientos contra Adrián Marcelo, a quien calificó de “narcisista, misógino y machista”. La disputa provocó reacciones dentro y fuera de la casa.

Una frase de Adrián Marcelo tras la eliminación de Gomita generó la salida de al menos ocho marcas patrocinadoras.

Crista Montes, madre de Gala, presentó una denuncia contra el conductor por discriminación y violencia de género. Adrián Marcelo abandonó el reality la madrugada del 4 de septiembre de 2024.

En semanas recientes, Gala Montes volvió a concentrar atención tras dejar La Casa de los Famosos México 2026 y compartir que atravesaba una crisis. La actriz reapareció en Las Vegas junto a Icho Van, su expareja y amigo.

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