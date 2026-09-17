Pitbull Cruz se rinde ante Ryan García tras noquear a Conor Benn: “Fue una sorpresa”

Isaac “Pitbull” Cruz se sorprendió por el nocaut de Ryan García sobre Conor Benn (AFP)

Guardar

Isaac “Pitbull” Cruz se sorprendió por el nocaut de Ryan García sobre Conor Benn y admitió que no esperaba una definición tan rápida. El boxeador mexicano destacó el trabajo de su compatriota tras la pelea disputada el sábado pasado en Las Vegas.

“Fue una sorpresa. Nunca pensé que lo fuera a noquear Ryan”, dijo Cruz en una entrevista con el canal de YouTube Fight Hub. El pugilista capitalino añadió que García cumplió una buena actuación frente a Benn.

PUBLICIDAD

El boxeador Ryan García conecta un golpe directo a su oponente durante el combate que concluyó con nocaut en el segundo asalto. (AFP)

La victoria de Ryan García sobre Conor Benn sorprendió a Isaac “Pitbull” Cruz porque el mexicano esperaba un combate más equilibrado. Cruz tomó en cuenta los entrenamientos de Benn, su condición física y el peso recuperado tras la rehidratación, factores que le hacían prever una pelea más cerrada.

El boxeador Ryan García observa desde el fondo del cuadrilátero a su oponente derribado sobre la lona mientras el árbitro supervisa la caída. (AFP)

Ryan se impone ante Benn y logra su primera defensa exitosa

García derribó a Benn durante el segundo asalto. En ese mismo episodio, el estadounidense acorraló a su rival y conectó una combinación que llevó al réferi a frenar el combate.

Con esa definición, KingRy realizó la primera defensa de su título welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Aunque era el favorito, el desenlace no siguió el desarrollo que Cruz imaginaba antes de la función.

PUBLICIDAD

El mexicano explicó que los videos de la preparación de Benn influyeron en su percepción previa. También mencionó el peso que el británico recuperó luego de la rehidratación, superior a 13,6 kilos, como otro elemento que podía emparejar la contienda.

Pitbull Cruz saldrá a pelear acompañado de Eddy Reynoso en su esquina (IG/ @isaacpitbullcruz)

“Porque veía los videos de cómo estaba entrenando Conor Benn”, explicó el Pitbull Cruz ante Fight Hub al ser consultado por su sorpresa. El peleador sostuvo que tampoco esperaba que Ryan llegara “de esa manera” a la definición.

La mirada de Cruz puso el foco en el rendimiento de García, quien resolvió el duelo en apenas dos asaltos pese a que Benn había llegado con una preparación que, según el mexicano, sugería una resistencia mayor.

PUBLICIDAD

¿Qué sigue para Pitbull Cruz y Ryan García?

Tras vencer a Conor Benn, Ryan García apunta a una pelea de unificación de títulos frente a Teófimo López en la división de las 147 libras.

El combate ante López aparece como la prioridad para el próximo paso de KingRy, que busca consolidarse en el peso wélter tras su primera defensa del cinturón del Consejo Mundial de Boxeo.

La fecha oficial de su próxima pelea es el 19 de septiembre cuando se enfrente al puertorriqueño Néstor Bravo (Instagram | Pitbull Cruz)

Además, la lista de posibles rivales también incluye a Devin Haney. Una revancha con Haney es otra de las alternativas para García dentro de la misma categoría.

Por su parte, el próximo sábado 19 de septiembre, Isaac “Pitbull” Cruz peleará en la Pechanga Arena de San Diego ante el puertorriqueño Néstor Bravo. El mexicano pondrá en juego el título interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

PUBLICIDAD

Aunque Cruz y García se encuentran en divisiones diferentes por ahora, en múltiples ocasiones han mostrado su interés de realizar un combate.