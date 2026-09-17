Un acta y un nombre incompleto: así nació en California el nuevo líder del CJNG

Juan Carlos Valencia González, alias R3, sostiene un documento con un sello rojo en una ilustración que proyecta una sombra en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Juan Carlos Valencia González, conocido como “R3”, nació en California en 1984 y cuatro décadas después se convirtió en el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la muerte de su padrastro, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Su acta de nacimiento revela detalles inéditos sobre sus primeros años y muestra cómo quedó oculto el nombre de su padre.

Una copia del documento, obtenida por el medio El País, establece que el ahora capo nació a las 00:15 horas del 12 de septiembre de 1984 en el Mercy General Hospital, un centro médico privado ubicado en Santa Ana, California, unos 50 kilómetros al sur de Los Ángeles.

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En los espacios destinados a registrar los datos del padre aparece la abreviatura “N/A”, correspondiente a “No aplica”. De esta manera, el documento no consigna el nombre de Armando Valencia Cornelio, señalado como uno de los fundadores del Cártel del Milenio y padre biológico de Juan Carlos.

La madre del recién nacido, Rosalinda González Valencia, tenía entonces 21 años y registró a su primer hijo como madre soltera.

Un acta con errores que alteraron su identidad

El documento también contiene una peculiaridad en el nombre de Rosalinda. De acuerdo con la investigación de El País, un error en el registro civil terminó colocando “Valencia” como si fuera su segundo nombre y “González” como apellido paterno.

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Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, es hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes y uno de los operadores clave del Cártel Jalisco Nueva Generación; nacido en California, ha escalado dentro del grupo hasta convertirse en su nuevo líder, según reportes. (Infobae)

La familia dejó el registro tal como había quedado, una anomalía que posteriormente habría complicado la localización de Rosalinda en archivos públicos.

El acta registró al niño como Juan Carlos Gonzalez, sin tilde y únicamente con el apellido materno. Con los años, las autoridades estadounidenses y mexicanas le atribuirían diversos alias, entre ellos “R3”, “El Pelón”, “El JP”, “03”, “Tricky Tres” y “Pelacas”.

El documento representa, además, uno de los pocos rastros públicos localizados sobre los primeros años del hombre que actualmente encabeza al CJNG.

Después de su nacimiento, Rosalinda tuvo otros tres hijos con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien posteriormente fundaría el CJNG. La familia habría pasado parte de esos años entre California y México, aunque la infancia del “R3” permanece en buena medida sin registros públicos.

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Durante esa época, “El Mencho” comenzaba su trayectoria criminal en California como vendedor de heroína y cumplió condenas de prisión por ese delito antes de ser deportado a México.

Del rancho en Hemet al mando del CJNG

El siguiente rastro documental encontrado por El País aparece en marzo de 2011, cuando Juan Carlos Valencia González tenía 26 años.

Ese año adquirió por 250 mil dólares un rancho de 19 mil 468 metros cuadrados en Hemet, en el condado de Riverside. En los documentos de propiedad volvió a aparecer utilizando únicamente el apellido de su madre, tal como había quedado registrado en su acta de nacimiento.

La propiedad tiene actualmente un valor estimado de 695 mil dólares, de acuerdo con la investigación periodística.

En julio pasado, el Gobierno de Estados Unidos inició un proceso para intentar decomisar el inmueble, después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impusiera sanciones contra Valencia González.

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Además, una acusación presentada ante una corte federal de Washington lo señala por conspiración para producir y distribuir cocaína y metanfetamina, así como por un cargo relacionado con el uso de armas de fuego. El Departamento de Justicia estadounidense busca también decomisar otros bienes que considere adquiridos con ganancias provenientes del narcotráfico.

Un acta de nacimiento de Estados Unidos conecta mediante una red de raíces rojas a diversos sectores e íconos representativos de la estructura del Cartel Jalisco Nueva Generación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “R3” habría dejado prácticamente abandonado el rancho de Hemet para concentrarse en las actividades criminales en México. Primero encabezó un grupo de sicarios conocido como Grupo Élite y posteriormente escaló posiciones dentro de la estructura del CJNG.

Tras la muerte de “El Mencho” durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, en febrero de 2026, Valencia González asumió el liderazgo de la organización, de acuerdo con la información publicada por El País.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó el pasado 4 de septiembre que el “R3” es quien “más resalta” entre los líderes regionales del Cártel Jalisco.

Sobre Juan Carlos Valencia González pesa actualmente una recompensa de 25 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos. Para la DEA se trata de uno de sus principales objetivos de captura.

Así, el acta de un nacimiento ocurrido hace más de cuatro décadas en un hospital de Santa Ana se convirtió en una pieza documental para reconstruir el origen del hombre que ahora aparece en el centro de la estructura del CJNG.

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