Ninel Conde menosprecia declaraciones de José Manuel Figueroa tras ataques a su físico: “No están al nivel de uno”

José Manuel Figueroa apoya a Mar Contreras tras ataques de Ninel Conde, su ex: “Afuera te queremos muchos y mucho” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

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Ninel Conde volvió a enfrentarse a las preguntas de los medios luego de que José Manuel Figueroa cuestionara públicamente la versión que la cantante relata sobre un episodio de su relación en Ninel Sin Filtro. La intérprete evitó entrar nuevamente en detalles y aseguró que la parte legal ya está siendo atendida por sus abogados. “Mis abogados son los que se encargarán de darles como los detalles”, respondió cuando fue cuestionada sobre el conflicto.

Conde explicó que sus representantes son quienes se encargan de revisar los asuntos legales y que, en ocasiones, incluso le hacen llegar documentos para que simplemente los firme. La cantante contó la situación con cierta ironía: “Señora, necesitamos que firme esto”, relató, antes de bromear frente a los reporteros: “Ay, ya no me pasen su basura, guárdela ya”. Entre risas, añadió: “Y ustedes ya no reciban basura, ya que están oyendo esas barbaridades”.

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Cuando las preguntas volvieron a dirigirse hacia las declaraciones de Figueroa, Ninel decidió ser todavía más contundente. “Ya hablé lo que tenía que hablar”, afirmó. Después aseguró que no está preocupada por los comentarios de quienes, desde su perspectiva, no cuentan con el nivel necesario para juzgarla. “No tengo el más mínimo pendiente de lo que digan las personas que no están al nivel de uno de inteligencia emocional, ni financiera, ni mental, ni psicológica, ni nada”, declaró.

Una vieja historia vuelve a encender la polémica

Ninel Conde aseguró que José Manuel Figueroa la traicionó (Foto_ Cuartoscuro)

La controversia tiene como punto de partida el relato que Ninel Conde comparte en su docuserie. La cantante habla de una experiencia ocurrida durante la relación que mantuvo con José Manuel Figueroa y sitúa el episodio en una casa de Cuernavaca. Según su versión, una llamada relacionada con rumores de una presunta infidelidad provocó una confrontación que habría escalado.

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Dentro de su relato, Conde sostiene que Figueroa habría sacado un arma y realizado disparos al aire. También afirma que tomó una Biblia que estaba cerca de la cama y le prendió fuego. La intérprete presenta aquel momento como uno de los episodios difíciles de su pasado y explica que decidió hablar de lo ocurrido para no guardar silencio. Figueroa, por su parte, ha rechazado esa versión y ha señalado que no recuerda los hechos de la misma manera.

Pero la discusión no se quedó únicamente en las versiones enfrentadas sobre aquel episodio. Las declaraciones del cantante también incluyeron comentarios sobre la apariencia, la edad, la memoria, la maternidad y la carrera de Conde. Entre ellos apareció una referencia al bótox y a la memoria de la cantante, además de cuestionamientos sobre la persona que, según él, conoció en aquella etapa de su vida.

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Los comentarios sobre los cambios físicos de Ninel también han provocado que terceras personas hablen públicamente de una supuesta dismorfia. Sin embargo, una opinión o señalamiento de otra persona no equivale a un diagnóstico médico. La propia conversación pública alrededor de la imagen de Conde ha estado marcada por comentarios sobre procedimientos estéticos, pero eso no permite afirmar que padezca un trastorno.

“Yo conté mi verdad”: la respuesta que cerró la entrevista

Ninel Conde enfrenta críticas tras publicar fotos creadas con inteligencia artificial para simular su participación en la MET Gala 2026 (IG)

Ante las preguntas sobre la controversia, Ninel Conde insistió en que su posición ya fue expresada y que ahora serán sus abogados quienes determinen qué procede. “Los abogados se encargarán de esa parte”, reiteró. La cantante también dejó claro que no pretende responder públicamente a cada comentario que surja alrededor de su relación pasada.

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“Yo conté mi verdad, mi historia, mi verdad, como dice doña Angélica”, expresó la intérprete. Con esa frase reafirmó que el relato presentado en su producción corresponde a su experiencia y que no pretende modificarlo a partir de las declaraciones de otras personas. Su postura, además, se ha acompañado de mensajes en los que cuestiona que una mujer sea desacreditada mediante comentarios relacionados con su cuerpo, edad, salud o maternidad.

Cuando los reporteros intentaron conocer más sobre el apoyo que recibe de su esposo, Conde tampoco quiso abrir una nueva línea de conversación. En lugar de ampliar sus respuestas, regresó al mismo punto: el asunto legal está en manos de sus representantes y ella considera que ya habló suficientemente del tema.

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La cantante, sin embargo, no abandonó el encuentro sin lanzar una última frase cargada de ironía. “Hay cosas que nunca cambian, ya como les dije ayer”, comentó. Y, antes de terminar, soltó una salida mucho más relajada: “Vámonos a hacer el cash, porque se me va a enfriar el café”.

Con esas palabras terminó una conversación marcada por preguntas incómodas, respuestas contundentes y un conflicto que continúa alrededor de una historia del pasado. Ninel Conde no quiso entrar en una nueva batalla de declaraciones y prefirió dejar que sus abogados se encarguen de la parte legal.

Mientras tanto, los cuestionamientos sobre su apariencia y los comentarios relacionados con una supuesta dismorfia siguen formando parte de la conversación pública, aunque no existe en la información proporcionada una confirmación médica de ese supuesto diagnóstico. Lo que sí queda establecido en las declaraciones de Conde es su rechazo a que su imagen, su edad o su maternidad sean utilizadas para desacreditarla.

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