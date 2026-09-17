Pochettino ignora a Zendejas: Estados Unidos presenta convocatoria para las próximas Fechas FIFA

Mauricio Pochettino, entrenador de la Selección de Estados Unidos, presentó este jueves 17 de septiembre su lista de 28 convocados para los partidos de la próxima Fecha FIFA.
Entre las principales novedades aparece Cavan Sullivan, mediocampista del Philadelphia Union, quien recibió su primera convocatoria con el representativo mayor estadounidense a los 16 años.
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El futbolista forma parte del grupo de jóvenes incluidos por Pochettino para esta nueva etapa de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030, junto con jugadores que ya cuentan con experiencia internacional.
Uno de los ausentes es el mexicoamericano Alejandro Zendejas, quien quedó fuera de la convocatoria pese a que recientemente volvió a tener minutos ante Cruz Azul después de recuperarse de una lesión en la rodilla. El jugador del Club América formó parte de la selección estadounidense durante el Mundial de 2026.
Otro nombre que tampoco aparece en la lista es Christian Pulisic. El capitán de Estados Unidos ingresó como suplente en la derrota del Milan por 0-2 ante Benfica, correspondiente a la Jornada 1 de la Europa League.
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Convocatoria de Estados Unidos para la Fecha FIFA de septiembre-octubre de 2026
Porteros
- Chris Brady — Chicago Fire
- Matt Freese — NYCFC
- Diego Kochen — Lyngby Boldklub
- Brian Schwake — Nashville SC
Defensas
- George Campbell — West Bromwich Albion
- Sergiño Dest — PSV
- Alex Freeman — Villarreal
- Peyton Miller — New England Revolution
- Neil Pierre — Philadelphia Union
- Chris Richards — Crystal Palace
- Antonee Robinson — Fulham
- Miles Robinson — Cincinnati
- Auston Trusty — Celtic
- Frankie Westfield — Philadelphia Union
Mediocampistas
- Tyler Adams — Bournemouth
- Sebastian Berhalter — Middlesbrough
- Zavier Gozo — Crystal Palace
- Adri Mehmeti — New York Red Bulls
- Yunus Musah — AC Milan
- Brooklyn Raines — New England Revolution
- Gio Reyna — RC Strasbourg
- Cavan Sullivan — Philadelphia Union
- Malik Tillman — Bayer Leverkusen
Delanteros
- Mathis Albert — Borussia Dortmund
- Cole Campbell — SV Elversberg
- Justin Ellis — Orlando City
- Julian Hall — New York Red Bulls
- Ricardo Pepi — PSV
¿Cuándo juega Estados Unidos?
La selección estadounidense tendrá cuatro partidos durante esta ventana internacional:
- 26 de septiembre de 2026: Estados Unidos vs. Perú — Amistoso
- 29 de septiembre de 2026: Estados Unidos vs. Chile — Amistoso
- 3 de octubre de 2026: Estados Unidos vs. México — Amistoso
- 6 de octubre de 2026: Estados Unidos vs. Canadá — Amistoso
La siguiente ventana oficial de Fecha FIFA de 2026 está programada del 9 al 17 de noviembre.
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