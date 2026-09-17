Pochettino ignora a Zendejas: Estados Unidos presenta convocatoria para las próximas Fechas FIFA

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mauricio Pochettino, entrenador de la Selección de Estados Unidos, presentó este jueves 17 de septiembre su lista de 28 convocados para los partidos de la próxima Fecha FIFA.

Entre las principales novedades aparece Cavan Sullivan, mediocampista del Philadelphia Union, quien recibió su primera convocatoria con el representativo mayor estadounidense a los 16 años.

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El futbolista forma parte del grupo de jóvenes incluidos por Pochettino para esta nueva etapa de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030, junto con jugadores que ya cuentan con experiencia internacional.

Uno de los ausentes es el mexicoamericano Alejandro Zendejas, quien quedó fuera de la convocatoria pese a que recientemente volvió a tener minutos ante Cruz Azul después de recuperarse de una lesión en la rodilla. El jugador del Club América formó parte de la selección estadounidense durante el Mundial de 2026.

Otro nombre que tampoco aparece en la lista es Christian Pulisic. El capitán de Estados Unidos ingresó como suplente en la derrota del Milan por 0-2 ante Benfica, correspondiente a la Jornada 1 de la Europa League.

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Convocatoria de Estados Unidos para la Fecha FIFA de septiembre-octubre de 2026

Cavan Sullivan del Filadelfia Union. (AP Foto/Matt Rourke)

Porteros

Chris Brady — Chicago Fire

Matt Freese — NYCFC

Diego Kochen — Lyngby Boldklub

Brian Schwake — Nashville SC

Defensas

George Campbell — West Bromwich Albion

Sergiño Dest — PSV

Alex Freeman — Villarreal

Peyton Miller — New England Revolution

Neil Pierre — Philadelphia Union

Chris Richards — Crystal Palace

Antonee Robinson — Fulham

Miles Robinson — Cincinnati

Auston Trusty — Celtic

Frankie Westfield — Philadelphia Union

Mediocampistas

Tyler Adams — Bournemouth

Sebastian Berhalter — Middlesbrough

Zavier Gozo — Crystal Palace

Adri Mehmeti — New York Red Bulls

Yunus Musah — AC Milan

Brooklyn Raines — New England Revolution

Gio Reyna — RC Strasbourg

Cavan Sullivan — Philadelphia Union

Malik Tillman — Bayer Leverkusen

Delanteros

Mathis Albert — Borussia Dortmund

Cole Campbell — SV Elversberg

Justin Ellis — Orlando City

Julian Hall — New York Red Bulls

Ricardo Pepi — PSV

¿Cuándo juega Estados Unidos?

Mauricio Pochettino. (Reuters/Blake Dahlin/File Photo)

La selección estadounidense tendrá cuatro partidos durante esta ventana internacional:

26 de septiembre de 2026: Estados Unidos vs. Perú — Amistoso

29 de septiembre de 2026: Estados Unidos vs. Chile — Amistoso

3 de octubre de 2026: Estados Unidos vs. México — Amistoso

6 de octubre de 2026: Estados Unidos vs. Canadá — Amistoso

La siguiente ventana oficial de Fecha FIFA de 2026 está programada del 9 al 17 de noviembre.