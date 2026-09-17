Monitoreo de temblores en México se amplía con 58 estaciones: buscan mejores estimaciones de la magnitud y localización de sismos

Una estación de monitoreo sísmico con panel solar en una zona montañosa se conecta a la red nacional de sensores de México.

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La Red Sísmica Mexicana ampliará su capacidad de monitoreo mediante la construcción de 58 nuevas estaciones, con las cuales se busca obtener información más precisa sobre la magnitud, ubicación e intensidad de los sismos en México.

Del total de instalaciones, 38 estarán a cargo del Servicio Sismológico Nacional (SSN), perteneciente al Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mientras que las otras 20 corresponderán a la Unidad de Instrumentación Sísmica del Instituto de Ingeniería (II) de la institución.

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El incremento en la densidad de la red permitirá reducir la incertidumbre de las estimaciones y elaborar mapas para determinar qué tan intenso fue el movimiento del suelo en cada región, información esencial para evaluar posibles daños en viviendas, carreteras, presas y otra infraestructura.

¿Dónde estarán las 58 nuevas estaciones sísmicas en México?

Leonardo Ramírez Guzmán, titular de la Coordinación de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería, explicó que una parte importante del proyecto se concentra en el norte de México, debido a que actualmente es la región del país con menor instrumentación.

Las estaciones tendrán características capaces de cubrir necesidades tanto científicas como ingenieriles y serán distribuidas en diferentes puntos de:

La península de Baja California .

Sonora .

Chihuahua .

Coahuila .

Nuevo León .

Ciudades como Tijuana .

Estados del centro y sureste del país.

El universitario advirtió que existe la percepción equivocada de que en algunas entidades del norte del territorio nacional no tiembla. Sin embargo, en esas regiones sí se producen movimientos sísmicos, por lo que aumentar la cobertura ayudará a registrarlos y analizarlos con mayor precisión.

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Además de fortalecer el monitoreo en el norte, el proyecto contempla reorganizar la distribución de los instrumentos en el centro y sureste de México. Con ello será posible mejorar las localizaciones, calcular magnitudes con menor margen de incertidumbre e incluso detectar temblores que anteriormente no eran registrados debido a la falta de equipos.

Guerrero, Oaxaca y Michoacán concentran parte del monitoreo sísmico

Guerrero es actualmente la entidad con mayor equipamiento dentro de la red, al contar con 34 estaciones sísmicas. Le sigue Oaxaca, donde se construyen dos instalaciones adicionales a las casi 30 que ya se encuentran distribuidas en su territorio.

Michoacán también forma parte de las entidades con una presencia importante de instrumentos, debido a la actividad sísmica asociada con la región del Pacífico mexicano.

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En el caso de la Ciudad de México, el Instituto de Ingeniería y el Servicio Sismológico Nacional operan conjuntamente alrededor de 100 estaciones. Esta infraestructura coloca a la capital mexicana entre las urbes con mayor instrumentación sísmica del mundo, en un nivel comparable con Tokio, Japón, y Los Ángeles, California.

La ampliación de la red no solo busca registrar un mayor número de temblores. También permitirá saber cómo se comporta el suelo en distintas zonas y establecer si la sacudida tuvo la intensidad suficiente para provocar afectaciones materiales.

Mapas mostrarán la intensidad del movimiento del suelo

El proyecto de expansión comenzó durante la primera década del siglo XXI y actualmente se encuentra en su tercera fase. En esta etapa participan el Instituto de Ingeniería, el Servicio Sismológico Nacional y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

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La información generada se comparte entre las instituciones mediante diferentes vías de comunicación:

Fibra óptica.

Líneas de Red UNAM proporcionadas por la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación.

Enlaces de radio.

La diversidad de canales tiene como finalidad mantener el envío de datos incluso si una de las vías falla durante un sismo.

La Red Sísmica Mexicana también contará con un sistema de mapas para difundir información sobre los movimientos telúricos de mayor intensidad. Además de los correos electrónicos y los reportes publicados en la página de la Unidad de Instrumentación Sísmica, se desarrolla una plataforma que podrán consultar autoridades y ciudadanía pocos minutos después de un temblor.

La primera versión del sistema se encuentra disponible gratuitamente en el sitio de la Red Sísmica Mexicana. La plataforma presenta mapas de intensidades o aceleraciones, en los cuales el color rojo identifica las zonas donde el movimiento del suelo fue muy intenso.

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Su funcionamiento fue comprobado mediante observaciones de campo en Guerrero, las cuales coincidieron con los daños reportados tras el sismo de magnitud 6.5 ocurrido el 2 de enero de 2026.

¿Cuánto tarda en publicarse el mapa de intensidad de un sismo?

Una vez que el SSN publica la estimación de magnitud, comienza la elaboración del mapa de intensidad. Por lo general, este producto se libera aproximadamente 40 minutos después de la ocurrencia del sismo.

El propósito es proporcionar a la Coordinación Nacional de Protección Civil elementos técnicos para tomar decisiones y aplicar medidas de atención ante una emergencia. Los mapas permiten reconocer las regiones donde la sacudida fue más fuerte y, por lo tanto, dónde existe una mayor probabilidad de daños.

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La información también se envía a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el fin de que pueda determinar si una presa se encuentra en una zona afectada por una sacudida significativa y requiere una revisión.

Entre los productos más importantes desarrollados por el Instituto de Ingeniería se encuentran los mapas de intensidad, la plataforma de distribución de la información y la base de datos con los registros de la Red Acelerográfica.

¿Cuándo estará lista la ampliación de la Red Sísmica Mexicana?

El Instituto de Ingeniería ya terminó ocho de las 20 estaciones que le corresponden en esta nueva etapa. La previsión es que las instalaciones restantes sean concluidas durante 2026.

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Los trabajos cuentan con financiamiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y con el acompañamiento del Cenapred.

Al completar las 58 estaciones, México tendrá una red con mayor cobertura territorial y más capacidad para localizar sismos, estimar su magnitud y medir sus efectos. La información generada también facilitará la actuación de las autoridades y podría ayudar a detectar movimientos que hasta ahora permanecían fuera de los registros por la falta de instrumentación.